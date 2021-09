¿Salida del país del expresidente afgano Ghani tumbó acuerdo con talibanes?

Después de 20 años de guerra, el pasado 15 de agosto los combatientes talibanes entraron a Kabul y retomaron el poder sin encontrar mayor resistencia. La toma de la capital coincidió con la abrupta y secreta huida del expresidente afgano, Ashraf Ghani, quien luego dijo haberse exiliado en Emiratos Árabes Unidos para “evitar un baño de sangre en la ciudad”.



Precisamente, que los talibanes gobernaran Kabul marcó el final de casi dos semanas de conquistas sucesivas de la mayoría de las 34 capitales provinciales afganas, y coincidió con la fase final de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán.



Sin embargo, el pueblo afgano y la comunidad internacional no pudieron anticipar la veloz caída de la capital y el caos que esto desató.



Zalmay Khalilzad, negociador de Estados Unidos sobre Afganistán y quien en 2020 estaba detrás de un acuerdo con los talibanes para el retiro de las tropas extranjeras, en su primera entrevista desde el colapso del gobierno afgano declaró al periódico Financial Times que la salida del presidente Ashraf Ghani derrumbó un acuerdo en el que los talibanes postergarían la entrada a Kabul y negociarían una transición política.



“Incluso al final teníamos un acuerdo con los talibanes para que (ellos) no entraran a Kabul”, señaló en la entrevista publicada el miércoles. Pero las fuerzas de seguridad se derrumbaron ante la desaparición de Ghani el 15 de agosto y en una reunión previamente arreglada ese día con altos líderes talibanes y el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central, los talibanes preguntaron si las tropas estadounidenses garantizarían la seguridad de Kabul "Y luego pasó lo que pasó, no íbamos a asumir la responsabilidad", explicó Khalilzad.



Combatientes talibanes sentados sobre un vehículo en una calle de la provincia de Laghman. Foto: AFP

Lo que se sabe de la salida de Ghani

El presidente Joe Biden había dejado muy claro que sus tropas militares solo trabajarían para evacuar a estadounidenses y aliados afganos para no prolongar la guerra más larga protagonizada por Estados Unidos.



El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, testificó ante el Congreso esta semana y dijo que había hablado con Ghani un día antes de su huida -el 14 de agosto-, reveló que el líder afgano había aceptado trabajar en un gobierno de transición con los talibanes y que si estos lo rechazaban, "luchar hasta la muerte". Blinken aseguró que Ghani no advirtió su salida al día siguiente.



El expresidente afgano huyó de Afganistán el 15 de agosto y quienes relatan su huida dicen que Ghani llegó al aeropuerto de Kabul para montarse en un helicóptero y que llevaba consigo tantas bolsas llenas de dinero que tuvo que dejar algunas de estas en la pista del aeropuerto. Por medio de un video en Facebook publicado el 18 de agosto en la cuenta oficial del depuesto presidente, Ghani defendió su salida del país asegurando que se había ido con una sola muda de ropa y tildó las acusaciones de "mentiras infundadas" sobre haberse fugado con dinero saqueado.



Se muestra el cartel del expresidente afgano Ashraf Ghani, que huyó del país después de que los talibanes asumieron el poder, mientras los afganos marchan en el Día de la Independencia en Kabul. Foto: EFE / EPA / STRINGER

Ghani aseguró también que su salida del país fue muy rápida y sin poder de reacción, en la que "las fuerzas de seguridad tuvieron todo en sus manos, bajo su control", por lo que hasta tuvo que dejar tras de sí "documentos confidenciales". Así, que se diga "que me llevé dinero, es algo que no tiene ningún tipo de fundamento, son mentiras, y se puede averiguar su falta de fundamento por los funcionarios de aduanas y otras autoridades", remarcó.



En su último comunicado publicado el 8 de septiembre en su cuenta de Twitter pidió disculpas al pueblo afgano “por no haber logrado que las cosas terminasen de manera diferente" dijo. "Me fui a instancias de la seguridad del palacio, que me advirtió que permanecer allí corría el riesgo de desencadenar la misma horrible lucha calle a calle que había sufrido la ciudad durante la guerra civil de la década de 1990".



El expresidente hace referencia al momento en que en 1996, los talibanes entraron en Kabul y ejecutaron a Mohamed Najibullah, el entonces presidente afgano y en menos de dos años, en 1998, tomaron control del 90 por ciento del país.



Qari Salahuddin Ayoubi (izq), comandante militares del régimen talibán, dentro de la casa del exvicepresidente Abdul Rashid Dostum en Kabul. Foto: Wakil KOHSAR / AFP

Ghani, quien buscó refugio en los Emiratos Árabes Unidos, lamentó que las negociaciones entre Kabul y los talibanes, que comenzaron en septiembre del año pasado en Doha, fueran un "fracaso" y no lograran cumplir con su objetivo. "El proceso de paz debería haber llevado al fin de la guerra", sentenció finalmente.



Ayer miércoles se cumplió un mes desde que los talibanes tomaron el control de Kabul tras una fulgurante campaña militar, y desde entonces han dado forma a un Gobierno interino compuesto únicamente por fundamentalistas. Afganistán se encuentra sumido en la incertidumbre mientras enfrenta una gran crisis humanitaria.



En las calles de Kabul se ven como las grandes fotografías del depuesto presidente Ashraf Ghani, y del difunto guerrillero Ahmad Shah Massoud, "el león del Panjshir", fueron retiradas, al igual que la bandera republicana. Mientras todo el mundo se encuentra expectante sobre el futuro de Afganistán, nadie tiene información adicional sobre el depuesto presidente afgano, Ashraf Ghani.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP Y EFE

