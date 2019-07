Al menos 20 muertos en presunto incendio criminal en Japón

Al menos 20 personas murieron este jueves en un incendio al parecer de origen criminal en un estudio de animación de Kioto, en el oeste de Japón, indicaron los bomberos.

"Doce personas con paro cardíaco fueron encontradas en la planta baja y el primer piso" del edificio, que tiene tres plantas, dijo un portavoz de los bomberos a la AFP, utilizando un frase que en Japón significa muertes oficialmente no certificadas.



Al parecer, otros empleados "no lograron salir" del edificio en llamas, agregó el portavoz.



Antes del anuncio de los bomberos, los medios de comunicación daban cuenta de 10 personas muertas. "Seguimos con las operaciones de socorro, evacuando individuos atrapados en el interior, algunos de los cuales no pueden quizás moverse solos", dijo otro portavoz de los bomberos.



El fuego se desencadenó hacia las 10H30 locales (01H30 GMT) en un inmueble de la empresa Kyoto Animation, que produce exitosas series de animación para televisión.



Tres horas después estaba casi apagado aunque seguía saliendo humo blanco de algunas ventanas, según imágenes difundidas por la televisión.



AFP