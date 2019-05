China creará su lista negra de empresas extranjeras 'no fiables'

El gobierno chino va a crear su propia lista negra de empresas extranjeras "no fiables", anunció este viernes el ministerio de Comercio, en plena rivalidad comercial y tecnológica con Estados Unidos. Este anuncio se produce después de que Washington incluyera este mes al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico.

Huawei, que depende de los chips electrónicos de fabricación norteamericana para equipar a sus teléfonos móviles, se ve así gravemente afectado y su propia existencia está en juego, según los expertos.



La medida anunciada este viernes por Pekín parece una respuesta a la ofensiva de la administración Trump contra Huawei.

"Las empresas, organizaciones y particulares extranjeros que no respetan las normas del mercado, que se alejan del espíritu de un contrato, que imponen embargos o cesan de suministrar a empresas chinas por motivos no comerciales y dañan gravemente sus intereses y derechos legítimos serán colocados en una lista de entidades no fiables", anunció el portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng.



Más temprano, China denunció las "mentiras" de Estados Unidos, tras las palabras del presidente Donald Trump afirmando que la guerra comercial entre los dos países tendría un efecto "devastador" para la economía china.



"Estados Unidos ha dicho ya esas mentiras una o dos veces. Cada vez, China las denuncia pero Estados Unidos persiste en ellas, de forma obsesiva, y sigue repitiendo esas mentiras" afirmó a la prensa un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.

"Se diría que cuanto más las repiten, más creen que la gente lo va a creer" dijo.



Trump volvió a asegurar este jueves que "China aspiraba a cerrar un acuerdo" con Estados Unidos ya que, según él, la guerra comercial tendrá "un efecto devastador" para el gigante asiático. El presidente de Estados Unidos alegó que la economía china se ralentiza y que "las empresas salen de China para evitar los aranceles" y van a instalarse a Vietnam u otros países de Asia.



AFP