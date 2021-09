Hombre mató a su amigo tras descubrir que había abusado de su hija

Cientos de personas debaten en las redes sociales el caso de un hombre, de 34 años, que habría asesinado a su amigo después de descubrir que abusó sexualmente de su hija y de otros menores más en la región de Samara, al suroeste de Rusia.



Es más: los internautas realizan una iniciativa por medio de la plataforma ‘Change.org’, una organización cívica que recoge peticiones de carácter reformista y social enfocadas a la preservación de los derechos humanos, con el fin de que él no sea condenado.



Hasta este martes 7 de septiembre han firmado 1.215 personas la propuesta de indultar a este señor, de 34 años, que asesinó al supuesto violador de su hija.

Porpuesta en Change.org sobre el indulto de Vyacheslav Matrosov por asesinar al violador de su hija. Foto: Página oficial: https://www.change.org

El padre de la niña abusada fue identificado como Viacheslav Matrosov, quien habría sido citado por Oleg Siridov, el supuesto abusador, para que le hiciera el favor de mover un armario . Hecha la tarea, decidieron ir a tomar unos tragos en un bar del pueblo de Phribezni.



Según versiones de medios locales, Siridov se habría dormido, por lo que Mastrosov cogió su celular para ver que veía su compañero en internet. Sin embargo, descubrió algo que lo dejaría totalmente consternado: vio un video de Siridov abusando a su hija, de ocho años.



Al parecer, Mastrosov tenía una relación muy cercana con el abusador. De hecho, en múltiples ocasiones le confió el cuidado de su hija.

Vyacheslav Matrosov (derecha) y Oleg Siridov (Izquierda). Foto: Archivo Particular

Al ver las imágenes, la reacción inmediata del padre de la niña fue levantar a golpes a quien era su amigo, hechos que fueron confirmados por testigos que los separaron de inmediato. Oleg Siridov pudo irse a su casa.



Después de lo sucedido aquella noche, el padre acudió a la policía local para impulsar una demanda contra el supuesto abusador.



Las autoridades locales emitieron una orden de captura contra el sujeto, pero este había escapado. La investigación duró una semana para dar con su paradero, pero no fue posible.



Sin embargo, esto no detuvo a Mastrosov, pues encontró a Siridov, quien murió tras un nuevo enfrentamiento. S



egún el testimonio del padre, quien se acercó a la comisaría más próxima, su antiguo amigo se habría apuñalado en el pecho.



Ante el caso, la policía local ha otorgado prisión domiciliaria al padre de la niña mientras se soluciona su caso ante el Comité de Instrucción, entidad encargada de los casos penales en Rusia.



De igual forma, se descubrió que Siridov no solo habría abusado de la hija de su amigo, sino que también lo hizo con más menores del pueblo, incluida la hija de la mujer con quien convivía.

