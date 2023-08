El caso del asesinato del médico Edwin Arrieta en Tailandia ha tomado las portadas de varios medios de comunicación en el mundo, por lo siniestro del suceso, ya que el cuerpo del colombiano fue desmembrado y arrojado en bolsas de basura por quien sería su supuesto asesino, Daniel Sancho.



En los últimos días, han sido varios los expertos que se han referido al hecho, como la criminóloga Carmen Balfagón, quien en el programa 'Así es la vida', del canal 'Telecinco' de España, expresó que tiene la teoría de que el supuesto asesino de Arrieta, el español Sancho no pudo haber actuado solo, sino que existen la posibilidad de que exista un cómplice que le haya ayudado en el crimen.

Durante el programa, se refirieron al caso con datos proporcionados por fuentes directas de Koh Paghan, como el director de la cárcel en donde se encuentra recluido el español, así como también fue posible escuchar las opiniones del abogado de la víctima.



En el set, algunos expertos analizaron el caso, entre las que se encontraba Balfagón quien afirmó que si su hipótesis sería cierta, la investigación daría un giro de 180 grados, así como también el futuro del joven Sancho.



“Estoy segura de que estaba acompañado”, sugirió la abogada y criminalista al retomar la declaración del joven en la que aseguraba que tardó tres horas en descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta, para lo que la abogada manifestó que esto era imposible.



“El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien, porque para separar los miembros de un cuerpo hay que tirar, por ejemplo, de un brazo, para sacar el hueso en toda su extensión”. Y recalcó, “estoy convencida de que estaba acompañado por alguien”.



Luego, la experta hizo un perfil del asesino, demostrando una vez más su teoría: “Estamos hablando de una persona que ha estado protegida, que no ha tenido ningún problema ni antecedentes violentos y necesitaría de alguien que esté respaldando su actuación”, añadió.

“Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto. Parece que hay un acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató”, concretó la experta.



Finalmente, Balfagón aseguró que no entiende cómo las autoridades de Tailandia pudieron cotejar el ADN en las pruebas, ya que para poder hacerlo necesitaban acceder a material biológico de familiares de Sancho y esto no se ha hecho: "tampoco me cuadra que el supuesto asesino haya denunciado amenazas y nadie haya requisado los teléfonos de Daniel Sancho. Tampoco ha aparecido el teléfono y el ordenador de la víctima. Esto tendría que hacerlo la defensa”.



Con respecto a los agentes de Koh Phangan, estos siguen buscando pruebas para confirmar definitivamente que Sancho fue el asesino del médico colombiano y que había planeado matar y descuartizar a la víctima, para lo cual ya cuentan con pruebas suficientes.

