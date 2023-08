El encargado de negocios de la Embajada de España en Tailandia, Vicente Cacho, afirmó este viernes tras visitar en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, a Daniel Sancho, español acusado del asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta, que la "investigación no ha terminado".



"El juicio no tiene fecha porque la investigación no ha terminado, a pesar de lo que se dijo en la rueda de prensa", afirmó Cacho al salir de la prisión a los medios de comunicación congregados en las puertas de la cárcel, donde Sancho cumple prisión provisional desde el 7 de agosto.



Cacho, quien acompañó a Silvia Bronchalo, madre de Sancho, de 29 años, en la que es la segunda visita a su hijo en la cárcel, se refería a la rueda de prensa ofrecida el martes, 15 de agosto, por el número dos de la Policía de Tailandia, el mediático Surachate Hakparn.



Surachate afirmó entonces desde la comisaría de Koh Phangan, isla vecina de Koh Samui en la que se cometió el crimen el 2 de agosto, que ya había suficientes pruebas para acusar a Sancho del "asesinato premeditado" de Arrieta y dio la investigación por concluida.



"La investigación sigue abierta, por el momento (Sancho) va a estar en esta prisión, será juzgado aquí y eventualmente se planteará un cambio de prisión, que no sería Bangkok, sino que sería la prisión de Surat Thani (provincia al sur de Tailandia)", añadió Cacho.



La cárcel Surat Thani está ubicada en la provincia más grande del sur de Tailandia, del mismo nombre, a unos 685 kilómetros de Bangkok. Esta se conoce como la provincia de las mil islas e incluye algunas de las más populares del país asiático, como Koh Pha Ngan, donde ocurrió el truculento asesinato.



Esa prisión tiene unas 2.500 personas privadas de la libertad, la mayoría por casos relacionados con drogas o tráfico ilegal de armas.



En 2012, en medios de comunicación circuló que dos de reclusos de esa cárcel llevaron a cabo un atentado con una bomba, escondida dentro de una mochila, a un muro de la cárcel, posiblemente para buscar una vía de escape.



El español de 29 años confesó el crimen contra Edwin Arieta. Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

La Policía tailandesa acusa a Sancho, de 29 años y quien confesó el crimen, del "asesinato premeditado" de Arrieta, de 44, a quien afirma que acuchilló en el pecho durante una pelea, si bien falta aún por conocerse la autopsia de la víctima.



Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan, isla próxima a Koh Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

