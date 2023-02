El pasado lunes 20 de febrero un milagro llegó al hogar de Khalil al-Sawadi y Al-Sawadi, una pareja de esposos que, tras el terremoto ocurrido a inicios de este mes, tuvo que trasladarse al norte de Siria, en la región de Jindires.



Se trata de Afraa, una bebé que ha sido protagonista de varios titulares alrededor del mundo debido a que nació bajo los escombros que dejó la reciente tragedia que azotó al país.

La pequeña que estuvo hospitalizada desde el pasado 6 de febrero fue dada de alta después de una dura recuperación. Cabe recordar que la niña fue encontrada junto a su familia, quienes, lamentablemente, fallecieron durante la tragedia.

Los rescatistas lograron encontrarla de manera oportuna y luego la llevaron a un hospital cercano, lugar en el cual fue nombrada como Aya, nombre que traduce "señal de Dios". Días después, debido a su historia, miles de personas alrededor del mundo buscaron la forma de ayudar o acoger a la niña, quien quedó huérfana de padres y hasta ese entonces no se había podido contactar a algún familiar cercano.



(Le puede interesar: Terremoto en Turquía y Siria: cómo sobreviví enterrada con mi bebé de 10 días).



Aun así, hubo personas que también se acercaron con otro tipo de intenciones, pues, de acuerdo con el director del hospital, varios sujetos llegaron a la institución afirmando que eran familiares de la pequeña.

El terremoto dejó más de 40 mil muertos. Foto: EFE

Fue entonces cuando los funcionarios del lugar doblaron la seguridad con la que se cuidaba a Aya.



Sin embargo, días después, su tío, Khalil al-Sawadi, logró contactarse con el hospital con el fin de poder llevar a la pequeña a casa. Ahora, tanto él como su esposa han tomado la decisión de cuidar a la pequeña como si fuese una hija más.



“Ahora es una de mis hijas. No haré diferencias entre ella y mis hijos”, comentó Khalil al-Sawadi a la agencia de noticias 'The Associated Press'.



(Además: Video: tierna reacción de un niño tras ser rescatado de los escombros en Siria).

🇸🇾#AHORA - Sacaron a un bebé recién nacido de los escombros en Aleppo, Siria. Según la fuente árabe la madre dió a luz entre los escombros. pic.twitter.com/jCJUGXTaVO — DATOWORLD (@Datoworld) February 6, 2023

Así mismo, de acuerdo con el medio, la bebé llegó a la casa de la pareja después de haberse realizado una prueba de ADN que confirmara el vínculo entre ellos.

Un nuevo comienzo

“Será más querida que mis hijos porque mantendrá vivo el recuerdo de su padre, su madre y sus hermanos”, le comentó al medio, después de explicar que al momento de la adopción la joven tomó el nombre de Afraa, en honor a su madre.

🇸🇾 | Una bebé nacida en el norte de Siria durante los devastadores terremotos de este mes se reúne con su tía y su tío, después de que sus padres y hermanos murieran en el desastre. pic.twitter.com/uLsr2sXApz — ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) February 19, 2023

Después de haber revisado su estado de salud, la bebé fue dada de alta por el doctor Hani Maarouf, quien cuidó de ella hasta el último día.

