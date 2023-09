A pocos días de cumplirse dos meses del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, se conocen nuevos testimonios que podrían aportar a la investigación en contra de Daniel Sancho, confeso asesino.



En esta ocasión, una mujer, que se hace llamar Alba Diéguez, dice conocer detalles de la relación entre estos dos hombres y, según medios españoles, podría ser pieza clave en el caso.



Según lo desvelado por '20 Minutos', Alba prefiere mantenerse al margen de las declaraciones a la prensa, pero ha dicho que mantenía lazos estrechos con Edwin Arrieta, pues en sus redes sociales se puede observar que eran amigos.



En su testimonio, Alba, dijo que fueron varias las ocasiones en las que el médico colombiano y el chef se vieron en España.



Es tanta la cercanía de esta mujer con Arrieta, que las autoridades tailandesas creen que es la persona que más datos puede arrojar a la investigación y ella estaría dispuesta a testificar de manera anónima.



Incluso, esta mujer conocería a la expareja de Daniel Sancho, con quien ser habría encontrado en días anteriores y mantendría una relación distante,}.



¿Quién es la exnovia de Daniel Sancho?

Dentro de los primeros testimonios de Daniel Sancho a la justicia tailandesa, el chef español mencionó que mantenía una relación con una mujer en España. "Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la galia. Llevábamos cinco años juntos".



Según periodistas de dicho país, esta mujer respondería al nombre de Laura, tendría 28 años, "es hija y nieta de una figura muy importante del mundo del automóvil en España. Le llamaban el Amancio Ortega del motor", dijeron Beatriz Cortázar y Nacho Gay.



Según los mismos periodistas, han decidido guardar la verdadera identidad de la joven, pues en algún momento ella "quería viajar a la isla para verle [a Daniel Sancho], pero su familia se lo prohibió absolutamente, y desde entonces han hecho todo lo posible para que no se la vea ni se la encuentre".



Recientemente, el portal Informalia, desveló que la joven habría participado del festival musical El Jardín de las Delicias en la Ciudad Universitaria de Madrid, España.

