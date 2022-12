La historia ha demostrado que las protestas callejeras, cuando son multitudinarias y sostenidas, pueden obligar a los gobiernos a dar un giro en sus políticas. Ocurrió en España con el movimiento 15-M, cuyas manifestaciones contra la situación económica y la corrupción, iniciadas el 15 de mayo de 2011, arrinconaron al gobierno. También en Grecia, en 2010 y 2011, cuando decenas de miles se echaron a las calles para rechazar las políticas de austeridad tras la crisis financiera mundial.



Sucedió en Ucrania, en 2013, cuando las manifestaciones del ‘Euromaidán’ inclinaron el país a favor de Europa y de las libertades políticas, y en contra de la línea pro-rusa del presidente Víctor Yanukóvich. Y en Francia, con los ‘chalecos amarillos’ de 2018 que pusieron en jaque al presidente Emmanuel Macron. Y en Chile en 2019, cuando semanas de marchas llevaron al gobierno de Sebastián Piñera a acordar una constituyente para cambiar la carta política de tiempos de la dictadura. Y pasó en Colombia, en 2021, cuando las protestas frenaron una reforma tributaria.

En todos esos casos se trata de movimientos convocados en contra de gobiernos elegidos por voto popular y que, en mayor o menor grado, garantizan el derecho a la protesta y el ejercicio de la oposición, y en general respetan la libertad de expresión.



La novedad es lo que sucede en China y en Irán, regímenes donde esos derechos y libertades están severamente restringidos. Aunque se trata de procesos muy diferentes, ambos casos se parecen en cuanto a que, incapaces de contener la protesta callejera, sus autoritarios gobiernos han tenido que ceder, al menos en parte, a las demandas de los manifestantes. Y esto en cuestión de semanas, como en Irán, o de apenas unos días, como en China.

Contra las cuerdas

El jueves 24 de noviembre, justo cuando se apagaban los ecos del Congreso del Partido Comunista, en el que Xi Jinping -máximo líder del partido y de China- consolidó su enorme poder, un incendio en una vivienda multifamiliar en Urumqui, capital de la provincia de Xinjiang, en el lejano noroeste, cambió la dinámica política.



Diez personas murieron y otras nueve resultaron heridas. Bomberos y paramédicos tardaron mucho en llegar debido al estricto confinamiento que cumplía más de 100 días en la urbe. Videos grabados por vecinos y viralizados en redes sociales mostraron los problemas que los equipos de emergencia enfrentaron para acceder al lugar.



Murallas de maletines de plástico rojo, agentes de seguridad armados y mucho personal sanitario tomando pruebas, han encerrado las ciudades chinas durante semanas, incluso meses, dentro de la política de ‘Cero covid’ defendida por el líder Xi. Para él, gracias a esa estrategia, la inmensa mayoría de los chinos ha estado a salvo.

Pero tan estrictos confinamientos se han vuelto en contra de Xi. Como lo reveló hace pocos días Vivian Wang, corresponsal en Beijing del diario New York Times, 530 millones de chinos (40 % de la población del país) estuvieron en noviembre bajo confinamiento.



En el resto del planeta esas medidas son cosa del pasado, no sólo por la vacunación, sino porque millones se infectaron y generaron defensas contra el covid-19, gracias a que los encierros terminaron y el virus circuló: eso deja en evidencia que el ‘Cero covid’ ha sido un fracaso.

el 'Cero covid' ha sido un fracaso.. Foto: EFE

El fatal incendio de Urumqui fue la gota que rebosó el vaso. Al día siguiente, miles de habitantes de la ciudad marcharon en contra del gobierno, en una ruptura de hecho del confinamiento que llevaba más de tres meses. Desde entonces, ha habido 23 grandes manifestaciones en 17 ciudades, incluidas Shanghái y la capital Beijing. Al principio, los marchistas coreaban “abajo el confinamiento”, pero pronto comenzaron pedir la dimisión de Xi, el hombre del ‘Cero covid’.

En plantones en universidades de Beijing y Nanjing, cientos de estudiantes impusieron la costumbre de llevar pequeñas cartulinas en blanco, que les tapan el rostro, como protesta por la censura. El líder Xi se ha abstenido de dar declaraciones y otros dignatarios han tenido que enfrentar la situación.

El martes 29, la viceprimer ministra, Sun Chunlan, anunció cambios. Habló de “una nueva etapa y una nueva misión” en la lucha contra la pandemia. Mencionó la “toxicidad decreciente” de la variante Ómicron y la necesidad de aprovechar “la experiencia acumulada”, como argumentos para un rápido desmonte de los confinamientos. El miércoles aseguró que la situación requería de “un enfoque centrado en el ser humano”: toda una novedad tras apenas seis días de protestas.

La excusa del hiyab

La evolución en Irán ha sido más lenta y se mide en meses. Desde fines de septiembre, el mundo sigue la ola de manifestaciones protagonizadas por jóvenes, en su mayoría mujeres, en rebeldía contra el régimen totalitario de los ayatolas.



El rechazo apuntaba al principio a la llamada Policía de la Moral, que vigila las calles para exigir que, entre otras reglas, las mujeres luzcan de manera apropiada el hiyab, ese pañuelo que, según una interpretación de la ley islámica, debe cubrir su cabeza.

Mujeres protestas cortándose el pelo. Foto: EFE

En la tarde del 13 de septiembre, en un control de la Policía de la Moral en Teherán, Mahsa Amini, una joven del norte del país, fue detenida porque llevaba el hiyab de forma incorrecta, según lo indicado por la ley de vestimenta de 1983. Los agentes se la llevaron en una camioneta.



Con el cuerpo golpeado y una fractura en el cráneo, esa noche Amini fue dejada a las puertas de un hospital, donde falleció horas después. Su muerte desencadenó la mayor ola de manifestaciones en Irán en varios años, con miles de muchachas quitándose su hiyab y lanzándolo al fuego al grito de “mujer, vida y libertad”.

La fuerza de las protestas originó un debate interno en altas instancias del gobierno. Según Jonathan Piron, historiador y académico de Bélgica, experto en el Irán contemporáneo, oficiales de la Guardia Republicana, cuerpo élite del gobierno, “criticaron a la Policía de la Moral por comportamientos que ponen en peligro la supervivencia del régimen”.



La inquietud de estos oficiales es que la movilización, que se ha extendido a más de 40 ciudades y cuya represión ha dejado 470 muertos y más de 18 mil detenidos, sea el germen de una revolución. Echarse a los jóvenes en contra puede resultar suicida para los ayatolas: los menores de 35 años son el 50% de la población.



Tras dos meses de protesta, los líderes iraníes redujeron de manera significativa los patrullajes de la Policía de la Moral. Interrogado este domingo, el Fiscal General Mohamad Jafar Montazeri sorprendió al asegurar que las actividades de esa policía “han sido detenidas por el organismo que las puso en operación”.

De confirmarse, la bomba noticiosa puede marcar el fin de la Policía de la Moral, creada en 2006 bajo la presidencia del conservador radical Mahmud Ahmadineyad. Y ésa no fue la única señal de cambio del fin de semana.



El actual presidente Ebrahim Raisí jugó el sábado a la ambigüedad al decir que, aunque los fundamentos del código de vestimenta siguen firmes, “la aplicación de la Constitución puede ser flexible”. Tras las primeras manifestaciones en septiembre, las declaraciones de Raisí no daban lugar a flexibilidad alguna: pidió entonces que las fuerzas del orden actuaran contra los manifestantes “con firmeza y decisión”.



A medida que desaparece del espacio público la Policía de la Moral, las jóvenes iraníes han comenzado a salir a la calle con el hiyab sobre los hombros y no sobre la cabeza, o incluso algunas sin esa prenda, y ninguna autoridad las interpela. Nadie sabe si será un cambio duradero.



¿Apaciguamiento?

Pero sería apresurado decir que las protestas alcanzaron su objetivo. En el caso de China, el desmonte de los confinamientos apenas comienza y aún genera debate en las altas instancias del poder. Además, no es fácil predecir qué pasará con la circulación del virus si el desmonte de las restricciones es muy rápido.

En cuanto a Irán, aún si el cese de la Policía de la Moral es confirmado por autoridades diferentes al Fiscal General, que no tiene esa potestad, ningún alto dignatario ha hablado de desmontar las estrictas reglas de comportamiento y vestuario que rechazan millones de jóvenes. Como lo recordó ayer en el diario parisino Libération el historiador Jonathan Piron, esas reglas siguen ahí y, además, “las reivindicaciones de quienes protestas son mucho más profundas que el asunto del velo”.



Pero, tanto en China como en Irán, lo importante quizás va más allá de estos eventuales logros que bien pueden hacer parte de tácticas de apaciguamiento de los gobiernos. La clave radica en que los chinos y los iraníes, en especial los jóvenes, están descubriendo cuánto poder tienen.

En Irán, después de los anuncios de concesiones, hubo nuevas manifestaciones y la huelga nacional convocada para este lunes, recibió un significativo respaldo en varias ciudades donde miles de comercios cerraron y muchas calles lucían vacías. Algo similar puede ocurrir en China si los confinamientos son reactivados.



Gissu Nia, abogada y activista de derechos humanos que monitorea desde Estados Unidos la situación en Irán, piensa, al igual que varios conocedores, que desmontar la exigencia del hiyab dejó hace semanas de ser el objetivo. “Las protestas -asegura- buscan ahora desafiar al sistema en su conjunto”. Y cuando posturas como ésa toman vuelo, lo mismo en Irán que en China, ni siquiera los regímenes más represivos pueden sentirse tranquilos.



MAURICIO VARGAS ANALISTA EL TIEMPO

mvargaslina@hotmail.com