Atacan con un cuchillo a varios niños de una escuela primaria en Japón

Un hombre adulto y una niña no presentaban signos vitales este lunes después de un ataque con arma blanca en Kawasaki, Japón, que dejó otras 17 personas heridas, incluyendo alumnos de una escuela primaria.



"Un hombre y una niña no muestran signos vitales", dijo Yuji Sekizawa, del cuerpo de bomberos, utilizando una expresión común en Japón que significa que las víctimas han muerto pero el fallecimiento aún no ha sido certificado oficialmente por un médico.

De acuerdo con reportes del departamento local de bomberos, otras 17 personas también resultaron heridas en un ataque registrado en un parque próximo de la estación de trenes de Kawasaki, a unos 20 kilómetros de Tokio.

Poco antes, otro vocero de ese departamento, Dai Nagase, había reportado a AFP que había 16 heridos. "Un hombre los apuñaló. Recibimos un llamado de emergencia (...) afirmando que cuatro estudiantes de una escuela de primaria habían sido heridos", señaló.



"Es un incidente desgarrador", dijo el vocero del gobierno, Yoshihide Suga, quien sin embargo aseguró que la policía estaba centralizando toda la información.



Por su parte, la policía informó que un hombre había sido detenido, al tiempo que la red NHK informó que el sospechoso se había apuñalado a sí mismo y estaba gravemente herido. Un testigo dijo a la red NHK que había visto "un hombre con un cuchillo. No pude verlo claramente, pero aparentemente se hirió a sí mismo en el cuello".



La red NHK informó que dos cuchillos habían sido vistos en el local del ataque, aunque no hubo hasta ahora confirmación oficial de ello. Imágenes que fueron divulgadas por las redes de televisión mostraban numerosos automóviles de la policía, ambulancias y camiones de los bomberos.

Foto: Behrouz Mehri / AFP

Estudiantes heridos

Un hombre que no fue identificado dijo a la red NHK que solamente percibió lo que había ocurrido por las sirenas de las ambulancias. "Escuché el ruido de las ambulancias y vi que había una persona en el piso, sangrando, próximo de una parada del autobús", relató.



El mismo hombre añadió que "hay otra parada de autobús muy cerca de la escuela elemental, y vi alumnos de primaria tirados en el piso. Este es un barrio muy tranquilo, es asustador que esto pueda pasar".



Japón posee una de las menores tasas de crímenes violentos entre los países desarrollados y los ataques en masa son extremadamente raros. En los casos conocidos, sin embargo, es común verificar el uso de armas blancas.



En 2019, un hombre fue detenido en el centro de Japón después de matar una persona a puñaladas y herir a otras dos a bordo del famoso tren bala, incidente que promovió la adopción de fuertes medidas de seguridad en esa línea de trenes de alta velocidad.



A su vez, en 2016, un hombre mató a puñaladas a 19 personas en un centro de soporte psicológico en el sur de Tokio, en lo que describió como una misión para librar al mundo de ciudadanos con problemas mentales.



En 2008, un hombre de 28 años provocó la muerte de siete personas y heridas a otras 10 al atacar aleatoriamente a transeúntes en Tokio, inicialmente atropellándolas con un camión para posteriormente utilizar un cuchillo.



AFP