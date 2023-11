Caso Daniel Sancho: se aplaza juicio y preparan cuentazo de 'accidente' para defenderse

Una nueva audiencia en el juicio contra Daniel Sancho, el español que asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, se desarrolló el pasado 27 de noviembre, la cual se llevó a puerta cerrada.



El denominado ‘chef’ cuenta con nuevo abogado, ya que días atrás había manifestado sentirse informe con su defensa, por su comportamiento, por lo que debieron asignarle otro profesional para que se encargue de su defensa.

El nuevo abogado se trata de Aprichat Srinuel, quien ya se encuentra apropiándose del caso, pero que fue precisamente él quien ha solicitado un aplazamiento de la siguiente fecha del juicio para poder empaparse más sobre el caso.



Srinuel debe preparar el material que le permitirá seguir con la defensa del ‘chef’ español, que según fuentes cercanas son bastantes pruebas las que tiene en su poder.



Con estas pruebas, el nuevo apoderado de Sancho busca demostrar que el asesinato no fue premeditado, motivo por el cual el español podría ser condenado a pena de muerte.



La nueva opción que tiene el letrado que lo está defendiendo es argumentar que el asesinato se trató de un accidente y no de una acción planeada por parte de Sancho.



Las autoridades tailandesas han expresado que Sancho no solamente está siendo acusado del asesinato del cirujano, sino también de destrucción de documentación ajena y desaparición de varias partes del cuerpo de la víctima.



El letrado ha solicitado el aplazamiento de la próxima fecha del juicio para el 12 de diciembre y así preparar la defensa del ‘chef’ y demostrar que todo lo que aconteció se trata de un accidente tras haber sostenido una pelea con Arrieta.



Al juicio han podido asistir los padres del acusado, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, cada uno por su lado y evidenciando y distanciamiento entre los dos, no obstante, lo que sí han demostrado es que estarán apoyando a su hijo hasta el final.



Por otra parte, la familia de la víctima, Edwin Arrieta, tiene un grupo de abogados asiáticos que se encargará de que la justicia haga lo propio con el asesino de su familiar, es decir, que actúe conforme a la ley de ese país y se le dé una condena que de alguna forma alivie el dolor de haber perdido al cirujano que era quien los sustentaba.

Así fue asesinado Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, en Tailandia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

