Afganistán: Saba y los otros que quedaron atrás

“Si tuviera que dejar mi casa, dejarlo todo, creo que moriría de tristeza. El desarraigo es la condena más dura que se pueda pagar y peor aún, si no has hecho nada malo para merecerla”. Las palabras de Saba Sadat retumbaron entre el grupo de mujeres que la oían desmenuzar cada anécdota sobre sus agridulces días en Jalalabad, la capital de Nangarhar, una provincia de Afganistán.



Saba es alta y delgada. Dice que no parece de su familia porque todas las mujeres, incluyendo su mamá y sus tres hermanas mayores, son de estatura media y contextura gruesa. Por eso, cuando los talibanes invadieron su ciudad, en 1996, y ellas tuvieron que huir con lo poco que lograron empacar en un par de maletas y varias bolsas, acordaron que, si las detenían en el camino, negarían algún parentesco para salvarla de la segura arremetida violenta.



Tal vez lo decidieron así porque Saba tenía muy presente qué era el “castigo”. Seis años atrás, los mismos hombres del grupo fundamentalista islámico sunní, la interceptaron a ella y a sus compañeras de la escuela, les recordaron que las libertades que se habían tomado con la presencia de los soviéticos se las iban a cobrar y que las dejaban vivir para que se lo contaran a las otras mujeres.



Desde ese día la joven usó el burka no solo por temor. La necesitaba para ocultar la marca que los milicianos le dejaron en el rostro.



Había noches que el miedo la consumía y buscando una solución que le ayudara a conciliar el sueño decidió pensar en una estrategia para comunicarse con todas las niñas que pudiera, no para persuadirlas, como le habían indicado los hombres. Lo que ella quería era alentarlas para que nunca olvidaran que tenían derechos.



En septiembre del 96, los talibanes fueron ocupando, como ahora, cada provincia de Afganistán. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Lo hizo escribiendo. Era una especie de “chismógrafo”, ese cuaderno que las niñas de occidente se compartían en los años 80, para escribir qué pensaban las unas de las otras y qué les gustaba hacer o vestir. Al otro lado del mundo, Saba lo usó para decirles a sus amigas que, si no querían cubrir su cabello o su rostro, era un acto justo.



Pero llegó esa mañana de septiembre del 96. Los talibanes fueron ocupando, como ahora, cada provincia de Afganistán. Algunas de sus amigas desaparecieron. La escuela se canceló y solo pudo regresar, una que otra vez a la calle, cuando su padre accedía a llevarlas con él. Era la única forma en que las milicias las dejaban estar en público.



“Fueron años oscuros. Yo ya conocía la zozobra de no vivir ‘normalmente’ pero la naturalicé sin problema, seguro porque era muy chica y a esa edad los atropellos terminan pesando menos, pero hacen una mella más agónica. Además, tenía claro que podía formar mi propio sistema de comunicaciones para construir, en las tinieblas, ese mundo ideal que quería. Mi padre, con mucho esfuerzo logró conseguirme un walkman (reproductor de cassette) que se convirtió en mi ‘emisora’ mano a mano”, me relató Saba, en medio de una charla que tuvimos en el 2006, cuando nos conocimos, en Nueva York.



Trabajar con sobrevivientes de violencia de género permite llegar a las entrañas de las tragedias de centenares de mujeres que visten, hablan, lucen, creen y piensan muy distinto, pero que se conectan en algo inconmensurable: el dolor.



Saba es una de esas mujeres, y su elocuencia le permitió estar en diversos espacios generados para las víctimas de violencia sexual. Siempre habla en su idioma pastún, pero no hace falta la traducción de los intérpretes para entender lo que quiere decir sobre los derechos de las mujeres y el profundo amor por su país.



Esos cassettes que movió clandestinamente con sus amigas, por años, la convirtieron en periodista. La comunicación la sacó del ostracismo al que la habían sometido los talibanes y le dio un motivo para creer en el futuro. Y como para otros miles más, la llegada de las fuerzas estadounidenses y de los aliados, tras los ataques terrorista del 11 de septiembre a las torres gemelas y la posterior persecución a Al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, significó abrir una puerta a la ‘libertad’.



Así lo expresó Saba en un encuentro privado con mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el 2012, en Londres. “Estoy aquí porque he encontrado gente que ha creído en mí y ha apoyado mi pequeña emisora. Es la primera vez que descubro totalmente mi rostro y dejo ver algo de mi cabello. Amo mi cabello. Y sé que no estoy faltando a mis principios ni a mis creencias si dejo fuera de mi pañuelo algo de él. Porque hoy estoy con ustedes no por mi pelo si no por mi voz”.



Hubo lágrimas, aplausos y una extendida sonrisa de Saba que llenó a todas de esperanza.



Y, como después de cada reunión, ella regresó a su trabajo y a su modesta pero plena vida en Afganistán, con la ilusión de un próximo encuentro. Su falta de inglés o de otro idioma nunca fue un impedimento para comunicarse con sus hermanas de diversos lugares del mundo porque el traductor de google era cómplice y aliado.

Los afganos luchando por llegar a las fuerzas extranjeras para huir del país fuera del aeropuerto en Kabul, el 26 de agosto de 2021. Foto: EFE / EPA / AKHTER GULFAM

En uno de esos sorpresivos saludos, a miles de kilómetros y tal vez en medio de las depresiones que suelen llegar, también sorpresivamente, google tradujo del pastún “¿qué tan difícil es ser feliz después de haber tocado fondo?, porque parece que la felicidad es negada para quienes hemos respirado dolor todos los días”.



La respuesta estaba ahí: “felicidad es poder comunicarnos sin hablar la misma lengua. Es tener una hermana que no lleva tu sangre, pero si un trozo de tu alma”.



Ese fue el último correo que cruzamos, el pasado 28 de mayo. Su preocupación desde el inicio de la pandemia, por las condiciones de salubridad y los recursos económicos, se sumaron al anuncio de la salida paulatina de las tropas estadounidenses de Afganistán.



Tal vez, como le ocurrió a todo el pueblo afgano, lo que no estaba en los planes era la ocupación abrupta de todas las provincias por parte de los talibanes.



Desde el 14 de agosto, cuando fue ocupada Jalalabad, le he enviado más de 20 mensajes a su correo, pero ya ni siquiera figura como activo. No dejo de pensar en sus palabras, cuando la conocí, sobre esa “muerte por la tristeza” si tuviera que salir de su hogar.



Lo que más deseo es que sí haya salido, que esté en Pakistán o en algún lugar de Europa tras lograr uno de los vuelos de evacuación que partieron de Kabul.



El lunes, ese último vuelo estadounidense en partir del aeropuerto Hamid Karzai fue de alguna manera una esperanza; seguro habrá que esperar semanas, tal vez meses para volver a recibir un correo suyo y traducirlo con la ayuda de google y así saber de su suerte.



Pero el silencio puede significar que sigue allí. Nuevamente bajo el yugo de sus victimarios. Saba y los otros que quedaron atrás, aún sin conocerlos, duelen.



No hace falta hablar su idioma para entender la dimensión de la tragedia que hoy vive Afganistán. Tan lejanos geográficamente, tan cercanos en el desarraigo y el miedo.



Valiente Saba: al otro lado del mundo, una de tus hermanas espera volver a leerte.



