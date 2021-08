Afganistán: las posibilidades de la resistencia armada contra los talibanes

La organización de una resistencia armada a los talibanes en el valle del Panshir alrededor de dos figuras emblemáticas en Afganistán, el exvicepresidente Amrullah Saleh y el hijo del difunto comandante Masud, puede generar ruido pero su éxito es incierto, según expertos.



(Además: Vicepresidente afgano pide resistencia tras autoproclamarse presidente)

En numerosos textos publicados estos últimos días, Ahmad Masud, hijo del comandante Ahmed Shá Masud -asesinado en 2001 por Al Qaeda-, llamó a la resistencia del Panshir y pidió apoyo internacional en forma de armas y municiones.



Por su parte, el exvicepresidente prometió no someterse a los talibanes y se retiró a este valle. Los dos hombres se dejaron ver juntos en redes sociales, lo que puede ser la primera piedra para un movimiento de resistencia.



El valle del Panshir, al noreste de Kabul, no está bajo control talibán, según el ministro ruso de Asuntos Extranjeros, Serguéi Lavrov. Pero esto no significa que sea escenario de combates.



"La resistencia es por ahora verbal, porque los talibanes no han buscado penetrar el

Panshir", dijo Gilles Dorronsoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad París 1 Panteón-Sorbona y especialista de Afganistán.



De otro lado, Abdul Sayed, politólogo en la Universidad de Lund, en Suecia, advierte que los talibanes "rodean el Panshir por todas partes".



(Lea aquí: Los talibanes buscan a los afganos que trabajaron con EE. UU. y la Otán)

Facebook Twitter Linkedin

Los afganos pasan junto al cartel del presidente afgano Ashraf Ghani, que huyó del país después de que los talibanes asumieron el poder, mientras celebraron el Día de la Independencia en Kabul. Foto: EFE / EPA / STRINGER

La oenegé italiana Emergency informó el miércoles de "un número creciente de heridos de guerra" en su hospital en ese valle. "No hay combates actualmente en el Panshir, pero puede haber escaramuzas en la carretera del valle", expicó bajo anonimato un francés que conoce bien la región y combatió en los años 1990 junto al comandante Masud.



"Los talibanes construyeron su victoria en un ataque relámpago y la rendición, y lo consiguieron sin demasiada violencia", dice Dorronsoro. "Un ataque frontal al

Panshir con todo su peso simbólico iría contra la voluntad que tienen de normalizar" su movimiento, añade.



Uno vive a la sombra de la leyenda de su padre, pero tiene poco peso político; el otro ha estado en los comandos del poder afgano los últimos años y es profundamente político. "Las relaciones entre Ahmad Masud y Amrullah Saleh son un poco complicadas. Desde el comienzo hay una disonancia entre los dos", analiza Dorronsoro. "Masud no tiene posición oficial en el régimen, es alguien que no tiene un fuerte apoyo en Afganistán fuera del Panshir", indica.



En opinión de excombatiente francés, el hijo vive en el "fantasma paterno" y la "leyenda" de su padre. "Él se siente portador de un legado (...) Él se dice: 'si alguien debe iniciar la resistencia, es a mi a quien le toca'", considera el excombatiente. Saleh "pretende ser constitucionalmente el presidente afgano legítimo tras la huida de Ashraf Ghani", apunta Abdul Sayed.

Estrategia de negociación

"¿Y cuáles son los objetivos? negociar con los talibanes o una verdadera resistencia armada"?, se pregunta el investigador de la universidad parisina. "Los intereses del

Panshir actualmente están defendidos políticamente en Kabul por (el antiguo jefe del gobierno) Abullah Abdullah, que negocia con los talibanes, y por los tíos de Masud que están negociando en Pakistán", apunta el antiguo combatiente.



Él entiende esta resistencia como "una forma de tener peso en las negociaciones de Kabul para que se defiendan los intereses del Panshir y que, en un momento dado, Abdullah o la familia llamen a Masud y le digan: 'ya está, puedes parar, tenemos un acuerdo'".



Pero Saleh no sigue la misma lógica porque es "enemigo personal de los talibanes", advierte. Aun así, Dorronsoro no descarta que el ex vicepresidente intente negociar con los nuevos líderes del país "puesto que habla de un proceso de paz que debería ser más inclusivo". Militarmente, "esto no lleva a ningún sitio", indica este investigador francés.



"Los talibanes solo quieren cerrar el Panshir, ni siquiera necesitan entrar", advirtió. Masud "tiene jóvenes, vehículos, helicópteros, municiones, hace meses que se prepara", pero tiene medios para atrincherarse en el valle y poco más, coincide el excombatiente francés.



Falta ver la posición de eventuales patrocinadores extranjeros que estén interesados en ver una resistencia activa, ya sea por el aura de la leyenda de Masud o por oposición a la creación de una teocracia en el país.

Facebook Twitter Linkedin

Combatientes talibanes son vistos en la parte trasera de un vehículo en Kabul, Afganistán, el 16 de agosto de 2021. Foto: EFE

Cazabombarderos de EE. UU. sobrevuelan Kabul

Cazabombarderos de Estados Unidos están sobrevolando Kabul para garantizar la seguridad en el aeropuerto de la capital de Afganistán, desde donde se están evacuando a ciudadanos estadounidenses y a sus colaboradores afganos.



El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, indicó que esos aparatos no está volando a baja altura y que no suponen ninguna demostración de fuerza.



Estados Unidos evacuó a 3.000 personas del aeropuerto de Kabul desde el jueves, lo que eleva a 9.000 el número de individuos que ha logrado sacar de Afganistán desde el 14 de agosto, explicó en la madrugada del viernes un alto funcionario de la Casa Blanca.



De esos 3.000 evacuados, cerca de 350 eran nacionales de EE. UU. y el resto eran familiares de ciudadanos estadounidenses, colaboradores afganos y sus familias, así como afganos "vulnerables".



La cifra, sin embargo, podría ser mayor porque en las últimas 24 horas también han salido de Afganistán 11 vuelos chárter. Los pasajeros de esos vuelos aún no han sido contabilizados.



El Pentágono tiene intención de evacuar diariamente a entre 5.000 y 9.000 personas a través del aeropuerto de Kabul, pero de momento no ha logrado ese objetivo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de EFE y AFP

Le puede interesar

- Talibanes: el oscurantismo que vuelve a reinar en Afganistán

- Volver a los ‘días oscuros’: el mundo en alerta por las mujeres