Talibanes piden a mujeres quedarse en casa 'por su propia protección'

La toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán ha despertado el temor de las mujeres que habitan el país y que no están de acuerdo con el estricto regímen que este grupo extremista impone.



El miedo parece aumentar después de que un grupo de talibanes le dijo a las mujeres que se quedaran en casa. Los sujetos admitieron que no estaban seguras junto a los soldados del grupo militante.



(Lea también: Afganistán: 'Mi disfraz en el aeropuerto de Kabul y cómo escapé del país').

El pueblo de Afganistán seguirá teniendo educación superior según las reglas de la sharia (ley islámica) que veda las clases mixtas FACEBOOK

TWITTER

El anuncio lo hizo abiertamente Zabiullah Mujahid, un portavoz de los talibanes, quien aseguró en una conferencia de prensa que las mujeres no deberían ir a trabajar por su propia seguridad, según informó 'CNN'. El miembro del grupo militante dijo que "no están entrenados" para respetarlas.



Estas declaraciones se oponen a los anteriores discursos de los talibanes que han intentado convencer a la comunidad internacional de que serían tolerantes con las ciudadanas de Afganistán.



El portavoz talibán, además, aseguró que esta sería una medida temporal mientras el grupo extremista encuentra una forma de garantizar que las mujeres no sean "tratadas de manera irrespetuosa [...] o Dios no lo quiera, lastimadas", dijo en la rueda de prensa difundida por el medio estadounidense.



(Además: Conflicto en Afganistán: disparan cohetes contra el aeropuerto de Kabul).

Facebook Twitter Linkedin

Una captura de imagen tomada de la televisión Al-Jazeera con sede en Qatar el 16 de agosto de 2021 muestra a miembros de los talibanes tomando el control del palacio presidencial en Kabul. Foto: AFP / HO / AL JAZEERA

"Estamos felices de que ingresen a los edificios, pero queremos asegurarnos de que no enfrenten ninguna inquietud. Por lo tanto, les hemos pedido que se tomen un tiempo libre del trabajo hasta que la situación vuelva al orden normal y los procedimientos relacionados con las mujeres estén en su lugar, luego pueden regresar a sus trabajos una vez que se anuncie", aseguró.



Esta misiva se dio justo cuando el Banco Mundial detuvo la financiación al país asiático, tras mostrar su preocupación por los abusos contra los derechos humanos de las mujeres. Y, también, cuando las Naciones Unidas anunciaron investigaciones sobre los casos reportados de violencia contra las ciudadanas de este país.



La última vez que los talibanes estuvieron en el poder fue entre 1996 a 2001. Para ese momento, el régimen les prohibió a las mujeres trabajar, salir de su casa sin compañía y debían cubrirse todo el cuerpo incluyendo los ojos. Sin embargo, 20 años después, tras retomar el liderazgo, aseguran que serán más moderados; aún cuando en los días recientes se han reportado varios casos de violencia.

Mujeres afganas tendrán que ir a la universidad separadas de los hombres

Entre las últimas medidas restrictivas que anunciaron los talibanes, el ministro de Educación Superior, Abdul Baqi Haqqani, dijo que las mujeres podrán estudiar pero no en clases donde haya presencia de hombres. "El pueblo de Afganistán seguirá teniendo educación superior según las reglas de la sharia (ley islámica) que veda las clases mixtas", señaló el alto funcionario.



Para ello, los talibanes crearán un programa educativo que vaya en sintonía con sus valores islámicos.



Antes de la llegada de este grupo extremistas, las admisiones universitarias habían aumentado por parte de mujeres y no había ninguna separación de espacios con los hombres.

Más noticias

Casi 100 países garantizarán la salida de afganos cuando EE. UU. se vaya

El líder de los talibanes se mantiene en la sombra

El dramático relato de sobrevivientes de matanza del aeropuerto de Kabul

Tendencias EL TIEMPO*Con información de AFP