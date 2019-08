China envía tropas a Hong Kong, pero dice que no habrá baño de sangre

China ordenó el envío de tropas hacia la frontera con Hong Kong, región que goza de un régimen especial y en donde se han producido marchas de inconformismo; pero a la vez dijo que en ese territorio semiautónomo no se producirá un nuevo Tiananmén, en alusión a las protestas en esa plaza emblemática de Pekín hace 30 años, reprimidas con violencia y que dejaron un número indeterminado de muertos.

Así lo expresa el diario oficial Global Times, y afirma que “China es mucho más fuerte y mucho más madura” que entonces, y que “su habilidad para enfrentarse a situaciones complejas ha crecido mucho”. “Pekín no ha decidido intervenir por la fuerza para reprimir las revueltas en Hong Kong, pero esta opción está claramente a disposición de Pekín”, apunta.



Global Times –filial del principal periódico estatal, el Diario del Pueblo– reconoce que la acumulación de efectivos de la Policía paramilitar en Shenzhen, ciudad limítrofe con Hong Kong, es “un claro aviso” para los manifestantes.

“Si Hong Kong no puede restaurar el Estado de derecho por sí mismo y las revueltas crecen, es fundamental que Pekín lleve a cabo acciones directas con arreglo a la Ley Básica (la Constitución hongkonesa)”, exhorta.



Según la Ley Básica, el Gobierno hongkonés puede pedir ayuda a los militares del Ejército chino para “mantener el orden público”.



El editorial ataca a Estados Unidos después de que varios líderes políticos de ese país se posicionaron a favor de los manifestantes: “Los políticos estadounidenses están señalando con el dedo descaradamente a China. Es obvio que no son capaces de entender la era en la que viven”. “Washington no podrá intimidar a China utilizando las revueltas de hace 30 años”, agrega la nota, cuya mención a la matanza de Tiananmén no es habitual entre los medios oficiales del régimen comunista.



En opinión del diario, Washington ha “engañado” a los “manifestantes radicales” de Hong Kong y les ha “incitado a montar una revolución de colores”, pero “no es capaz de influir en la actitud de Pekín ante el asunto de Hong Kong”.

Desde marzo los ciudadanos de Hong Kong se han mantenido realizado protestas contra la administración local y la de Pekín. Foto: AFP

Global Times niega que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya tratado de vincular las protestas en Hong Kong con las negociaciones entre Washington y Pekín para acabar con la guerra comercial de los dos países. “Sería un esfuerzo en vano”, indica la publicación, que considera que “Washington ya no tiene más cartas que jugar contra China” después de haber anunciado aranceles adicionales sobre el último conjunto de importaciones chinas que quedaban exentas.



Las protestas comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus opositores, serviría para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser juzgados sin garantías.



Bajo la fórmula ‘Un país, dos sistemas’, Pekín se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y a respetar algunas libertades de las que no gozan los ciudadanos de China continental hasta 2047, tras recuperar la soberanía del territorio de manos británicas en 1997.

Este viernes comenzó el undécimo fin de semana de protestas en Hong Kong en un ambiente de tensión.



Hasta la noche del domingo hay al menos cinco marchas convocadas, una de ellas de apoyo a Pekín, y al menos tres de las prodemocráticas sin contar con el visto bueno policial en el formato inicialmente propuesto, lo que podría resultar en los ya habituales encontronazos entre asistentes y agentes del cuerpo.



Agencia / Efe / Pekín