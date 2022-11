El grupo de medios británico BBC informó el domingo que uno de sus periodistas en China fue detenido y "golpeado y pateado por la policía" mientras cubría las protestas en Shanghái contra la política anticovid.



(Lea además: Las protestas se multiplican en China contra la política de 'cero covid')



"La BBC está extremadamente preocupada por el trato a nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue detenido y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái", indicó un portavoz de BBC en una declaración escrita enviada a AFP.

Agregó que Lawrence "fue golpeado y pateado por la policía" durante las varias horas de detención, pese a que es un periodista acreditado en el país.



Cientos de personas se manifestaron el fin de semana en varias ciudades chinas contra los confinamientos y restricciones impuestos por las autoridades en la lucha contra el covid-19.



El ministro británico de Empresas, Grant Shapps, calificó de "inaceptables" y "preocupantes" los hechos de violencia denunciados por la AFP.



"Pase lo que pase, la libertad de prensa debe ser sacrosanta", declaró el ministro a la radio privada LBC. El portavoz de la BBC indicó que el medio no recibió "ninguna explicación o disculpa de las autoridades chinas, aparte de la afirmación de los oficiales, que posteriormente lo liberaron, de que lo habían detenido por su propio bien en caso de que se contagiara de covid de la multitud".



"No consideramos que eso sea una explicación creíble", agregó. Lawrence tuiteó este lunes para agradecer a sus seguidores y agregó que al menos un ciudadano chino "fue detenido tras intentar frenar a la policía que me golpeaba".



El reportero volvió más tarde al lugar de las protestas, según videos que publicó en su página Twitter.



El ministerio de Relaciones Exteriores chino indicó este lunes que Lawrence no se identificó como periodista.



"Basado en lo que sabemos de las autoridades competentes de Shanghái, no se identificó como periodista y no mostró de manera voluntaria su acreditación de prensa", afirmó el vocero del ministerio Zhao Lijian, quien instó a los medios internacionales a "seguir las leyes y regulaciones chinas cuando se encuentran en China"

AFP

Más noticias

Video: fuertes protestas en fábrica china de iPhone por mejores salarios

Condenan a 13 años de prisión al cantante Kris Wu por 3 violaciones