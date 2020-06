Le desconectaron el respirador para usar un aire acondicionado y murió

Un hombre, de 40 años y quien estaba internado por estar, presuntamente, contagiado con el nuevo coronavirus, falleció luego de una imprudencia de sus familiares.

Según el centro médico en el que se registraron los hechos, la muerte del hombre se dio cuando sus familiares desconectaron el respirador que lo mantenía con vida para enchufar un aire acondicionado portátil.



Los hechos

Al hospital Maharao Bhimsingh, de la ciudad de Kotah, en India, llegó el hombre el pasado 13 de junio. Fue internado en la Unidad de Ciudades Intensivos (UCI) y se le practicó la prueba del coronavirus.



Dos días después, el 15, fue trasladado a una sala de aislamiento, pues otro paciente de la UCI dio positivo al virus.



En esa zona, se le permitió recibir la visita de sus familiares, a pesar de estar conectado a un ventilador que le ayudaba a respirar. Ahí ocurrió la tragedia.



“Las directivas del hospital dijeron que, como hacía mucho calor, los seres queridos del hombre desconectaron el ventilador para usar un aire acondicionado”, informó el medio local ‘The Indian Express’.

“Media hora después, el respirador se quedó sin energía y fue necesario que le administraran al paciente reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no fue suficiente”, agregó el medio.



Según el hospital, los familiares del hombre no pidieron permiso para usar el aire acondicionado y se portaron mal con el personal, al punto de intentar agredirlo por la muerte su ser querido.



Se creó un comité para investigar la situación, aunque todavía no se han registrado hallazgos.



‘The Indian Express’ informó que la familia del fallecido no ha querido referirse a la situación.



También trascendió que la prueba de coronavirus que le practicaron dio resultado negativo.



Tendencias EL TIEMPO