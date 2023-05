Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no lograron este jueves desbloquear su propuesta para el conflicto en Birmania, sumido en una escalada de violencia por parte del Ejército, pese a admitir la ausencia de avances tras el golpe de Estado en dicho país en 2021.

(Le puede interesar: La junta militar de Birmania anuncia una amnistía a más de 3.000 presos).

(También: Más de 100 muertos por ataque aéreo en Birmania, incluidos niños y embarazadas ).

"Hemos discutido el desarrollo (de la situación) en Birmania y hemos reiterado la creencia común de que el consenso de cinco puntos continúa siendo nuestra estrategia principal", subraya el comunicado final de la cumbre de líderes de la Asean, celebrada ayer y hoy en Labuan Bajo, en la isla indonesia de Flores.

(Además: Myanmar: tribunal militar condena a Suu Kyi a 7 años de cárcel por corrupción ).

El consenso de cinco puntos fue acordado en abril de 2021 durante una cumbre del grupo en Yakarta con la junta militar birmana, dos meses después del golpe de Estado del 1 de febrero de ese año, que puso fin a una década de transición democrática en Birmania y derrocó el gobierno civil de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

El plan incluye el fin de la violencia, el diálogo entre todas las partes implicadas en el conflicto, el nombramiento de un enviado especial de la Asean, la distribución de ayuda humanitaria y el viaje del enviado especial a Birmania.



No obstante, "no ha habido un progreso significativo del consenso" desde entonces, reconocía al inicio de la jornada Joko Widodo, el presidente de Indonesia, que este año ostenta la presidencia de la Asean, urgiendo al grupo a "decidir los siguientes pasos".

Facebook Twitter Linkedin

ASEAN Foto: EFE/EPA/ACHMAD IBRAHIM / POOL POOL PHOTO

Widodo apeló a la unidad de una organización edificada sobre el principio de no injerencia y cuya diversidad, al estar conformada por naciones con modelos muy diversos, desde las autoritarias de Vietnam y Laos a las democráticas de Malasia, Filipinas e Indonesia, dificultan el consenso de medidas más agresivas.



Fundada en 1967, la Asean está formada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Birmania: en Flores se ha establecido una hoja de ruta para la inclusión de Timor Oriental.

Sin cambios pese al deterioro en Birmania

El grupo mantuvo finalmente la misma propuesta que consensuó hace dos años con el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, vetado en Flores, si bien no solo el plan no ha sido fructífero, sino que la situación en Birmania se ha deteriorado.



Según la ONU, al menos 3.400 personas han muerto en manos de los uniformados desde el golpe, que exacerbó el conflicto de décadas entre el Ejército y guerrillas étnicas, a las que se han sumado milicias prodemocráticas que ganan terreno a las fuerzas armadas.

Apenas un par de días antes de la cumbre, un convoy de ayuda humanitaria de la Asean fue tiroteado, sin que consten daños, en el estado occidental birmano de Shan, un ataque interpretado por algunos analistas como una señal de la falta de voluntad de la junta de acatar el plan de sus vecinos.



Pese a su previa admisión de la escasa viabilidad de la estrategia grupal, Widodo buscó el lado positivo en una rueda de prensa final, defendiendo que el consenso de cinco puntos incluye "el diálogo con todas las partes", incluida la junta

"El diálogo -remarcó- no significa reconocimiento", ante las críticas por parte de la oposición en Birmania de que establecer contacto con el régimen militar legitima a los golpistas.



No obstante, Widodo eludió responder a si el grupo volverá a invitar a los jefes de la junta a sus encuentros, como sugirió hace meses el nuevo presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.



Por su parte, la ministra de Exteriores indonesia, Retno Marsudi, junto a Widodo en la rueda de prensa, tomó la palabra al final de la misma para defender con más vehemencia la decisión del grupo.



"La falta de progreso del consenso de cinco puntos no significa que la Asean tenga que darse por vencida", concluyó.

Más noticias

Junta birmana condena a 3 años de prisión a Suu Kyi y su asesor australiano

Bachelet visitará el campamento de los refugiados rohinyás en Bangladesh

Tailandia: cuatro muertos y nueve heridos en accidente de inmigrantes birmanos

AGENCIA EFE