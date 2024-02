Avión aterriza de emergencia en Hong Kong por combustión de una batería externa

Un avión de la compañía Royal Air Philippines que volaba desde la isla filipina de Boracay a la ciudad oriental china de Shanghái tuvo que aterrizar de emergencia este lunes en el aeropuerto de Hong Kong debido a la combustión de una batería externa portátil, recogió este martes el diario local The Paper.

El vuelo RW602, que salió a las 17:45 hora local (09:45 GMT) del aeropuerto filipino de Caticlan, tenía previsto llegar a las 21:05 hora local (13:05 GMT) al aeropuerto shangainés de Pudong, pero se vio obligado a cambiar de rumbo cuando sobrevolaba la ciudad de Shantou, en la provincia suroriental china de Cantón.



Dos pasajeras chinas, citadas por The Paper, contaron que alrededor de las 19:00 hora local (11:00 GMT) se percataron de un fuerte olor a humo y vieron una densa nube de humo en la parte delantera del avión, donde un viajero había conectado su tableta a una batería externa.



(Además: ¿Es obligatorio tener un Real ID para volar dentro de Estados Unidos?).



Miembros de la tripulación acudieron rápidamente al lugar y trasladaron la batería y la tableta al baño, donde se produjo una pequeña explosión, tras lo cual los pasajeros fueron evacuados hacia la parte trasera del avión y se les proporcionó papel higiénico y agua para cubrirse la boca y la nariz.



El avión aterrizó en Hong Kong a las 20:20 hora local (12:20 GMT) y fue inspeccionado por los bomberos y la Policía, que confirmaron que el incidente se debió al uso inadecuado de una batería externa, al tiempo que recomendaban a los pasajeros que no usasen estos dispositivos en futuros vuelos, recogió el diario.



Una hora y 50 minutos después, la aeronave continuó su trayecto hacia Shanghái.



No se registró ningún herido entre los pasajeros ni la tripulación, según el medio hongkonés HK01.

Un avión de la aerolínea Royal Air Philippines, que viajaba desde la isla de Borácay (Filipinas) a Shanghái (China), debió realizar un aterrizaje de emergencia en Hong Kong luego de que explotara un cargador portátil de un pasajero a bordo. pic.twitter.com/SALufrOIZj — Sepa Más (@Sepa_mass) February 20, 2024



EFE

Más noticias en EL TIEMPO