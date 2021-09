Talibanes solicitan participar en la Asamblea de la ONU

Los talibanes solicitaron dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, informó un portavoz de la organización. El comité de credenciales tendrá que dirimir el caso, dijo el portavoz Stephane Dujarric.



El secretario general, Antonio Guterres, recibió la carta del grupo en la que "solicita participar" en el debate de alto nivel, dijo Dujarric. La misiva tiene fecha del lunes 20 de septiembre, agregó el portavoz.



Está firmada por Amir Khan Muttaqi, en calidad de "ministro de Relaciones Exteriores", que informa que el anterior representante Ghulam Isaczai "ya no representa" a Afganistán ante Naciones Unidas.



Isaczai era el representante permanente del gobierno afgano que fue depuesto expulsado en agosto coincidiendo con la salida de las tropas estadounidenses del país, poniendo fin a 20 años de ocupación.



La misiva asegura que los talibanes designaron a su portavoz establecido en Doha Suhail Shaheen como nuevo embajador del Emirato Islámico de Afganistán ante la ONU.



El nuevo "ministro de Relaciones Exteriores" talibán asegura que Ashraf Ghani fue "depuesto" el 15 de agosto, el día en que el entonces presidente abandonó el país. "Países en todo el mundo ya no lo reconocen como presidente", dice la misiva, según la ONU.



El portavoz de la ONU también aseguró que el secretario general recibió otra carta de Isaczai, fechada el 15 de septiembre, con la lista de la delegación afgana. "Tras consultas con la oficina del presidente de la Asamblea General, la secretaría envió ambas cartas a los miembros del comité de credenciales de la 76ª sesión de la Asamblea General", informó.



El comité está integrado por Rusia, China, Estados Unidos, Suecia, Sudáfrica, Sierra Leona, Chile, Bután y Bahamas. No es seguro que el comité se reúna antes del lunes, cuando estaba prevista la intervención de Afganistán en el foro multilateral.

Los negociadores talibanes Abdul Latif Mansoor (i), Shahabuddin Delawar (c) y Suhail Shaheen (d). Foto: AFP / Dimitar DILKOFF

Un "show" de los talibanes, dice ministro alemán

Un "show" de los talibanes en la Asamblea General de la ONU, a la que han pedido participar los islamistas que tomaron el poder en Afganistán, "no aportaría nada", declaró el miércoles el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.



"La Asamblea General de Naciones Unidas no es el marco apropiado para ello", dijo Maas en Nueva York. "Hay que hablar con los talibanes. Para ello hay numerosos canales que se han creado en estas últimas semanas", agregó.



La mayoría de los gobiernos del planeta no han reconocido todavía al gobierno talibán y exigen que antes cumpla varias condiciones, como el respeto de los derechos de las mujeres y su compromiso a permitir que se vayan del país las personas que quieran.



"Lo que importa son los hechos concretos y no solo palabras: sobre derechos humanos, en particular los derechos de la mujer, un gobierno inclusivo y un distanciamiento claro de los grupos terroristas", insistió Heiko Maas. "La comunicación con los talibanes y el gobierno afgano dependerá de ello", agregó.

AFP

