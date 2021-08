Afganistán: talibanes persiguen casa por casa a sus opositores

El exintérprete de EE.UU. y otros países aliados en Afganistán, Salem Wahdat, denunció que los talibanes están llevando a cabo una persecución casa por casa de los opositores y aliados que han colaborado con países occidentales, y dice que teme por sus vidas.



Salem Wahdat, exintérprete afgano del ejercito de EE. UU. y España en declaraciones a RT, hizo publicas sus denuncias sobre las persecuciones que están sufriendo los interpretes y colaboradores de los Estados Unidos y otros países.



"Ayer, (los talibanes) estaban buscando casa por casa a los intérpretes y los colaboradores de los Estados Unidos y de otros países. Empezaron a buscar calle por calle y a mirar las casa donde están los interpretes, (porque tienen la lista) donde están sus familias. Si nos enfrentamos con los talibanes, nos matan en un segundo." Denunció Salem.



"Por eso todo el mundo, yo y otros que han colaborado [con EE. UU y sus aliados], muchos están en sus casas, pero atrapados y escondidos de todo el mundo (...) Puedo decir que los talibanes no van a perdonar a nadie. [los talibanes] están mucho mas asesinos que antes y mucho más salvajes que antes" Agregó el exintérprete.

Los terroristas no tienen palabra y ellos solo piensan que son representantes de Dios en el mundo y van a matar a todos los que no piensan como ellos

Agrega que "Sé que, por los americanos, están haciendo las cosas un poco bien, pero después van a masacrar a un pueblo desarrollado, que tiene educación. Porque los talibanes piensan que los Estados Unidos, España, Reino Unido, esos países han ocupado Afganistán [creen que] los que han hecho esto son ateos y los colaboradores de los ocupantes solo tienen una opción: morir. No hay otra opción para nadie"

Salem dice no tener confianza en los talibanes "yo no confío en los talibanes porque son terroristas. Los terroristas no tienen palabra y ellos solo piensan que son representantes de Dios en el mundo y van a matar a todos los que no piensan como ellos"



Al final, Salem dice porque de los países occidentales tuvieron que abandonar Afganistán y recalcó que el pueblo quedó totalmente abandonado por estos. "[Las agencias de inteligencia occidentales] tenían que salir de Afganistán, por eso no tenían otra opción que decir mentiras. Las cosas que salen en los medios de comunicación a través de las agencias [de inteligencia] occidentales, eran mentira, porque una semana antes, estaban diciendo que en entre 3 a 5 meses el Gobierno iba a caer, pero el Gobierno ha caído en 5 días. Se quedan los talibanes y el pueblo abandonado por los occidentales." finalizó.REDACCIÓN INTERNACIONAL

