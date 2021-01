Apple, BMW, Nike y Huawei, acusados de trabajo forzoso en China

La Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador de Reino Unido señaló a algunas compañías internacionales de trabajo forzoso en sus fábricas ubicadas en China, basándose en un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (Aspi, por su sigla en inglés).

(También le puede interesar: Expertos de la OMS que investigarán origen del covid-19 llegan a China).

Decenas de miles de musulmanes uigures (etnia que ocupa, principalmente, la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en China) habrían sido transportados a zonas de todo el país asiático para trabajar “en fábricas que forman parte de la cadena de suministro de las principales corporaciones internacionales”.



El Gobierno chino estaría colaborando con esta violación de derechos humanos, según el informe, al que tuvo acceso el diario británico ‘Daily Mail’.

¿Qué dice la denuncia?

El presidente chino, Xi Jinping Foto: AFP

Vicky Xiuzhong Xu y Nathan Ruser, autores de la investigación de Aspi, compartieron su testimonio en una audiencia en línea ante la Comisión. Una de las afirmaciones más preocupantes de los investigadores fue que la salida de los uigures de Sinkiang “es una política de estado”.



“Un aviso del gobierno provincial decía que por cada 'trabajador excedente' rural transferido fuera de Sinkiang durante más de nueve meses, la empresa de recursos humanos responsable recibiría 20 yuanes (10.600 pesos colombianos)”, dice el informe.

(Puede leer: 'No quiero que me llegue partida de defunción en la cárcel de China').

De acuerdo con los hallazgos de Aspi, los miembros de la etnia fueron reubicados desde 2017 en 27 fábricas en nueve provincias chinas.



Las condiciones de trabajo eran restrictivas: “Debían trabajar bajo una fuerte vigilancia, con pocas horas de tiempo libre y eran obligados a asistir a clases de chino mandarín y de adoctrinamiento político”.

Las compañías señaladas

La investigación enumera a más de 83 marcas reconocidas a nivel mundial, como Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony y Volkswagen, que estarían patrocinando la esclavitus impulsada por el estado chino por medio de sus proveedores.



Antes las graves acusaciones, todas negaron su participación en estos hechos de violación de derechos humanos.

Instalaciones de Apple Foto: Roman Pilipey. EFE

Una portavoz de Apple aseveró que la compañía tiene tolerancia cero al trabajo forzoso, por lo que se manejan auditorías al rededor del mundo para garantizar el respeto a los trabajadores.



Además, señaló que durante los primeros días del 2021, confirmaron que no hay trabajadores uigur que hagan parte de los programas del Gobierno chino en sus fábricas.

(Además: China informó de un nuevo fallecimiento por covid-19 tras ocho meses).

Un portavoz de Volkswagen explicó que los principios del conglomerado son el respeto para las minorías, la representación de los empleados y las normas sociales y laborales: “Nuestro código de conducta para socios comerciales es contractualmente vinculante para nuestros proveedores directos”.

Fábricas de Volkswagen en Alemania Foto: AFP

BMW dijo que no tenían conocimiento del informe, por lo que no estaban al tanto de la acusación precisa de la que era objeto. Sin embargo, manifestó que no permiten a sus proveedores ejercer políticas que atenten contra los derechos humanos.

(Lea también: China amenaza a EE. UU. por viaje de embajadora de la ONU a Taiwán).

Tanto Gap como Nike aseguraron no tener fábricas de producción en la región de Sinkiang, ni estar utilizando textiles ni algodón procedente de esa zona.



De igual manera, recordaron que tampoco permiten conductas de discriminación a minorías en sus compañías y proveedores, por lo que están investigando si su cadena de producción incurre en algún tipo de trabajo forzoso.

Persecución a la etnia uigur

Foto de Ilham Tohti, activista uigur, tomada en el año 2010. Foto: AFP

Esta no es la primera denuncia por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional con respecto al abuso de China a los miembros de esta etnia.



El Comité de las Nacioales Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó, en 2018, su preocupación por la creación de ‘centros de formación profesional’ a los que enviaban a decenas de miles de uigures a trabajar.

De acuerdo con la cadena ‘BBC’, en estos lugares sucedían desapariciones a gran escala.



(Siga leyendo: El activista hongkonés encarcelado al que acusaron de 'subversión').



El Gobierno chino ha acusado en varias ocasiones a los miembros de esta etnia de hacer parte de grupos terroristas separatistas (ya que quieren ser un estado soberano), por lo que han encarcelado a varios miembros reconocidos de la comunidad.



Pero grupos activistas de todo el mundo señalan que es una exageración de China para validar el constreñimiento a este grupo musulmán.

Tendencias EL TIEMPO