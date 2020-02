¿Por qué estalló la violencia en la capital de la India?

El número de víctimas por los violentos enfrentamientos entre grupos comunitarios en Nueva Delhi subió este jueves a 34, marcando las jornadas más sangrientas que han tenido lugar en el país desde la aprobación de una nueva Ley de Ciudadanía y disparando aún más las tensiones entre musulmanes e hindúes. Claves para entender la grave situación de violencia desatada en la India.



¿Por qué estallaron las protestas en Nueva Delhi?

Los choques se deben a una controvertida ley de ciudadanía que sus detractores consideran discriminatoria contra los musulmanes.



Además, ocurren en un contexto de crispación político-religiosa en el país, pues los nacionalistas hindúes del Primer ministro Narendra Modi están en el poder desde 2014 y fueron reelegidos ampliamente el año pasado.



Varias zonas han sido quemadas o destruidas en medio de los enfrentamientos. Además, muchas personas presentaron heridas de bala tras los accionares violentos. Foto: EFE

¿Cuándo estallaron los enfrentamientos?

Aunque la capital india ha sido epicentro de protestas en contra de la Ley de Ciudadanía desde diciembre cuando la norma fue aprobada, los disturbios de los últimos días son los peores episodios de violencia que ha vivido la capital en décadas.



Grupos de hombres armados con piedras, cuchillos y hasta armas de fuego siembran desde el domingo el caos en las zonas periféricas de mayoría musulmana del noreste de la capital india, a una decena de kilómetros del centro de la ciudad.

¿Qué dice la ley por la que protestan?

Esta ley facilita la concesión de la ciudadanía a los refugiados e inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, llegados al país antes del 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando estos no sean musulmanes.



El proyecto beneficia a miembros de las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana y si bien la norma no excluye a los musulmanes de toda vía, esta fue enmendada para que la ciudadanía pueda ser obtenida en muchos menos años por los no musulmanes.

¿Por qué genera tantas críticas?

La normativa cristalizó el temor de los musulmanes a ser relegados a ciudadanos de segunda categoría en un país donde los hindúes representan el 80 por ciento de la población.



El Gobierno de la India, un país que no cuenta con una regulación específica para refugiados, justificó la ley por la necesidad de dar asilo a estas minorías perseguidas en sus países de origen. Sin embargo, el texto ha sido muy criticado por ir contra el espíritu laico del país al hacer de la religión un factor para obtener la ciudadanía.

Las protestas, que se intensificaron esta semana, coincidieron con la visita de Estado de Trump al país, quien evitó pronunciarse respecto al tema. Foto: EFE

¿Cuántas víctimas van en estos hechos?

El número de fallecidos pasó de 27 a 34 en las últimas horas, la mayoría de ellos personas que murieron a causa de las heridas de los enfrentamientos del pasado lunes entre grupos rivales hindúes y musulmanes. Otras 200 personas resultaron heridas y la mayoría de ellas continúan hospitalizadas.

¿Qué dice el gobierno sobre los enfrentamientos?

El primer ministro indio Narendra Modi instó a los habitantes del territorio de

Delhi a la "paz y fraternidad" tras los violentos enfrentamientos.



Además, Arvind Kejriwal, jefe de gobierno de Delhi, estado que incluye a la capital, consideró que la situación era "alarmante" y pidió que el gobierno del primer ministro Modi imponga el toque de queda y despliegue a los militares.

¿Y la oposición?

Desde el inicio de las manifestaciones en diciembre, la oposición ha criticado la brutalidad policial en las marchas y en los enfrentamientos.



Además, han manifestado su total rechazo al proyecto que desencadenó la violenta situación en el país. El líder del histórico Partido del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi, Ghulam Nabi Azad, calificó la enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1955 de "afrenta a la Constitución". "No podemos vincular ciudadanía y religión", dijo el político.



*Con información de EFE y AFP