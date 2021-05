China desmiente que investigadores contrajeron covid a fines de 2019

China desmintió que tres investigadores del instituto de virología de Wuhan, ciudad que fue un tiempo epicentro de la pandemia, hubieran sido contagiados por una enfermedad que requirió cuidados hospitalarios antes de que el virus se expandiera por el mundo.



Afirmando que se basa en un informe de la inteligencia estadounidense, el Wall Street Journal señaló que tres investigadores del laboratorio chino fueron afectados desde noviembre de 2019 por "síntomas compatibles a la vez con los del covid-19 y una infección estacional".



China reveló en la Organización Mundial de Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019 la existencia de un foco de casos de neumonía en Wuhan. Y el gobierno chino siempre combatió la teoría según la cual el covid-19 habría podido escapar de uno de sus laboratorios. Interrogado a ese respecto, un portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, calificó el lunes las afirmaciones del diario estadounidense como "totalmente falsas".

Foto: Nicolas Asfouri. AFP

"El 23 de marzo, el Instituto de virología de Wuhan publicó un comunicado donde indica que antes del 30 de diciembre de 2019 no había estado en contacto con el coronavirus. En esa fecha (de publicación del comunicado, NDLR), nadie del personal o estudiante-investigador fue contaminado" por el virus, afirmó a la prensa Zhao.



El coronavirus fue sin embargo llevado al laboratorio para ser estudiado, según las autoridades chinas.



La hipótesis de una fuga del virus de un laboratorio chino fue alimentada entre otros por el ex presidente estadounidense Donald Trump.



Luego de una estadía de cuatro semanas en Wuhan a comienzos de año, un estudio conjunto de expertos de la OMS y chinos consideró en marzo "muy improbable" un incidente de laboratorio.



Los expertos privilegian la teoría generalmente admitida de la transmisión natural del virus de un animal, probablemente el murciélago, al hombre, a través de otro animal aun no identificado.

