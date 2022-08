China dio por finalizadas sus maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán, tras seis días ininterrumpidos de ejercicios con fuego real en la zona, anunció este miércoles el Ejército Popular de Liberación (EPL).



(Le puede interesar: Taiwán acusa a China de preparar una invasión de la isla)

En un breve comunicado publicado en la red social Weibo, equivalente en China a Twitter, el portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del EPL, Shi Yi, afirmó que habían “completado con éxito” varios objetivos en las recientes maniobras.



“El EPL ha completado con éxito varias tareas y ha probado de manera efectiva las capacidades integradas de combate conjunto de las tropas”, agregó Shi.



En el mismo anuncio aseguraban que mantendrían los ejercicios regulares y las operaciones habituales en el área, entre las que se incluyen las patrullas en el Estrecho de Taiwán.



"Las tropas en el (este) vigilarán los cambios en la situación del Estrecho de Taiwán, seguirán realizando entrenamientos militares y preparándose para la guerra", agregó el EPL.

Seguirán realizando entrenamientos militares y preparándose para la guerr FACEBOOK

TWITTER

Este comunicado llega el día después de que el propio ejército taiwanés comenzara sus maniobras para poner a prueba su capacidad defensiva frente a una hipotética invasión por parte de China, ejercicios que tendrán continuación el jueves.



Los juegos de guerra chinos comenzaron el pasado jueves en respuesta a la visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, e inicialmente debían concluir el domingo.



(Además: Tensiones entre China y Taiwán ponen de relieve la dependencia bilateral)



Taiwán ha descrito la presencia militar china en las citadas áreas como un "bloqueo", y la presidenta isleña, Tsai Ing-wen, calificó la "deliberadamente elevada amenaza militar" de China de "irresponsable".



China, que calificó la visita de Pelosi como "farsa" y "traición deplorable", reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Advertencia contra Taiwán

Al tiempo, China afirmó que tendrá cero tolerancia con las "actividades separatistas" en Taiwán, e insistió en que retomará la isla por la fuerza si fuera necesario, según un libro blanco divulgado el miércoles.



"La Cuestión de Taiwán y la Reunificación de China en la Nueva Era", el libro blanco publicado por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, define cómo Pekín pretende tomar la isla mediante incentivos económicos y presión militar.



"Estamos listos para crear un vasto espacio para la reunificación pacífica, pero no dejaremos lugar para actividades separatistas de ninguna forma", señala el libro blanco.

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Pelosi y Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Foto: EFE/EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL PALACE

"Trabajaremos con la mayor sinceridad y haremos todo lo posible para lograr la reunificación pacífica. Pero no renunciaremos al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias", destaca el documento.



"Esto es para protegernos contra la injerencia externa y todas las actividades separatistas. De ninguna manera tiene como objetivo a nuestros compatriotas chinos en Taiwan. El uso de la fuerza será el último recurso tomado en circunstancias apremiantes", agrega.



(Puede leer: Pekín lleva las relaciones con Washington a su nivel más bajo en años)

La última vez que China promulgó un libro blanco sobre Taiwán fue en 2000. El nuevo documento fue publicado el mismo día que un alto dirigente de la oposicion taiwanesa viajó a China para reunirse con empresarios taiwaneses, pese a que Taipéi le había pedido cancelar el viaje.



Andrew Hsia, vicepresidente del partido Kuomingtan, de tendencia pro Pekín, realizó la visita a título personal y no estuvo en la capital. Pero la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen lo criticó duramente por cruzar el Estrecho de Taiwán en momentos que China realizaba las maniobras alrededor de la isla.



Desde la década de 1990, la isla pasó de ser una autocracia a una democracia vibrante, y ha emergido una identidad taiwanesa particular.



Las relaciones entre las dos partes se han deteriorado desde 2016, cuando llegó al poder la actual presidenta Tsai Ing-wen. Tsai y su Partido Progresista Democrático no consideran a Taiwán como parte de China.



Su plataforma calza con la definición de lo que China califica como separatismo taiwanés, que también incluye a quienes buscan que la isla tenga una identidad separada del territorio continental.



El libro blanco chino promete a Taiwán prosperidad económica así como "más seguridad y dignidad" después de la "reunificación".

*Con información de EFE y AFP

Más noticias

Registro de casa de Trump por el FBI desata tormenta política en Estados Unidos

El expresidente Iván Duque trabajará en Estados Unidos, ¿cuál será su labor?

Polémica en España porque Felipe VI no se puso de pie ante la espada de Bolívar