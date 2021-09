Afganistán: ¿un narco-Estado inevitable?

Una de las grandes preguntas tras la victoria de los talibanes en Afganistán es si este grupo islamista logrará impedir que ese país se transforme en un narco-Estado, o si eso es algo inevitable.



Para nadie es un secreto que la producción de opio y heroína se ha disparado en Afganistán en los últimos años, y que una parte importante de la victoria talibán tiene relación directa con los millonarios recursos que este negocio ilícito inyectó a sus arcas, y que en ese país mueve unos 6.000 millones de dólares al año.

Y aunque el grupo islamista ha prometido romper toda relación con este rentable comercio ilegal, los expertos coinciden en que les costará alejarse de esta gran fuente de financiación.



Afganistán produce más del 80 por ciento del opio y heroína que se trafica en el mundo, por lo que la política antidroga del nuevo régimen talibán será crucial.



Los esfuerzos internacionales de los últimos 20 años para erradicar el cultivo de amapola (planta de la que se obtiene el opio, y de este la morfina y la heroína) han fracasado rotundamente. Baste con señalar que la superficie cultivada aumentó un 37 por ciento en 2020 hasta situarse en las 224.000 hectáreas de cultivo, lo que supone una de las mayores plantaciones registradas en las últimas dos décadas, y con un potencial de producción de 6.300 toneladas de opio, según reportaron la ONU y el derrocado gobierno afgano en mayo.



En su primera rueda de prensa, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, prometió que el nuevo régimen no convertirá a Afganistán en un narco-Estado.



“Aseguramos a nuestros compatriotas y a la comunidad internacional que no produciremos ningún narcótico”, dijo Mujahid. Y añadió: “A partir de ahora, nadie puede participar en el contrabando de drogas”.



Sin embargo, los analistas consideran que la retórica contra el opio y la heroína –al igual que las promesas de respetar los derechos de las mujeres y la libertad de los medios de comunicación– forma parte de los esfuerzos de los líderes talibanes por mostrar una cara más moderada, con el fin de asegurarse un cierto grado de apoyo internacional.

Una vieja relación

La mayor parte de la producción de opio y heroína se concentra en zonas históricamente controladas por los talibanes, que han aplicado impuestos a la producción y tráfico de drogas durante sus 20 años de insurgencia.



Son un recurso clave para el grupo islamista y podría resultar difícil prohibirlo, apunta Jonathan Goodhand, experto en el comercio internacional de drogas de la Universidad SOAS de Londres. Es más, Goodhand predice que las drogas “harán aflorar una serie de tensiones dentro del movimiento”.



De un lado, continúa el experto, están quienes “quieren crear esta imagen de más moderados y abiertos al compromiso con Occidente y se dan cuenta de que las drogas son una forma de lograrlo”. Pero por el otro, cualquier represión contra los cultivos de amapola y la producción de heroína afectaría a los agricultores, y especialmente de las provincias de Helmand y Kandahar, que son el corazón político de los talibanes. “Les va a costar adoptar un enfoque agresivo con respecto a las drogas”.



En su rueda de prensa, Mujahid pidió “ayuda internacional” para proporcionar a los agricultores cultivos alternativos a la amapola. Aquí cabe recordar que Estados Unidos gastó alrededor de 8.600 millones de dólares entre 2002 y 2017 en su esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, según un informe de 2018 del Inspector General Especial de Estados Unidos para Afganistán. Un esfuerzo que incluyó ayudas financieras a los agricultores para que cultivaran trigo o azafrán, entre otros productos.



Sin embargo, esta iniciativa se vio constantemente boicoteada por los talibanes, que controlaban las principales regiones de cultivo y obtenían gracias a esto millones de dólares, según autoridades de EE. UU. y Afganistán.



Los agricultores de las zonas controladas por los talibanes a menudo eran presionados para plantar amapola, según varias investigaciones. Y como resultado de esto, la cantidad de tierra plantada con amapola alcanzó un récord en 2017: 328.000 hectáreas.



Además, en los últimos años, los traficantes también han descubierto que una planta comúnmente encontrada en Afganistán, llamada efedra, puede utilizarse para crear un componente clave de la metanfetamina, más conocida como ‘cristal’, lo cual complica aún más el panorama.

El antes y el ahora

No es la primera vez que el grupo fundamentalista islámico promete prohibir el comercio de drogas. Hay un antecedente, en el año 2000, justo antes de que el grupo fuera derrocado por las fuerzas lideradas por EE. UU.



Pero Gretchen Peters, autora del libro Semillas de terror: cómo la heroína financia a los talibanes y a Al-Qaeda, afirma que la anterior prohibición de la amapola por parte de los talibanes fue “táctica”. Entonces, “estaban sometidos a una inmensa presión internacional”, dice. Pero ahora, “no van a deshacerse del tráfico de drogas porque están demasiado atados a él”, asevera.



Además, los talibanes tendrán ahora acceso a las compañías aéreas, a la burocracia estatal y a los bancos, que podrían utilizar para facilitar el contrabando de drogas y el blanqueo de dinero, añade.



Toda una sumatoria de factores hace bastante difícil la posibilidad de que Afganistán deje de ser el principal productor mundial de opio y heroína y que los talibanes no sigan haciendo parte de este millonario negocio ilícito.



ADAM PLOWRIGHT*

AFP

París

(*) Este texto fue editado y complementado por EL TIEMPO

‘Muchos agricultores no tienen medios de sustento alternativos’

Anja Korenblik hace parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que cada año publica un estudio sobre la situación de cultivos ilícitos y drogas en Afganistán, basado en imágenes satelitales y entrevistas con agricultores de 1.500 pueblos. Esta es su visión.



¿Por qué los agricultores afganos cultivan amapola?



Porque para los que no tienen acceso a medios de sustento alternativos, la amapola ofrece unos ingresos relativamente buenos. Además la venden fácilmente, en sus granjas, porque los compradores vienen a ellos. Su cultivo es ilegal, pero la ley no se aplica.



¿A qué mercados va la heroína afgana?



A más o menos todo el mundo, excepto al continente americano, que se abastece en México. También hay algunos cultivos en Colombia. Los principales mercados afganos están en Europa occidental, pero también mandan a mercados asiáticos y africanos.



¿Cómo se beneficiaron los talibanes de este tráfico?



Con impuestos sobre las hectáreas cultivadas. Pero, también a la fabricación y el tráfico de opiáceos. Los ingresos anuales por todo esto pueden ascender a 100 millones de dólares, o más.



En el 2000, los talibanes prohibieron el cultivo de ‘adormidera’: ¿Qué pasó?



El cultivo se redujo de 82.000 hectáreas en el 2000 a 8.000 hectáreas en el 2001, y esas 8.000 hectáreas estaban en una zona del norte que en ese momento no estaba bajo el control de los talibanes. Sin embargo, el problema volvió (en el 2020 había 224.000 hectáreas, un 54 % más que las 143.000 de coca que la que había en Colombia para el mismo año, según la ONU), porque no se abordaron las verdaderas causas de toda esta economía ilícita.



¿Qué importancia tiene el opio para el campo afgano?



La mayoría de los agricultores son muy pobres y están bajo presión, porque en 2018 hubo una sequía, en 2019 hubo inundaciones y luego el covid. Los precios de los alimentos han subido, sus vidas no han mejorado y las infraestructuras, muy poco. Si no pueden cultivar opio, tendrá que haber otra solución para que la gente tenga trabajo, ingresos y alimentos. El cultivo de drogas ilícitas hace ricos a algunos, pero para la mayoría es simplemente la única manera de sobrevivir.

La madre de los drogadictos de Kabul dice que no se irá

Desde antes de la retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, sus amigos y familiares le aconsejaron que hiciera las maletas y huyera del país. Pero Laila Haidari, dice que lo tiene muy claro: no se irá.



Con aires de Madame Butterfly, moño negro y cejas marcadas, vestido amarillo y uñas postizas pintadas de turquesa, ella es y quiere seguir siendo la ‘madre de los drogadictos de Kabul’.



Así se le conoce en la capital afgana desde que fundó un centro de rehabilitación para drogadictos y tiene un restaurante donde les da trabajo a muchos de los que logra rescatar.



“Abrí el centro de desintoxicación hace 11 años, el restaurante un año después, no es para perderlo todo sin pelear”, advierte en el jardín de su restaurante, el Taj Begum, en el oeste de Kabul.



“Laila Haidari, la madre de los drogadictos, es mi identidad. ¿Cómo puedo abandonarlo todo? Me quedaré y resistiré”.



Se crió en Irán, donde su familia se refugió, y con 12 años la casaron con un mulá que se quedó con sus tres hijos después de que se divorciaran. Convertida en documentalista, regresó a Afganistán a los 30 años y descubrió que su hermano, Hakim, era adicto a la heroína. Tuvo que ir a buscarlo bajo el puente Pul-e-Sokhta que atraviesa las pútridas aguas del río Kabul, un lugar donde los drogadictos se pinchan.



“Cuando empecé, se creía que había unos 5.000 en el país. Los más jóvenes tenían 15... Hoy el número no para de crecer y vemos a niños de 10, 12 años caer”.



Según los expertos en la lucha contra los narcóticos, el 11 por ciento de la población afgana (34 millones) consume estupefacientes y entre el 4 y el 6 por ciento son adictos a las drogas duras.



Para sacarlos de este infierno, Laila Haidari decidió recoger a estos “muertos vivientes”, “como en una película de Hollywood”, dice, para encerrarlos en su Mother Center, su centro de desintoxicación. Se quedan un promedio de 16 días, el tiempo para pasar el síndrome de abstinencia. Una etapa dura, porque los medicamentos que se usan en Occidente para estos tratamientos en Afganistán son muy costosos o inexistentes, con lo cual el tema de es resistencia, persistencia y acompañamiento. Los que superan esta etapa pasan al programa de los Narcóticos Anónimos, unas redes donde la consigna es apoyarse mutuamente.



“Para los talibanes, los drogadictos son criminales a quienes juzgan y envían a la cárcel, no los ven como enfermos”, comenta la mujer, a quien la retirada de las fuerzas estadounidenses no la asusta: “En Afganistán, las mujeres siempre deben luchar por sus derechos, empieza con la familia, para poder salir, ponerse el vestido que una quiere...”.



Por eso para ella lo que se viene es otra batalla más, tan dura como la lucha por rehabilitar a un heroinómano o ser mujer en un país como Afganistán, ahora gobernado por unos fundamentalistas islámicos.