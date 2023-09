El hijo del actor español Rodolfo Sancho, el chef Daniel Sancho sigue siendo noticia en los medios españoles tras haber asesinato y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta.



Así mismo, se siguen conociendo detalles sobre cómo el chef perpetuó el asesinato del colombiano, siendo estos hechos narrados por el mismo a las autoridades de Tailandia.



Hace apenas unos días, en el magacín ‘Vamos a ver’ de Telecinco se dieron a conocer imágenes exclusivas de Sancho explicándoles a las autoridades cómo sucedió todo, desde la habitación del hotel.

De acuerdo con Fernando Cocho en el programa Código 10, de Mediaset, España, han sido al menos cuatro veces las que el chef ha tenido que visitar nuevamente la escena del crimen junto con la policía para narrar los hechos que precedieron a la muerte de Arrieta.



Para esto, el programa se puso en contacto con una morfopsicóloga para que desde los ojos de un profesional se diera con el perfil psicológico del asesino.



La especialista Paloma Ramón fue la encargada de describir cada uno de los movimientos de Sancho en sus encuentros con la policía en el cuarto del hotel.



En el primer video se observa a un Daniel Sancho cómodo y tranquilo, porque según la experta, este es un lugar seguro para él. "Tendría que tener una alteración fisiológica o mental y no vemos nada de eso", expresó Ramón.



Según la morfopsicologa, el lenguaje corporal de Sancho es propio de una persona que quiere manipular la situación: “Hincha rodilla en la cama. Está marcando un territorio. Su cuerpo está adentrándose a una zona que pertenece a la autoridad".



Por otra parte, el momento en que las autoridades encuentran el dinero, Sancho hace un gesto de rabia y odio, porque según la morfopsicologa, el dinero denotaba su gran deseo de libertad, de salir de esa supuesta ‘jaula de oro’ en la que se encontraba.



Al finalizar, la profesional manifiesta que el momento clave para conocer la personalidad de Sancho es aquel cuando les explicó a las autoridades lo que hizo con el cuerpo del médico.



Aquí no se observa ningún signo de tristeza: “Él tiene frialdad interna. No hay una emotividad y no tiene ningún tipo de conciencia sobre lo que ha hecho. El grado de narcisismo es lo que le tiene tan tranquilo", aseguró la profesional.

Policía tailandesa pide pena de muerte para Daniel Sancho por crimen de colombiano

