La familia de Daniel Sancho, el presunto asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha contratado a un representante legal a quien encargaron de las comunicaciones de la prensa mientras el caso avanza.



Sancho confesó que había asesinado y descuartizado al colombiano el pasado 3 de agosto y luego se deshizo de las partes del cuerpo, metiéndolas en bolsas de basura y arrojándolas al mar y a un basurero.

Por ahora, Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, cumple con diez días en prisión preventiva y se enfrenta a la justicia de Tailandia.



Entretanto, Ramón Chipirrás, criminólogo y jurista contratado por la familia Sancho, acudió a un programa de televisión español para dar a conocer detalles sobre los avances del caso.

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia.

"Su principal misión es tener toda la información posible sobre los hechos y la investigación, así como estar al día de las fases del código de Tailandia para barajar la posibilidad de trabajar conjuntamente desde España”, señalaron en Europa Press.



Entre los detalles, aseguró que falta esclarecer si Sancho actuó solo, dado que —teniendo en cuenta las circunstancias del crimen— es complicado que lo ejecutara un único individuo, según explicó el citado medio.



Desde el Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás, del cual hace parte el mencionado representante, indicó que no habían visto un caso similar: “Alguien más ha intervenido en esto, por tiempo y porque tenemos acceso a cierta información que nos dice que estos restos que han encontrado los sanitarios no los podía haber hecho una sola persona”.



Chipirrás también aseguró que Sancho está pasando por un bajón “psicológico y emocional” tras su llegada a prisión.



Esta no es la primera persona que tiene en cuenta esa hipótesis. La criminóloga Carmen Balfagón también le señaló a medios españoles que Sancho no pudo haber actuado solo y que es posible que haya un cómplice que lo hubiera ayudado.



“El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien, porque para separar los miembros de un cuerpo hay que tirar, por ejemplo, de un brazo, para sacar el hueso en toda su extensión”, explicó la experta.



Balfagón también señaló lo que para ella serían inconsistencias en la confesión de Sancho, como el hecho de que se haya molestado por contratar un kayak, pero no haya dejado todos los restos en el mar: “Parece que hay un acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató”.



Por ahora, están a la espera de que se realice la autopsia preliminar del cuerpo.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

