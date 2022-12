Un hombre de Singapur fue encarcelado por haber vendido, por casi un millón de dólares, leche de fresa y café a Corea del Norte, además de otros incidentes que violaban las sanciones impuestas contra Pyongyang.



(Lea además: EE. UU. y sus aliados estudian 'todas las opciones' frente a Corea del Norte)



El individuo, Phua Sze Hee, de 59 años, es un exresponsable de la compañía de bebidas Pokka International y fue condenado a cinco semanas de prisión este lunes tras haberse declarado culpable.

De 2017 a 2018, vendió bebidas -sobre todo leche con sabor a fresa y otras fabricadas a partir de café- a varias compañías de Singapur, a sabiendas de que los productos serían exportados a Corea del Norte para su venta.



Corea del Norte es objeto de una serie de sanciones, sobre todo por parte de Naciones Unidas, por los ensayos nucleares y de misiles balísticos que ha realizado. Singapur suspendió sus relaciones comerciales con el país en 2017.



Phua Sze Hee no ganaba ninguna comisión por esas ventas pero, con ellas, lograba alcanzar sus objetivos de ventas mensuales, según documentos judiciales.



Esos informes indican también que un cliente le presentó a Phua a "un tal Kim, que trabajaba como embajador en la embajada de Corea del Norte en Singapur" en 2014 y que después fue presentado a otro empleado de la legación.



"Pokka no fue acusada de ninguna infracción y se ha comprometido a garantizar el respeto de todas las leyes nacionales y las sanciones de la ONU, asegurándose de no tener ninguna relación con Corea del Norte", declaró la compañía este martes en un comunicado, señalando que Phua era un exempleado y que había actuado contra la política de la dirección.



La exportación de mercancías de Singapur a Corea del Norte puede ser sancionada con hasta 100.000 dólares singapurenses (unos 74.000 dólares) o con el triple del valor de las mercancías exportadas, además de con una pena de cárcel de hasta dos años.



A principios de año, dos empresas de Singapur fueron acusadas de haber exportado whisky vino y otras bebidas a Corea del Norte.

AFP

