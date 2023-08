El Zoológico de Hangzhou, en China, que alberga un oso de aspecto humano que ha causado furor en las redes chinas e internacionales en los últimos días, afirmó que ha visto un aumento del 33 por ciento del número de visitantes desde que las imágenes del animal se hicieron virales.



Vídeos publicados en la plataforma Douyin, la versión china de la aplicación de video Tiktok, muestran al animal paseando por su recinto con una postura muy similar a la de una persona, atrayendo millones de visualizaciones.

Algunos internautas han bromeado con que el oso parece un actor disfrazado o un trabajador temporal contratado para el verano, mientras que otros han expresado su admiración por la inteligencia y el encanto del animal.

Los comentaristas se sorprendieron por los pliegues en la piel de la espalda del animal cuando permanece erguido, que hacen que parezca un disfraz. El subdirector del zoológico, Jiang Zhi, citado por medios locales, explicó que los osos malayos son capaces de ponerse de pie y que lo hacen para "interactuar con los humanos" o "para buscar comida en los árboles".



Jiang indicó que el número de visitantes del zoológico aumentó considerablemente después de que se difundiera el vídeo: el 29 de julio recibieron 12.000 personas y el 30 de julio 15.000, lo que supone un incremento de aproximadamente un 33 % con respecto a los días anteriores.

El zoológico se vio obligado a aclarar que se trata de un oso real y no de un humano disfrazado: el animal, llamado Anjila, y otro oso malayo de nombre Dalu, llegaron al zoológico en 2020 y se alimentan de leche, dátiles, frutas e insectos.



De hecho, el subdirector aseguró que "no es la primera vez" que los osos malayos adquieren notoriedad por su curioso aspecto y señaló que "tienen generalmente un temperamento apacible". Numerosos usuarios en redes sociales como Weibo -similar a Twitter, censurado en China- comentaron su deseo de viajar a Hangzhou para ver al célebre animal en persona.



El zoológico también ha aprovechado la popularidad del video para divulgar información sobre esta especie, que es la más pequeña de los osos y que vive en el sudeste y el sur de Asia, hábitats tropicales que le dan además la peculiaridad de no hibernar.

🇨🇳 | Un video de un oso parado en Hangzhou, China, se extendió por las redes sociales con teorías de que era un humano con traje. El zoológico trató de aclarar las cosas emitiendo un comunicado con la voz del oso. “¡Soy un oso malayo!” pic.twitter.com/POqe4traMU — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) August 2, 2023

