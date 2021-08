Reportan explosión fuera del aeropuerto de Kabul

Una explosión se produjo este jueves en las proximidades del aeropuerto de

Kabul, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin poder establecer un número de eventuales víctimas.



(Le puede interesar: El desgarrador relato de una joven escondida en Afganistán)

"Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. No está claro por el momento si hay víctimas", tuiteó Kirby.



Funcionarios de Estados Unidos y de países aliados han dicho que tenían información de inteligencia de que atacantes suicidas amenazaban con atentar contra el aeropuerto de la capital afgana.



"Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos", según anunció Washington.



Cuando se le preguntó el jueves por la mañana sobre el potencial de actos terroristas, el primer ministro británico Boris Johnson citó al Estado Islámico - Khorasan, una afiliada afgana del grupo extremista que ha luchado contra los talibanes.



(En otras noticias: Países occidentales alertan de riesgo terrorista en aeropuerto de Kabul)



El ataque se produjo cuando los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzaron a reducir las evacuaciones. Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica anunciaron que ya no estaban organizando vuelos desde Aeropuerto de Kabul.



De otro lado, con Washington manteniéndose en agosto 31 como fecha límite de retiro, la ventana para los transportes aéreos se está cerrando rápidamente.



NOTICIA EN DESARROLLO...



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Afp y Bloomberg