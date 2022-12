Las compras masivas han dejado desabastecido varios sectores comerciales de Pekín y otras zonas de China, así como un aumento en los contagios. Esto en medio del cambio en las políticas de 'covid cero' que se implementaban en el país.



En particular, decretaron el fin del internamiento automático en centros de cuarentena para las personas que daban positivo al virus y del cese de las campañas masivas de pruebas PCR, que eran casi obligatorias.



Como consecuencia, disminuyó considerablemente el número de personas que se realizan pruebas y el reporte de nuevos casos detectados cayó, dando la falsa impresión de una mejora de la situación.

Mientras aumentan los contagios por covid en la capital, comprar medicamentos y productos necesarios se ha vuelto más difícil, mientras que los contagios se han hecho más comunes y más difíciles de rastrear para el gobierno.



Amy Liu, ciudadana de Pekín entrevistada por el medio Chino, South China Morning Post, cuenta que se empezó a sentir enferma el domingo.



"Es bastante ridículo, no puedo encontrar ningún termómetro para personas en las aplicaciones", la estudiante dijo que "el único termómetro que pude encontrar era para uso veterinario" y que tuvo que pagar 12.50 dólares (60mil pesos colombianos) para poder recibirlo.



Las puebas covid, medicamentos como el ibuprofeno, o medicinas contra la gripa son más y más dificiles de encontrar, mientras que los estantes y vitrinas de los supermercados se vacían.



Incluso pastillas de vitamina C y bebidas con electrólitos escasean en el gigante asiático después del respiro que se dio a la estrategia de 'covid cero'



Supermercados y tiendas vacías no era algo que se reportaba desde el inicio de la pandemia y las restricciones; este sería el primer caso de desabastecimiento que ocurre luego de que se relajan las medidas de control sanitario, cuenta la BBC.

Los casos de coronavirus se dispararon en China, pero la verdadera magnitud del brote es actualmente " imposible" de determinar, reconocieron este miércoles las autoridades sanitarias chinas, que advirtieron de una rápida propagación tras el abandono de la política 'covid cero'.



Pekín y sus 22 millones de habitantes se ven particularmente afectados por esta ola de contagios, totalmente inédita en la ciudad y que se ha propagado a una velocidad fulgurante en los últimos días.



El vice primer ministro Sun Chunlan advirtió que las nuevas infecciones en Pekín estaban "creciendo rápidamente", según los medios estatales.



Estas infecciones masivas en Pekín conmociona a China, ya que solo una ínfima minoría de sus 1.400 millones de habitantes estuvieron enfermos de covid-19 desde que comenzó la pandemia a fines de 2019.

Una apertura en medio del repunte de contagios

El Ministerio de Salud advirtió que las estadísticas ya no reflejan la realidad. "Mucha gente asintomática ya no se hacen pruebas de PCR, con lo que es imposible determinar con exactitud el número real de personas infectadas", dijo en un comunicado.



La abrumadora mayoría de chinos ahora hacen autotest en sus hogares, pasando por debajo del radar de las autoridades sanitarias.



El país se enfrenta a un estallido de casos para cuya gestión está poco preparado, con millones de ancianos todavía sin la pauta de vacunación completa y unos hospitales sin recursos para lidiar con un flujo inesperado de pacientes infectados.



De los mayores de 80 años, solo el 66,4% tiene un ciclo completo de vacunación (tres dosis), según las autoridades sanitarias. Algunos grupos de riesgo, especialmente los mayores de 60 años, pueden recibir una cuarta dosis.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de agencias y medios