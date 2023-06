La reunión en Pekín entre el canciller chino y el secretario de Estado de Estados Unidos, Qin Gang y Antony Blinken, respectivamente, concluyó este domingo pasadas las 8 p.m. (hora local) tras prolongarse durante cinco horas y media, informaron periodistas de medios estatales chinos que acudieron al encuentro.



El ministro de Relaciones Exteriores de China aceptó la invitación de visitar Washington después de conversaciones "constructivas" con Blinken, dijo el Departamento de Estado.



El jefe de la diplomacia estadounidense invitó al canciller Qin Gang y "acordaron programar una visita recíproca en un momento mutuamente adecuado", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matt Miller.



El canciller chino declaró durante la reunión en Pekín con el secretario de Estado de Estados Unidos que las relaciones entre las dos potencias "se encuentran en su punto más bajo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas".



Qin señaló que el estado de los lazos bilaterales "no responde a los intereses fundamentales de los dos pueblos ni a las expectativas comunes de la comunidad internacional", recogió la cadena estatal CCTV.



El canciller chino, además, formuló "claras exigencias sobre los intereses esenciales y las principales preocupaciones de China, incluida la cuestión de Taiwán" a Blinken.



El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y Qin Gang, ministro de Exteriores de China. Foto: AFP

De hecho, el ministro chino de Exteriores afirmó que Taiwán representaba "el riesgo más notable" en las relaciones con Estados Unidos, según informaron los medios estatales. "La cuestión de Taiwán está en el centro de los principales intereses de China, el asunto más importante en las relaciones chino-estadounidenses y el riesgo más notable", aseguró Qin Gang al secretario de Estado estadounidense.



Tras las conversaciones, ambos funcionarios compartieron "una cena de trabajo", explicaron algunos reporteros de medios estatales chinos en sus redes sociales.



Después del comienzo del encuentro, la portavoz jefe de la Cancillería china, Hua Chunying, expresó en la red social Twitter su esperanza de que la visita de Blinken "reencauce la relación entre China y Estados Unidos de vuelta a lo que los dos presidentes acordaron en Bali (Indonesia)", donde los líderes de los dos países, Joe Biden y Xi Jinping, se vieron durante una cumbre del G-20 el pasado noviembre.



Blinken llegó en la mañana local de este domingo a Pekín, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango que visita China desde que Biden comenzó su mandato en 2021.



Los medios oficiales chinos vaticinaron que "la cooperación económica, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cuestión de Taiwán y la preparación de las siguientes reuniones de alto nivel" serían algunos de los principales temas de la reunión.



Qin y Blinken intercambiaron reproches este miércoles durante una conversación telefónica que supuso el primer contacto bilateral de alto nivel en meses y en la que Qin pidió a Estados Unidos cesar en su empeño de dañar los intereses soberanos en materia de seguridad y Blinken instó al ministro chino a "mantener abiertas las líneas de comunicación" para evitar un conflicto entre ambas potencias.



Usuarios de las redes sociales chinas comentaron este domingo el detalle de que no había colocada una alfombra roja a los pies de la escalera cuando Blinken descendió del avión, lo que algunos comentaristas han interpretado como un frío recibimiento.

A su llegada a Diaoyutai, el complejo pequinés donde las autoridades chinas suelen recibir a visitantes extranjeros, Qin y Blinken mantuvieron una breve charla mientras se dirigían a la estancia que albergó la reunión.



Antes del encuentro, no se produjeron declaraciones a los medios por parte de los representantes de las dos potencias, al contrario que en ocasiones anteriores en las que hubo recriminaciones mutuas: en 2021, antes de una reunión celebrada en Alaska (EE. UU. ), el entonces responsable del Partido Comunista de China (PCCh) para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, usó 18 minutos para contestar duramente delante de las cámaras unas declaraciones de Blinken.



Reunión Joe Biden y Xi Jinping en el G20. Foto: EFE

El secretario permanecerá en la capital china dos días para un viaje en el que se tratarán asuntos como "la cooperación económica, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cuestión de Taiwán y la preparación de las siguientes reuniones de alto nivel", según medios del país asiático.

Los retos de la visita

El de Blinken es el primer viaje de un diplomático estadounidense de su rango a Pekín en casi cinco años. No obstante, tras un año de tensiones en aumento, la pregunta es si el jefe de la diplomacia estadounidense logrará apaciguar los ánimos y encauzar la relación bilateral, o si por el contrario la polarización entre Washington y Pekín ya alcanzó un punto sin retorno.



El viaje formaba parte de una estrategia pactada en Indonesia en noviembre entre los dos jefes de Estado, Joe Biden y Xi Jinping, para evitar que la rivalidad entre ambas potencias se saliera de control. Sin embargo, la visita se canceló en febrero después de que Estados Unidos detectó y abatió lo que consideró un globo chino de vigilancia que sobrevolaba su territorio, algo negado por Pekín.

No vamos a Pekín con la intención de lograr algún tipo de avance o transformación. FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, ambas partes trataron de volver a contener las tensiones con una serie de encuentros, entre ellos una reunión a puerta cerrada entre el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, y el alto cargo diplomático chino Wang Yi en Viena.



Pero los puntos de conflicto entre ambas potencias se siguen multiplicando en los últimos años. Por ejemplo, la Casa Blanca acusó la semana pasada a China de operar durante años una unidad de inteligencia en Cuba y de reforzarla en 2019 para aumentar su presencia en la isla caribeña.



Una base en Cuba, a 150 kilómetros del extremo sur de Florida, sería considerada por Washington como un desafío directo al territorio continental estadounidense.

Antony Blinken, Secretario de Estado de EE.UU. Foto: JOHN THYS / AFP

En ese escenario, la visita de Blinken plantea múltiples dudas. Daniel Kritenbrink, principal funcionario del Departamento de Estado para Asia Oriental, reconoció esta semana que Estados Unidos es "realista" sobre lo que cabe esperar del viaje.



"No vamos a Pekín con la intención de lograr algún tipo de avance o transformación", dijo Kritenbrink a los periodistas. Blinken va, por el contrario, con un "deseo sincero de gestionar nuestra competencia de la manera más responsable posible".



Precisamente, las diferencias entre los dos países hacen que expertos como Bill Bishop, editor de la plataforma especializada Sinocism, concluyan que China no está especialmente entusiasmada por la llegada de Blinken y que podría decidir manejarla como una visita de bajo perfil.



"No es una visita fácil. El deterioro de la confianza es significativo y no parece probable que pueda recuperarse a corto plazo. No es solo que las diferencias van a más y la posibilidad de encauzarlas constructivamente es bastante débil sino que Pekín piensa que los consensos elementales están hoy en cuestión", señala por su parte a Efe Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política china.



Para Moritz Rudolf, del Paul Tsai China Center, "la retórica entre ambos países revela un enorme déficit de confianza mutua".



"Los principales obstáculos parecen muy difíciles de superar", indica el analista, quien cita "la importancia que dan los dos países a ser la primera potencia del mundo, las dinámicas derivadas de dos sistemas políticos y de valores completamente distintos y los escenarios domésticos de ambos".



Pero por eso mismo, y porque "el deterioro de las relaciones China-EE. UU. es muy peligroso", el experto subraya que "en este momento cada pequeño paso de acercamiento es importante".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

