El ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, inicia este lunes una gira que lo llevará a Alemania, Francia y Noruega, en un momento en que Pekín busca impulsar su papel como mediador en la guerra en Ucrania y reconstruir los vínculos con el continente.



China trata de presentarse como un interlocutor neutral en la guerra que Rusia desató contra Ucrania, a pesar de que su presidente, Xi Jinping, no ha condenado públicamente la invasión. Hace dos semanas, Xi habló por teléfono con su par ucraniano, Volodimir Zelenski por primera vez desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022.



Pero la posición neutral de China fue cuestionada tras una visita de Xi a Moscú en marzo, en la que se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin. Las polémicas declaraciones de su embajador en Francia puso más leña al fuego.



En una entrevista con una emisora francesa, Lu Shaye puso en duda la soberanía de los países que surgieron como naciones independientes tras la caída de Unión Soviética en 1991. En febrero, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que expuso su postura sobre el conflicto y instaba a ambas partes a entablar conversaciones.



Tanto Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) acogieron con escepticismo la propuesta, que consideran favorable a Rusia.



La visita de Qin a Europa se produce tras varias reuniones de alto nivel con líderes europeos en Pekín, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. El diplomático chino se dará cita con los representantes de Exteriores de Alemania, Francia y Noruega, detalló Wang Wenbin, un portavoz del ministerio chino.



Respeto a la soberanía

En Francia, Qin intercambiará "puntos de vista sobre la aplicación del acuerdo alcanzado por los dos jefes de Estado" el mes pasado, declaró Wang Wenbin en una rueda de prensa.



Las autoridades francesas informaron que la reunión con la ministra de Exteriores Catherine Colonna tendrá lugar el miércoles.



El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán confirmó por su parte que Qin se reunirá con Baerbock el martes en Berlín.



La guerra en Ucrania "es una gran prioridad de política exterior para nosotros en todas las conversaciones", apuntó el portavoz Christofer Burger.



Alemania considera que "China tiene un papel importante que desempeñar en ese asunto y, en este sentido, no me sorprendería que se volviese a plantear", añadió.



La Ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitefeldt, insistió por su parte en la importancia de mantener un diálogo regular con Pekín, "uno de los actores más importantes en la política internacional y la economía mundial".



La visita de Qin se produce después de que Pekín reafirmara que respeta la soberanía de todos los antiguos países soviéticos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que la explicación de Pekín había "aclarado debidamente" la cuestión y que China no estaba cuestionando la soberanía de los antiguos Estados soviéticos.



En su visita a Pekín, Baerbock instó a China a hablarle al "agresor ruso" para que parase la guerra en Ucrania. "Ningún otro país tiene tanta influencia sobre Rusia como China", afirmó.

AFP