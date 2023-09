La Policía tailandesa lanzó este lunes una investigación por supuesta corrupción contra el subdirector del cuerpo, Surachate "Big Joke" Hakparn, encargado de supervisar las pesquisas contra el español Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta.



Un grupo de agentes registró esta mañana la residencia de Hakparn en Bangkok para buscar pruebas relacionadas con el supuesto soborno de unos 140 millones de baht (3,89 millones de dólares o 3,65 millones de euros) de un grupo ilegal de apuestas en línea, informó el medio estatal Thai PBS.

El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin , dijo a preguntas de los periodistas que se llevará a cabo un investigación independiente sobre el caso.



El jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía, Worawat Watnakombancha, reconoció más tarde en declaraciones a los periodistas que no habían encontrado ninguna prueba incriminatoria contra Surachate, conocido en los medios por su apodo Big Joke.



No hubo orden de arresto contra Surachate, pero sí contra varios de sus subordinados, lo que llevó a la detención de cinco policías y 9 civiles implicados supuestamente en el caso del supuesto soborno por parte de un grupo dirigido por Phongsiri "Boss Than" Tharachawongsuk, antiguo presidente del club de fútbol tailandés Lamphun Warriors.

El agente conocido como Big Joke ha asegurado que si no se declara culpable enfrentará pena de muerte. Foto: Archivo EL TIEMPO

Surachate, uno de los cuatro subdirectores de la Policía y conocido por su alto perfil mediático, aseguró a los periodistas tras el registro que él es inocente y achacó la investigación a un intento de desacreditarlo.



"He trabajado en muchos casos, esto puede haber afectado", dijo el jefe policial en referencia a las investigaciones emprendidas por él.



El subdirector policial indicó que su nombre no figuraba en la orden del registro, sino sólo la dirección, lo que él achacó a un intento de confundir al tribunal.



La investigación se produce en un momento en el que las autoridades deben elegir al número uno de la Policía, puesto para el que Big Joke sonaba en las opciones, aunque este lunes negó que fuera a postularse para el cargo.



No es la primera vez que la figura de Big Joke protagoniza una polémica , ya que en 2019 fue apartado de la Policía sin mayor explicación y un año después, cuando era jefe de inmigración, su coche fue tiroteado.



Surachate ha sido la cara visible del cuerpo durante la investigación contra Daniel Sancho por el asesinato de Arrieta el pasado agosto en la isla de Phangan.



El policía ha sido la cara visible del caso contra Daniel Sancho, quien aceptó el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Foto: EPA - EFE / Redes sociales

El español, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, fue detenido el 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento del colombiano en la comisaría de la turística isla de Phangan (sur) y luego fue trasladado a la vecina Samui.



La Policía tailandesa aún trabaja en la investigación del caso, para lo que cuenta con un plazo de 84 días desde el ingreso de Sancho en prisión provisional el 7 de agosto.



Una vez finalizada la investigación, la Policía debe entregar un informe a la Fiscalía de Samui, a partir de cuando se puede fijar fecha de juicio.



Sancho y Arrieta se conocieron el año pasado a través de Instagram y habían quedado en Phangan el 2 de agosto, día en el que supuestamente tuvo lugar el asesinato del cirujano, cuyos restos fueron encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.



El español compareció el pasado viernes sin abogado por primera vez ante un juez tailandés del distrito de Samui en una vista telemática para extender la prisión provisional.

