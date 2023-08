A comienzos de este mes, la Policía de Tailandia comenzó a encontrar partes del cuerpo desmembrado del médico colombiano Edwin Arrieta. Mientras el confeso asesino del cirujano, el español Daniel Sancho, permanece en una cárcel de ese país asiático, a la espera de ser llevado a juicio, se conocen las primeras imágenes del lujoso bungalow donde fue ultimado el médico.



(Puede leer: Daniel Sancho podría ser condenado a muerte por crimen de médico: Fiscalía da detalles)

Un video de la supuesta habitación en la cual compartieron los dos hombres por apenas unas horas antes de que ocurriera el horrendo crimen fue difundido por el canal español Antena 3.

El bungalow está situado en una villa aislada de la isla de Koh Phangan, en una de las zonas más exclusivas de ese lugar. Sancho alquiló el lugar por tres días para descansar y encontrarse allí con Arrieta. Habría pagado un total de 480 euros en total, lo que corresponde a 160 euros la noche o 690.000 pesos diarios.

El cuarto del apartamento es totalmente blanco y cuenta con una cama grande. El baño de esa alcoba sí es muy pequeño y allí es donde, se presume, Sancho habría asesinado al médico colombiano. FACEBOOK

TWITTER

El medio español asegura haber podido ingresar al predio ubicado en la paradisíaca isla unas horas después de que la Policía quitó las cintas de seguridad que impedía el paso de personas, ya que este es un lugar clave en la investigación.



Según el video, el lugar es muy lujoso y amplio. Tiene 200 metros cuadrados de jardín, mientras el apartamento es de unos 100 metros. Al entrar, lo primero que se ve es una piscina pequeña con vista al jardín. En una segunda planta hay una cómoda sala con televisor y un sofá. Sentado en ese último mueble le tomaron a Sancho una de las primeras fotografías como detenido.

El video muestra la cocina y unos platos sucios, que al parecer utilizaron los hombres antes del homicidio. En las imágenes también aparece la nevera en la que presuntamente Sancho guardó los restos de Arrieta.



El cuarto del apartamento es totalmente blanco y cuenta con una cama grande. El baño de esa alcoba sí es muy pequeño y allí es donde, se presume, Sancho habría asesinado al médico colombiano. La Policía de Tailandia ha señalado que el español limpió el baño antes de que llegaran las autoridades.

Facebook Twitter Linkedin

Cama del lugar alquilado por Daniel Sancho. Foto: Captura de video Antena 3

El medio español habló con la dueña del lugar, Rekha Raj Singh, quien afirmó que está "impresionada" y cree que será muy difícil volver a arrendarlo.



“La primera vez que conocí a Sancho se veía como una buena persona y que no nos iba a traer muchos problemas”, reveló la mujer.

A la pregunta de cómo percibió al español ciando entregó el lugar señaló que “no estaba nervioso ni nada por el estilo. Me pareció como una persona normal. La verdad yo no entré al apartamento en ese entonces, sino apenas cuando la Policía completó sus labores, unos cinco días después del hecho, pero la verdad no había visto nada extraño”.

Más noticias

Video: una vaca embistió a una menor en la India; el dueño del animal fue arrestado

China anunció que trabajador de una empresa militar era un espía de la CIA

Tensión en Oriente: Irán dice que tiene tecnología para un misil supersónico de crucero

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS