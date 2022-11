A los 13 años, Zainab debería haber comprado un nuevo uniforme para ir al colegio. Pero sin perspectivas de que las escuelas abran para las niñas tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, la joven fue obligada a elegir un vestido de novia.

Desde que los talibanes reconquistaron el poder en Afganistán en agosto de 2021 y prohibieron la educación secundaria para las mujeres, muchas adolescentes fueron obligadas a casarse, en muchas ocasiones con hombres mucho más mayores que ellas elegidos por su padre.

“Lloré mucho y no dejé de decirle a mi padre que los talibanes iban a reabrir las escuelas para niñas”, contó Zainab desde la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán. “Pero él me contestó que eso no iba a ocurrir y que era mejor que me casara y no estuviera en casa sin hacer nada”, agregó.

Su matrimonio fue concluido unas horas después de que llegara su futuro marido con unas ovejas y cabras y con cuatro sacos de arroz a modo de dote. Siguiendo la tradición, Zainab se fue a vivir con la familia de su esposo, que es 17 años mayor que ella. “Nadie me pidió mi opinión”, anotó.

Con la llegada de los talibanes al poder y la instauración de su interpretación rigorista del islam, Afganistán se convirtió en el único país del mundo donde la educación secundaria está prohibida para las mujeres. En una sociedad muy patriarcal y en medio de una dura crisis económica, muchos padres decidieron casar a sus hijas.

“En la casa de mis padres tenía la costumbre de levantarme tarde (...) Aquí todo el mundo me reprende”, contó Zainab a la AFP. “Me dicen: ‘Gastamos tanto en ti y no sabes hacer nada bien’ ”.

Muchos padres tienen la sensación de que no hay un futuro para sus hijas en Afganistán, explicó Mohamad Mashal, jefe de una asociación de profesores en Herat.

“Entonces, piensan que es mejor que sus hijas se casen”, dijo. En marzo, las autoridades suspendieron la reapertura de las escuelas para niñas afirmando que la prohibición era algo temporal. Pero tras una letanía de excusas para justificar el cierre de los establecimientos, para muchas adolescentes ya es demasiado tarde.

“Nunca me imaginé que iba a dejar la escuela para convertirme en ama de casa”, dijo Mariam, cuyo nombre fue cambiado, al igual que los del resto de las jovencitas que dieron sus testimonios, por motivos de seguridad. “Mis padres siempre me alentaron, pero frente a una situación como esta, incluso mi madre no pudo oponerse”, contó.

Los padres de la adolescente incluso se habían mudado a Charikar, capital de la provincia de Parvan, para que sus hijos pudieran ir a la universidad. “En lugar de estudiar, ahora lavo los platos”, dijo.

Su padre, Abdul Qadir, de 45 años, afirmó que quería que sus hijas fueran a la universidad y que trabajó duro para lograrlo. “Pero, con mi experiencia previa con los talibanes, creo que no van a cambiar su decisión”, afirmó. Este funcionario, cuyo salario fue prácticamente reducido a la mitad bajo el régimen de los talibanes, tuvo que vender sus bienes para alimentar a su familia, que ahora vive en un apartamento alquilado.

“En Afganistán, las adolescentes y jóvenes no tienen muchas oportunidades y las propuestas de matrimonio cesan después de una cierta edad”, explicó. Los matrimonios precoces son frecuentes en las zonas rurales de Afganistán, donde la dote para la familia de la mujer es una fuente vital de ingresos. Pero esta práctica tiene sus consecuencias y esto muchas veces implica un aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil.

A esta situación se suma que desde la salida de las fuerzas extranjeras, las ayudas internacionales de las que depende la economía afgana fueron suspendidas y esto generó desempleo y dejó a la mitad de la población en riesgo de hambre, según organizaciones humanitarias. Todo esto hace que algunas niñas se ofrezcan para casarse y aportar algún ingreso a sus familias. “(Mi padre) no me obligó, pero la situación era tal que acepté una propuesta y me comprometí”, relató Sumayya, de 15 años, que vive en Kabul.

Sara, de 20 años, y Fátima, de 19 años, son hermanas y estaban a pocos meses de pasar los exámenes de ingreso a la universidad cuando su escuela fue cerrada.



Y después de que su padre muriera de covid-19 no tuvieron otra opción que comenzar a buscar un marido. “Mi conciencia me dijo que era mejor casarse que ser una carga para mi familia”, dijo Fátima.

Ni gimnasios ni baños

La llegada de los talibanes al poder sigue amenazando los avances que se habían alcanzado en materia de derechos de las mujeres. Los gimnasios y los baños públicos también fueron prohibidos a las mujeres afganas por las autoridades talibanas, que ya habían anunciado recientemente la exclusión del género femenino de parques y jardines de Kabul. “Las salas de deporte están cerradas a las mujeres porque sus entrenadores son hombres y algunas (salas) eran mixtas” declaró a la AFP Mohammad Akif Sadeq Mohajir, portavoz del ministerio de la Prevención del Vicio y de la Promoción de la Virtud.

Agregó asimismo que los hammams, baños públicos donde tradicionalmente hombres y mujeres están separados, estarán prohibidos a estas últimas. “Actualmente, cada casa tiene un cuarto de baño, y por eso ello no plantea ningún problema a las mujeres” agregó el portavoz.

Para Sana, de 23 años, estudiante en la universidad, la explicación es diferente: “La principal razón del cierre de parques, gimnasios y hammams reside en la ideología antimujeres de los talibanes”. “Afganistán se ha convertido hoy en un torreón de exclusión para las mujeres. Quieren enviar a las mujeres a un agujero negro. Hoy, con el cierre para ellas de estas instalaciones, las han encarcelado entre los cuatro muros de su casa”, denunció la estudiante.

Y es que pese a sus promesas de mostrarse más flexibles al retornar al poder en agosto de 2021, los talibanes han vuelto a la interpretación extremadamente rigurosa del islam, que ya marcó su primer período en el poder (1996-2001), restringiendo radicalmente los derechos y las libertades de las mujeres. Las escuelas de secundaria para muchachas están cerradas, y se les ordena llevar el velo integral. Las mujeres, excluidas de la mayoría de los empleos públicos, tampoco pueden viajar solas fuera de su ciudad.

Por si todas estas medidas no bastaran, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ordenó a los jueces la aplicación plena de la ley islámica, incluyendo las ejecuciones públicas, lapidaciones, latigazos y la amputación como castigo para los ladrones y otros delincuentes. Dijo en un tuit que esta orden “obligatoria” emana del líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, tras un encuentro con los jueces.

Akhundzada, que no ha sido filmado ni fotografiado en público desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, dirige el país por decreto desde Kandahar, una localidad en el sur y cuna de este movimiento fundamentalista.

El jefe supremo hizo referencias a delitos considerados según la ley islámica como los más graves para los cuales están previstas diferentes penas incluyendo castigos corporales.

En la lista están el adulterio, las acusaciones falsas de que un tercero cometió esta falta, pero también el consumo de alcohol, el robo, la apostasía y la rebelión.

Según los eruditos del islam, para que haya una condena por alguna de estas faltas es necesario reunir pruebas suficientes, por ejemplo en el caso del adulterio, la confesión o el testimonio de cuatro adultos musulmanes que sean varones.

Volver al miedo

“Si comienzan a aplicar realmente los aspectos más duros de la ley islámica”, van a intentar generar temor en una sociedad que progresivamente perdió el miedo tras su retorno al poder, explicó Rahima Popalzai, analista jurídico y político consultado por AFP. Según el analista, “los talibanes, como una estructura teocrática, quieren también reforzar su identidad religiosa entre los países musulmanes”.

El retorno de los talibanes al poder ha vetado a las mujeres del espacio público. La mayoría de las empleadas públicas han perdido su trabajo o son obligadas a quedarse en casa aunque reciban un salario.

También se ha prohibido que las mujeres viajen solas, sin la compañía de un varón de su familia, y deben cubrirse con un burka, un velo integral, para salir de sus casas.

Ante estas medidas y restricción de derechos, un grupo de mujeres afganas hizo en octubre un llamamiento a la ONU para que la comunidad internacional actúe en contra de lo que llaman “apartheid de género” en su país. “Hoy no existen los derechos humanos en Afganistán”, sentenció la afgana Mahbuba Seraj en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

La periodista y activista dijo que estaba “enferma y cansada” de alertar sobre la situación cada vez peor de los derechos de mujeres y niñas, especialmente en Afganistán, y no recibir ninguna respuesta.

“Las mujeres de Afganistán están ahora a merced de un grupo que es intrínsecamente antimujer y no reconoce a las mujeres como seres humanos”, añadió Razia Sayad, abogada afgana y excomisionada de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Les prohíben el acceso a los parques de Kabul

Los talibanes también prohibieron a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines de Kabul, uno de los últimos espacios de libertad que tenían ante las severas restricciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. Los talibanes pidieron a los responsables de parques y jardines que cerraran sus puertas a las mujeres. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferenciados para que hombres y mujeres no se cruzaran en estos espacios. “En numerosos lugares, las reglas fueron violadas”, justificó el portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohammad Akif Sadeq Mohajir.



“Había mezcla y el hiyab (el velo que cubre la cabeza y el cuello) no se respetaba. Es por eso que se ha tomado esta decisión”, añadió.



Sentada en un restaurante de Kabul con vistas a un parque de la ciudad, Wahida observa a sus niños jugar a través del cristal, pero no puede acompañarlos.



“No hay escuela, no hay trabajo, deberíamos tener al menos un lugar donde entretenernos”, dice a la AFP la madre, contrariada después de que le negaran la entrada al parque.



Los parques eran uno de los últimos espacios de libertad que las mujeres tenían en el Afganistán de los talibanes.



“Necesitamos un lugar donde divertirnos, está en juego nuestra salud mental. Ya tenemos suficiente de estar en casa todo el día, estamos cansadas de todo esto”, se desespera Wahida, sin trabajo, igual que su marido.



En la mesa contigua, Raihana, de 21 años, comparte el mismo pesar. “Estábamos muy ilusionadas con la idea de venir al parque. Estamos hartas de estar en casa”, dice la joven que degusta un helado con sus hermanas.



Estudiante de derecho islámico, Raihana se ofusca ante esta nueva medida. “Evidentemente que el islam permite salir y visitar parques”, dice.



A varios kilómetros de distancia, en la parte alta de Kabul, la noria del parque más importante de Afganistán está paralizada. También los columpios, los vagones y otras atracciones de ocio del complejo.



Solo un puñado de hombres se pasea por las calles silenciosas del parque Zazai, creado hace más de seis años. Antes de las restricciones de los talibanes, podía acoger hasta 15.000 visitantes diarios en fin de semana.



Su cogestor no entiende esta decisión que lo condena a terminar con el negocio en el que invirtió 11 millones de dólares y que da trabajo a unas 250 personas.



“Sin mujeres, los niños no vendrán solos”, dice Habib Jan Zazai. “Me hubiera gustado que los talibanes nos dieran razones convincentes”, lamenta.



“En el islam estás autorizado a ser feliz. El islam no permite encarcelar a la gente en su domicilio”, señala este hombre en la treintena.



“Con estas decisiones, van a desincentivar a los inversores. ¿Y sin empresarios que paguen impuestos cómo pueden funcionar?”, se interroga.



Profesor en una escuela coránica en la ciudad de Kandahar, feudo talibán, Mohammad Tamim, de 20 años, condena “esta mala noticia” mientras saborea un té con unos amigos en el parque.



“Cada humano necesita psicológicamente divertirse, estudiar... Los musulmanes necesitan divertirse especialmente y más tras 20 años de guerra”, concluye.

ESTELLE EMONET, JAY DESHMUKH Y AYSHA SAFI

AFP

En Twitter: @AFPespanol ​