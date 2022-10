En la primera conferencia de prensa del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que tuvo lugar este sábado en Pekín, el portavoz designado Sun Yeli se refirió a temas como la política de ‘covid cero’ instaurada en el país asiático, Taiwán y las relaciones con Estados Unidos.



“No nos comprometemos a renunciar al uso de la fuerza”, dijo Sun Yeli en la rueda de prensa en la que estuvo EL TIEMPO sobre Taiwán. Se refirió a que la “política básica” del partido llamada ‘La reunificación pacífica, un país, dos sistemas’ es la forma para resolver el problema y que el libro blanco publicado recientemente la reafirma.

Además, agregó: “Lograr la reunificación pacífica de la patria es lo que mejor se ajusta a los intereses generales de la nación china, incluidos los compatriotas taiwaneses, y lo que más favorece el desarrollo estable a largo plazo de China, y es nuestra primera opción para resolver el problema”. Fue reiterativo en decir que están “dispuestos a seguir trabajando con la mayor sinceridad y con los mejores esfuerzos para lograr la reunificación pacífica”.



Y señaló que “en la actualidad, las fuerzas separatistas buscan continuamente provocaciones las fuerzas externas intensifican sus intereses, lo que daña gravemente los intereses fundamentales de la nación china y los intereses vitales de sus compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán, lo que pone gravemente en peligro la paz y estabilidad”.



El portavoz fue contundente al decir que el uso de la fuerza sería la última opción que se contemplaría: “El objetivo es salvaguardar fundamentalmente las perspectivas de la reunificación pacífica de la patria y promover el proceso de reunificación pacífica. Siempre que haya una posibilidad de una solución pacífica, todos haremos cien veces más esfuerzos y los medios no pacíficos serán el último recurso”. Y puntualizó: “Nadie, ninguna potencia, debe subestimar nuestra firme determinación, voluntad y capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial”.



Las tensiones entre China y Taiwán se incrementaron este año cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taipéi y abandonó el lugar menos de 24 horas después, el pasado 2 de agosto. En ese momento, la Cancillería china dijo que “los que juegan con fuego, se quemarán”. Pelosi era la funcionaria estadounidense de más alto rango que visitó la isla en 25 años.



Después del suceso, China afirmó que la visita fue una “seria violación de su soberanía nacional” y anunció ejercicios militares y sanciones económicas contra Taiwán.

Relación con Estados Unidos

Sun Yeli también se refirió a las relaciones de China con Estados Unidos. Dijo que “los intereses comunes de China y Estados Unidos son mucho mayores que las diferencias. Unas relaciones saludables y estables son de interés común para los dos pueblos. De hecho, los intereses chinos y estadounidenses se han mezclado profundamente”.



Y agregó: “Solo desde el punto de vista de las relaciones económicas y comerciales, en 2021, el volumen comercial alcanzó un récord de más de 750.000 millones de dólares, un aumento interanual de 28,7 por ciento. La cooperación económica sino-estadounidense apoya a 2,6 millones de empleos estadounidenses”.

También insistió en que “hay muchos desafíos que requieren cooperación entre ambos países. En general la comunidad internacional espera que China y Estados Unidos desempeñen un papel de liderazgo, asuman las responsabilidades de las grandes potencias, estabilicen las relaciones bilaterales y promuevan la cooperación mundial”.



“La paz y la armonía son conceptos que la nación china ha perseguido durante más de 5.000 años, y China busca el desarrollo para que su pueblo viva una vida mejor, no para desafiar a otros”. Y puntualizó: “Nos oponemos a la lógica de ‘una nación debe dominar’. No tenemos problemas, pero tampoco tenemos miedo. No abusamos de los demás, pero tampoco permitimos que los demás nos acosen. El proceso histórico de la gran revitalización de la nación china no puede detenerse por nadie ni por ninguna fuerza”.

La política de ‘covid cero’

Esta es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos chinos, pues muchos esperan que haya algún tipo de cambio en las restricciones después del Congreso del Partido Comunista de China que inicia este domingo. Sun Yeli respaldó la política de ‘covid cero’ en el país: “Desde el inicio de la epidemia, China siempre ha insistido en la supremacía del pueblo y de la vida, y ha puesto la seguridad y la salud física de la población en el primer lugar, que es el punto de partida y el punto final fundamental de todas nuestras medidas de prevención y control”.



Dijo que la dinámica del ‘covid cero’ está basada en las condiciones del país asiático y siguiendo el respaldo científico. “China es un país con gran población, una población de envejecimiento elevado, un desarrollo regional desigual y un conjunto de recursos médicos relativamente insuficientes. Es precisamente por eso que se hizo el ‘covid cero’, para garantizar una tasa de infección y mortalidad extremadamente baja. En general, nuestras medidas de prevención son las más económicas y eficaces”.



El XX Congreso del Partido Comunista de China iniciará el domingo 16 de octubre a las 10:00 a. m. (hora local) en el Gran Palacio del Pueblo y se extenderá hasta el sábado 22 de octubre. Asistirán 2.379 delegados invitados para elegir al nuevo Comité Central y a la Comisión Central de Control Disciplinario. Este congreso le daría la vía libre al presidente Xi Jinping de reelegirse por segunda vez como secretario general del partido.



DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO

Pekín (China)

En redes: @lopez03david