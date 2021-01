Como si no existiera pandemia: así celebraron el Año Nuevo en Wuhan

Hace un año China comunicó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de una rara neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.



Tres meses después, en marzo, la OMS decretó al covid-19 como una pandemia.



Pero ahora la ciudad del centro del gigante asiático hace vida normal: así quedó demostrado en la celebración de la llegada del nuevo año.



Y es que mientras varios países celebran la llegada del 2021 a puerta cerrada, en Wuhan cientos de personas se aglomeraron en un solo sitio. Y no todos llevaban tapabocas.



Este año, sin embargo, no se pudieron ver fuegos artificiales, una tradición clásica que las autoridades prohibieron para evitar contagios.



Y no solo el 31 de diciembre las reuniones fueron el común denominador.



Horas antes de la víspera de Año Nuevo, en el barrio de Luxiang, unas 300 personas ya se habían reunido para escuchar Happy Wheel, un grupo local que mezcla rock y música electrónica para disfrute de los espectadores, la mayoría de ellos adolescentes y estudiantes universitarios.

De nuevo, algunos llevaban tapabocas, otros decidieron no ponérselo.



"No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución,

porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. No queremos volver a meter la pata", dijo Xue, uno de los jóvenes que asistió al concierto.

Así celebraron en Wuhan la llegada de 2021. Foto: EFE

Un año en el infierno

En Wuhan a muchos les pesa recordar cómo afectó la propagación de la covid en sus inicios o el confinamiento completo de la ciudad a finales de enero, que se alargó durante 11 semanas.



Según sus habitantes, era la única medida posible para evitar que el covid continuara haciendo estragos, pero no olvidan la confusión de los primeros días, cuando apenas había suministro de alimentos y material sanitario.

Chu Jing, una funcionaria, prefiere mirar hacia adelante y resalta que las autoridades locales ya están vacunando contra la covid, aunque de momento solo entre grupos considerados de riesgo.



"Está disponible en algunas clínicas de varios distritos. Pero no todo el mundo se puede vacunar, sólo gente entre 18 y 59 años de los llamados grupos de riesgo, con lo que de momento mis padres no se van a poder vacunar, que es lo que yo quería", explica.

Hasta el momento en Wuhan solo se pueden vacunar personas en grupos de riesgo E

Aunque la ciudad no detecta positivos por contagio local desde mediados de mayo, Jing teme los "casos importados", es decir, aquellos llegados desde el exterior.



En los últimos tres meses, se detectaron en Wuhan 43 casos de este tipo, 10 confirmados y 33 asintomáticos.



Wuhan consiguió revertir la situación gracias al apoyo médico llegado desde otras provincias chinas, las fuertes medidas de prevención o la construcción exprés de hospitales (que comenzaron a recibir pacientes en febrero).



EFE y AFP