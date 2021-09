Nuevos ataques al fracasar el diálogo entre talibanes y bastión opositor

El fracaso de las negociaciones llevó este miércoles a que se intensificaran los ataques de los talibanes para tratar de capturar la norteña región de Panjshir, la única de las 34 provincias afganas que no se encuentra bajo el control de la formación islamista tras su reciente conquista de Afganistán.



(Le puede interesar: 'No se olvide de mí': exintérprete de Biden pide salir de Afganistán)

Los talibanes lanzaron ataques "desde varias direcciones y áreas de las provincias vecinas de Parwan y Baghlan (...) pero sus ataques fueron rechazados y no tuvieron éxito", afirmó en un comunicado el portavoz del conocido como Frente Nacional de Resistencia de Panjshir, Fahim Dashti.



Los combates causaron numerosas bajas: los talibanes perdieron a 115 de sus combatientes, 200 resultaron heridos y otros 35 fueron capturados con vida, señaló.



Por su parte, los talibanes argumentaron que intensificaron los combates en Panjshir tras fracasar las negociaciones con los líderes insurrectos, que se oponen al dominio de los islamistas. "Hicimos muchos esfuerzos para resolver el problema de Panjshir a través de negociaciones (...) pero terminó sin ningún progreso.



Los talibanes celebraron un desfile este miércoles con material militar donado por Estados Unidos al anterior gobierno afgano, vencido tras 20 años de guerra, en Kandahar (sur), cuna espiritual del movimiento islamista. Una larga fila de "Humvees", vehículos todoterreno estadounidenses, circularon al ralentí por una gran carretera de las afueras de la segunda ciudad de Afganistán.



Muchos de ellos llevaban banderas talibanas blancas y negras enganchadas a la antena, constató un periodista de la AFP. Los combatientes iban sentados al mando de los camiones que durante las dos décadas de conflicto utilizaron las fuerzas estadounidenses, de la Otán y afganas, mientras que otros se subían a ellos en Ayno Maina, en la periferia de Kandahar.



Al menos un helicóptero Blackhawk sobrevoló la ciudad, lo que llevaría a pensar que un expiloto del ejército afgano estaría al mando. Kandahar es la cuna de los talibanes.



En 1996, salieron de la capital del sur afgano antes de conquistar rápidamente el resto del país, que gobernaron hasta 2001, cuando fueron expulsados del poder por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos.



(Lea aquí: Tras abandonar Afganistán, Biden defiende la salida de EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Patrulla talibán frente al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en Kabul, Afganistán, 31 de agosto de 2021. Foto: EFE/EPA/STRINGER

El jefe de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, vive allí, afirmó el movimiento el domingo. En el estadio de críquet de Kandahar, responsables talibanes, con barba blanca, daban sorbos al café, bajo las marquesinas que en general usan los jugadores y los entrenadores.



Otros, vestidos de blanco, estaban sentados en el césped, mientras que centenares de simpatizantes ocupaban las gradas. Los combatientes armados, vestidos con uniforme de camuflaje, formaban de pie frente a la multitud.



(En otras noticias: Llega la hora de gobernar para los talibanes tras la retirada de EE. UU.)



"Nuestro enemigo común, que había jurado aportar prosperidad económica a nuestro país, no lo ha conseguido", subrayó Maulvi Saqeb, un reclutador de los talibanes.



"Estados Unidos no se ha contentado con atacar a nuestros jóvenes soldados, Estados Unidos ha corrompido nuestros medios de comunicación, ha hecho desaparecer nuestra cultura, ha pisoteado nuestra economía", añadió.



Habían cundido rumores de que Akhundzada podría presentarse frente a la multitud, pero no se dejó ver. El único que habló ante los asistentes fue el nuevo gobernador de la zona.



El martes, miles de fieles al movimiento islamista tomaron las calles de Kandahar, en un concierto de bocinas de auto y de gritos de "Allah Akbar" (Alá es el más grande), celebrando la partida de los últimos militares estadounidenses de Afganistán.AFP y EFE

Más noticias