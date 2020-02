China autoriza a no residentes sanos en Wuhan a salir de la ciudad

Los no residentes de la ciudad china de Wuhan que quedaron atrapados por la cuarentena para contener la epidemia del nuevo coronavirus, fueron autorizados a viajar caso no presenten síntomas ni hayan estado en contacto con pacientes, informaron este lunes autoridades locales.

La capital de la provincia de Hubei, con sus 11 millones de habitantes, es considerada el epicentro del brote del coronavirus y ha estado en cuarentena desde el 23 de enero, cuando las autoridades cortaron los transportes públicos de entrada y salida.

(Le puede interesar: Así se alistan, para su retorno, los colombianos en Wuhan)

De esta forma, el anuncio sobre la posibilidad de salida de personas de Wuhan constituye la primera medida para eventualmente atenuar la cuarentena a que están sometidos los habitantes de la ciudad.



Además de los no residentes, los ciudadanos residentes de Wuhan que precisen seguir algún tratamiento médico no relacionado con la epidemia de COVID-19, también podrán ser autorizados a salir de la ciudad.



En este mismo caso están los enfermeros y personal sanitario que viajó a Wuhan para sumarse a la lucha contra la epidemia, y que no presenten cualquier síntoma.

(Lea también: Siga las últimas noticias de la emergencia por el coronavirus)

De acuerdo con las instrucciones, las personas que estén dentro de los perfiles definidos deberán obtener la autorización con expertos sanitarios, aunque las salidas se harán de forma escalonada.



El transporte aéreo y ferroviario desde y hacia Wuhan sigue interrumpido por la cuarentena, y las autoridades permiten que solamente dos personas viajen en un vehículo, siendo que una de esas personas es el conductor.



Aquellas personas que sean autorizadas a salir de Wuhan, deberán registrarse con las autoridades sanitarias de la ciudad de destino y mantener una cuarentena de otros 14 días.



AFP