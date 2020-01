Se disparan casos de coronavirus en China: 1.771 contagios en un día

La rápida propagación del coronavirus tiene en alerta máxima al mundo, cuando se conoció este martes que el número de víctimas aumentó a 106 muertos y el de casos confirmados supera los 4.500 en China, según un balance oficial. Además, ya aparecieron los primeros casos de personas que se contagiaron fuera del territorio chino.



Ante la preocupación y el riesgo de contagio, Estados Unidos, Francia, Japón y otros países organizan este martes la evacuación de sus ciudadanos de Wuhan, epicentro de la epidemia de neumonía viral.



(Lea también: El coronavirus también amenaza a China con un frenazo económico)

Los casos fuera de China

Pekín informó el lunes de su primera muerte por el virus, un hombre de 50 años que había regresado de Wuhan. Hay otros cincuenta pacientes en el resto del mundo, y una docena de países se ha visto afectada por el virus, en Asia, Australia, Europa y América del Norte.



Alemania, el segundo país afectado en Europa después de Francia, reportó el lunes un primer caso de un ciudadano que había viajado a Wuhan y este martes el primer contagio entre humanos en Europa, de un hombre que tuvo contacto con una colega china que estaba de visita.



Japón también anunció este martes un caso de coronavirus en su territorio en un hombre de 60 años que no viajó a China, pero sí transportó en enero en un autobús a turistas de Wuhan.

En el metro de Seúl en Corea del Sur, empleados desinfectan los ingresos a las estaciones en su esfuerzo por evitar la propagación del coronavirus. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera la amenaza "alta" sin activar una alerta de salud internacional, afirmó el lunes que aún desconoce si hay contagio antes de presentar los síntomas de la enfermedad.



La OMS no se pronunció tras los contagios fuera de China, registrados en Japón y Alemania. La amenaza de propagación es considerable. El alcalde de Wuhan reconoce que 5 millones de personas salieron de la ciudad de 11 millones de habitantes antes del Año Nuevo chino, celebrado el 25 de enero.

Medidas en todo el mundo

La propagación del virus aumenta la ansiedad y la batería de medidas de contención. Muchos países reforzaron la precaución en sus fronteras. Mongolia cerró la carretera con China. Malasia prohibió la estancia a las personas originarias de Hubei. Varios países desaconsejan viajar a esta provincia pero Alemania lo extendió a toda China. Estados Unidos hizo lo propio.



Las autoridades chinas prolongaron tres días, hasta el 2 de febrero, las vacaciones de Año Nuevo (siete días festivos), para retrasar los retornos masivos a las ciudades de cientos de millones de trabajadores migrantes y reducir el riesgo de propagación de la epidemia. Además el comienzo del semestre estudiantil de primavera se aplazó sin plazo definido, informó el martes el ministerio de Educación.

Ciudadanos chinos en todo el mundo se protegen con tapabocas para evitar el virus. El gobierno chino recomendó postergar los viajes no urgentes a otras ciudades del mundo. Foto: AFP

China recomendó este martes a sus ciudadanos posponer sus planes de viajes al extranjero "no necesarios". Hong Kong anunció que cerrará lugares públicos como estadios, museos y piscinas.



Wuhan parece una ciudad muerta. La mayoría de las tiendas están cerradas y se prohibió la circulación de vehículos no esenciales. En los hospitales, la situación sigue siendo caótica. La construcción de dos hospitales adicionales con capacidad para más de 1.000 camas cada uno terminará la próxima semana.

Países intentan evacuar a sus ciudadanos

Tras el confinamiento que sorprendió a miles de extranjeros en la región de Wuhan, los países adelantan evacuaciones para sacarlos de la zona, entre estos, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Japón y Marruecos, quienes buscan llevar de vuelta a sus ciudadanos.



Japón anunció que enviará este martes un avión a Wuhan para evacuar a unos 200 nacionales y aprovechará para llevar a la ciudad "mascarillas y trajes de protección".



Un vuelo para evacuar al personal del consulado de Estados Unidos en Wuhan partirá el miércoles por la mañana, hora de China, rumbo a California, anunció el departamento de Estado. Se ofrecerán asientos a otros ciudadanos estadounidenses "dependiendo de los lugares disponibles".

Francia fue el primer país en Europa en confirmar un caso de coronavirus. Su aeropuerto se encuentra en alerta máxima para evitar más casos de contagio. Foto: AFP

Francia enviará el miércoles un primer vuelo para repatriar el jueves a sus primeros ciudadanos de Wuhan. Unos 500 están inscritos en la lista consular local, pero puede haber 1.000 ya que Wuhan acoge a muchos estudiantes franceses, además de las fábricas de Renault y PSA. Las personas evacuadas se someterán a un período de cuarentena.



Otros países como Alemania y Tailandia están considerando evacuar a sus ciudadanos.

La OMS no recomienda la salida de China

SIn embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no recomienda" la evacuación de los extranjeros atrapados en Wuhan, declaró el martes su director general, Tedros Adhanom Gebreyesus, de visita en Pekín, según un comunicado de la diplomacia china.



"En la situación actual, hay que mantener la calma, no es necesario reaccionar con exceso", añadió el director general de la OMS.

Las autoridades chinas no van a prohibir sacar a los extranjeros de la ciudad pero intentan desmotivar a sus gobiernos para que no lo hagan FACEBOOK

TWITTER

Además, el Ministerio de Exteriores convocó a todos los representantes diplomáticos acreditados en Pekín para exponerles los detalles de la lucha contra la epidemia y pedirles que mantengan la calma y no evacúen a sus ciudadanos de Wuhan, ciudad en cuarentena de la que desde el pasado jueves no se puede salir ni entrar.



Las autoridades chinas no van a prohibir sacar a los extranjeros de la ciudad pero sí intentan desmotivar a sus gobiernos para que no lo hagan, al considerar que puede suponer un riesgo añadido para la propagación de la enfermedad.



En este sentido, piden que se respeten los 14 días de cuarentena estimados en base al tiempo de incubación del virus, lo que supondría que los residentes de Wuhan deberían permanecer en la ciudad al menos hasta el próximo 6 de febrero.

Científicos adelantan vacunas

El equipo chino que trabaja para desarrollar una vacuna con la que combatir el

coronavirus de Wuhan aseguró que espera poder comenzar las pruebas en menos de 40 días, informó la agencia estatal Xinhua.



En el proyecto, anunciado hace tan solo dos días, participan el Hospital Oriental de Shanghái -dependiente de la Universidad Tongji- y la compañía shanghainesa de biotecnología Stemirna Therapeutics.

Investigadores esperan probar en 40 días una vacuna que frene el coronavirus. Foto: EFE

El consejero delegado de esta empresa, Li Hangwen, aseguró que no se necesitarán más de 40 días para fabricar las muestras de la vacuna gracias a los avances tecnológicos sobre el ARNm (ARN mensajero, mRNA en inglés), el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN y que interviene en la síntesis de las proteínas.



Tras ello, las muestras serán enviadas para efectuar pruebas y, agregó Li, facilitadas a los centros médicos "lo antes posible", aunque no ofreció una fecha para su llegada al mercado.



Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) también empezó a desarrollar una vacuna, aunque los plazos ofrecidos por el jefe de su equipo científico, Paul Stoffels, son bastante menos optimistas que los de Li, ya que precisó que hasta que el producto pueda estar accesible en el mercado podría pasar un año.



AFP y Efe