El angustiante video de padres que casi pierden a su hija asfixiada

Una menor de un año y cuatro meses sufrió un bloqueo del tracto respiratorio y sus padres, angustiados, la llevaron de urgencia a un hospital en la ciudad palestina de Qabatiya. Por fortuna, fue atendida a tiempo.



La desesperante situación que vivió la pareja debido al estado de salud de su hija quedó grabada en el circuito cerrado de televisión del centro médico. El pasado 9 de abril, el doctor que atendió a la menor compartió el video en su perfil de Facebook, allí se pueden ver los angustiosos momentos en los que intenta salvarle la vida.



El médico se llama Mujahid Nazzal, quien concedió una entrevista a un medio local. Aseguró que debido al cansancio que tenía estaba reposando en una camilla, cuando “me despertaron los gritos de la pareja, ahí salí corriendo”.



Nazzal comentó que se encontraba somnoliento, lo único que le entendía a la desesperada madre era “la niña se murió asfixiada”, el padre de la menor, al igual que su compañera, estaba evidentemente afligido.



Según reportó el medio ‘Gulf Today’, el médico tomó a la pequeña. "La cargué boca abajo sobre mi mano derecha y la golpeé dos veces en la espalda, entonces la niña comenzó a llorar", contó más tarde.



Los padres de la menor estaban en estado de shock, según informó el médico. Además, comentó que la madre lloraba desconsolada mientras caminaba de un lado a otro y agradecía a Dios y al doctor por haberla rescatado.



Por su parte, el papá se arrodilló y abrazó la pierna del médico, luego se derrumbó en el suelo tras ver a su pequeña con vida.



“Estos momentos de la vida no se pueden olvidar... momentos en los que sientes grandeza en el alma; sientes y vives el instinto de paternidad, ves cómo el corazón de la madre y el padre puede romperse si un hijo no responde”, escribió Nazzal en su publicación de Facebook.



Según informó el medio ‘Gulf Today’, el médico prosiguió con el proceso de estabilización de la menor, quien no tardó en recuperarse. Ahora las imágenes del angustioso momento circulan por las redes sociales.



