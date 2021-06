La junta militar birmana denuncia a Aung San Suu Kyi por corrupción

La junta militar birmana continúa con su acoso judicial a la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, contra la que ha presentado nuevas denuncias, según informó este jueves la prensa oficial, por supuestos delitos de corrupción y abuso de poder que han sido calificadas por su abogado de "absurdas".



(Además: El ascenso y caída de la dama de Rangún en Birmania)

La Comisión Anticorrupción de Birmania presentó el miércoles ante la Policía varias denuncias contra Suu Kyi, a quien acusan aceptar 600.000 dólares y 11,2 kilos de oro en sobornos, según informó este jueves el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.



La exmandataria, de 75 años, también se enfrenta a cargos por usar presuntamente su cargo para alquilar una serie de terrenos por un monto por debajo del precio estimado.



(Lea aquí: Accidente de avión militar deja 12 muertos en Birmania)



Uno de los abogados de Suu Kyi, Khin Maung Zaw, que ha desmentido acusaciones previas contra su cliente, volvió a negar estos cargos presentados por las autoridades militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1.° de febrero.



"Estas acusaciones de soborno y corrupción sobre Suu Kyi son absurdas. Son infundadas. Durante mis 50 años de experiencia (...) nunca he conocido a ningún representante del Estado más honesto e incorruptible que Suu Kyi. Puede que tenga defectos, pero la codicia personal y la corrupción no son sus rasgos", señaló Khin Maung Zaw.



El letrado, que se enteró de las acusaciones a través de la prensa, aseguró que "aquellos que a la acusan de avaricia y corrupción están escupiendo contra el cielo".



La nobel de la paz, que en un principio estuvo en arresto domiciliario en su residencia oficial de la capital, ha sido trasladada a un lugar desconocido y, según los abogados, vive aislada y durante meses no ha tenido noticias de lo que ocurre en el país. Los letrados revelaron esta semana además que Suu Kyi paga de su propio bolsillo todos sus gastos y en la última reunión les pidió medicinas.



EFE

Le puede interesar

- Represión de la junta birmana deja 250.000 personas desplazadas

- Miss Birmania, la reina que protestó contra el gobierno en plena gala