La formación de un nuevo gobierno en Afganistán se hace esperar

Los afganos y la comunidad internacional tendrán que esperar al menos hasta el sábado para conocer la composición del nuevo gobierno dirigido por los talibanes que, según prometieron, será representativo y tolerante, sobre todo en lo relativo a las mujeres.



El anuncio del gabinete se esperaba inicialmente para después de la plegaria del viernes por la tarde, pero un portavoz talibán indicó que este no llegaría, al menos, hasta el sábado.



El movimiento islamista radical se enfrenta al desafío de pasar de ser un grupo insurgente a administrar el poder apenas días después de la retirada definitiva de las tropas de Estados Unidos tras dos décadas de guerra.



La cautela y recelo de la comunidad internacional se mezclan con muestras de interacción con los nuevos líderes.



China confirmó la información de un portavoz talibán, según el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores chino se comprometió a mantener abierta su embajada en Kabul y a mejorar sus relaciones.



"Esperamos que los talibanes establezcan una estructura política inclusiva y abierta, lleven a cabo una política interior y exterior moderada y estable y rompan con todos los grupos terroristas", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.



Por su parte, los países de la Unión Europea (UE) decidieron coordinarse para mantener una presencia en Kabul, con el fin de facilitar las evacuaciones de quienes deseen salir del país, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.



Miembros del Talibán pasan junto a un avión dañado en el aeropuerto de Kabul el 31 de agosto de 2021. Foto: Wakil KOHSAR / AFP

A la espera de reapertura de vuelos

Naciones Unidas anunció la reanudación de sus vuelos humanitarios desde Pakistán hacia las ciudades de Mazar-i-Sharif (norte) y Kandahar (sur). Catar reconoció estar trabajando con las nuevas autoridades para reabrir el aeropuerto de Kabul, clave para hacer llegar la ayuda humanitaria a la capital.



La aerolínea local Ariana dijo que los vuelos nacionales se reanudarán el viernes, empezando con una ruta de Mazar-i-Sharif a Kabul, tras haber obtenido "el visto bueno de los talibanes y de las autoridades de la aviación".



Además, las empresas Western Union y Moneygram reactivaron sus servicios de giro de dinero en el país, de los que dependen muchos afganos receptores de remesas de familiares emigrados.



Emiratos Árabes Unidos anunció el viernes el envío de un avión cargado con "ayuda médica y alimentaria urgente" para "miles de familias" en Afganistán, casi tres semanas después de la toma del país por los talibanes, sin precisar a qué zona se mandó.



"Esta ayuda urgente es parte del papel humanitario que desempeña Emiratos Árabes Unidos con el fin de dar un apoyo integral al pueblo hermano afgano", señaló la agencia de prensa estatal WAM, citando un comunicado oficial.

Los vehículos Humvee de las Fuerzas de Seguridad afganas se muestran en la provincia de Panjshir en Afganistán. Foto: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP

Los talibanes intensifican su ofensiva

Los talibanes intensificaron en las últimas horas su ofensiva en la provincia norteña de Panjshir, la única de las 34 regiones afganas que no ha caído en manos insurgentes, con ataques desde todas las direcciones que causó bajas en ambos bandos.



"Solo en las zonas de Unaba y Darband de Panjshir, 31 soldados han muerto y los talibanes avanzaron en varios otros frentes de Panjshir, donde el enemigo sufrió grandes bajas", afirmó este viernes el portavoz talibán Bilal Karimi. "El enemigo está rodeado en Panjshir, la situación no está (a su) favor", agregó, en referencia al Frente Nacional de Resistencia, formado por guerrillas locales y tropas del Gobierno afgano derrocado que se refugiaron en la región durante su retirada.



Los talibanes han solicitado el apoyo de miles de combatientes que se encuentran en varias provincias cercanas para atacar Panjshir, aseguró una fuente de los islamistas, que pidió el anonimato.



Así, la fuente detalló que los refuerzos procedentes de las provincias vecinas de Kapisa y Parwan están atacando los distritos de Unaba y Rokha; mientras, los combatientes de la provincia oriental de Laghman centran su ofensiva en el distrito de Paryan, y los de la norteña Baghlan, cercan a su vez el distrito de Khinj.



Actualmente Panjshir es la única de las 34 provincias afganas que no está bajo el control de los islamistas, después de que el grupo capturara las 33 regiones restantes en menos de dos semanas, culminando el logro con la toma de Kabul el 15 de agosto.AFP

