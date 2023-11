China abre audiencias por indemnización para familiares de desaparecidos en vuelo MH370

Un tribunal chino abrió hoy audiencias para los familiares chinos de las personas que iban a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en 2014, a fin de determinar si pueden obtener una indemnización.



La audiencia tratará la demanda que impusieron los familiares de 40 pasajeros contra Malaysia Airlines, Malaysia International Airlines -nombre de la aerolínea tras su reestructuración de 2015-, la fabricante estadounidense Boeing, la británica Rolls-Royce -fabricante de motores de aviación- y la aseguradora alemana Allianz.

Según recoge hoy la prensa local, las audiencias tendrán lugar hasta el próximo 6 de diciembre en el Tribunal Popular del distrito de Chaoyang en Pekín.



No obstante, según reconoció a la cadena estatal CCTV uno de los representantes de los familiares, Jiang Hui, "la gran dificultad de este caso es determinar la verdad de lo que ocurrió y la incapacidad para presentar pruebas o que estas sean insuficientes".



Según CCTV, las familias buscarían "una compensación civil por valor de entre 10 y 80 millones de yuanes (entre 1,4 y 11,2 millones de dólares)", aunque "la situación de cada familia es diferente y el monto también es diferente".



La televisión señala que, al margen de las familias de los 40 pasajeros que presentaron una demanda, los familiares de otros 110 pasajeros ya llegaron a "acuerdos de conciliación" con los cinco acusados, "recibiendo pagos que van desde 2,5 a 3 millones de yuanes (desde 349.450 a 419.345 dólares)".



"Nuestras principales exigencias son que los acusados reanuden lo antes posible la asistencia psicológica a las familias de los desaparecidos en ese vuelo. Segundo, que indemnicen a las familias", comentó a CCTV el representante Jiang, quien expresó a la cadena su esperanza de que, con la audiencia judicial, "los familiares obtengan el apoyo que merecen".



Jiang espera que los responsables "se disculpen y creen un fondo para buscar y encontrar el avión desaparecido".



Según Zhang Qihuai, un abogado especializado en casos de aviación y que representa legalmente a las familias, "la situación es compleja" porque "han pasado casi diez años desde que el vuelo desapareció y todavía no está claro quién es el responsable, por qué se perdió el contacto o dónde se encontraba el avión cuando desapareció".



El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam alguien en cabina apagó manualmente el sistema de comunicaciones y la señal del transpondedor se perdió.



Poco después, el avión, un Boeing 777, cambió de rumbo de forma manual -no de forma mecánica o con el piloto automático- al hacer un giro brusco a la izquierda y dirigirse de regreso en dirección suroeste sobre la península de Malasia, para después volver a virar y finalmente abandonar la zona de radar.



Según la investigación oficial, el avión voló unas 6 horas más hacia el océano Índico hasta supuestamente quedarse sin combustible y caer al agua.



El satélite británico de comunicaciones Inmarsat3 -estacionado sobre el océano Índico- registró de manera intermitente señales del MH370 hasta su supuesto accidente a casi 2.000 kilómetros al oeste de la ciudad australiana de Perth.



En la investigación, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o un suicido por parte de un pasajero o un miembro de la tripulación, pero no encontraron ninguna prueba al respecto.

EFE

