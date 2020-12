14 días encerrada en un hotel chino por el covid-19

Las primeras horas de Johana Gómez desempacando sus maletas en el hotel de la ciudad de Chengdu, donde pasaría 14 días en cuarentena, transcurrieron con la puerta de la habitación abierta. El personal del hotel le pidió cinco veces cerrar su habitación, pero ella se resistió. Temía hacerlo por las historias que había leído en el grupo de WhatsApp de viajeros ‘Esperando para volver a Pekín’, al cual se unió desde Alemania en el momento en que decidió que emprendería la travesía de regreso a China, país en donde vive desde hace 9 meses con su familia.



“Me uní a ese chat porque quería saber cómo era, cómo vivieron otras personas la cuarentena, y si había datos útiles”, dice. Al final todo es incierto, todo cambia de acuerdo con la zona y el hotel asignado.

(Lea también: ‘No sabía si estaba vivo o muerto': dice hombre que padeció covid).



“Había leído que en algunos hoteles pasaban cerrando las puertas de las habitaciones con seguro, y eso me generaba una gran sensación de angustia. Solo después de notar que ya todos dormían tuve la confianza para cerrar mi puerta”.



En el último reporte oficial de la semana, China registra 733 casos y 3 muertes en todo el país, un gran avance teniendo en cuenta que en abril alcanzó a registrar la cifra de 1.293 muertes diarias. ¿Cómo ha logrado China contener una nueva ola de coronavirus? Con varias medidas muy estrictas. Como el uso de tapabocas obligatorio, rastreo de contagios con aplicaciones y la prohibición de entrada de extranjeros al país durante tres meses, entre otras acciones, lo que derivó en muy pocos casos de transmisión local desde agosto.



Ahora el enfoque del control de la propagación está muy concentrado en quienes entran al país, por lo cual es obligatorio hacer una cuarentena de 14 días, sin importar la nacionalidad o el país de origen desde el que ingresa a territorio chino.



(De su interés: Los países que empezarán a aplicar primero las vacunas contra covid-19).

El Hotel

Llegar a un hotel seleccionado aleatoriamente por el Gobierno y cumplir una cuarentena es parte de las medidas que deben seguir los viajeros que llegan del exterior. Nadie tiene la opción de escoger el hotel, por el que, además, deben pagar.

El hotel que me tocó era confortable, “decente”, dice Johana; sin embargo, cuando llegó no sabía cuánto le tocaría pagar por la noche, ni si la comida estaba incluida.

El asunto opera de forma muy organizada. Tan pronto los pasajeros se bajan del avión son separados en grupos, y luego de responder cuestionarios y presentar pruebas son dirigidos en buses a hoteles acondicionados para la cuarentena. El hotel que le correspondió a Johana costó, en promedio, 280 yuanes la noche, con desayuno incluido, equivalentes a 148.000 pesos colombianos.



Las habitaciones se asignan individualmente y en el caso de las familias, los padres se dividen con los hijos. Jamás hay grupos en una habitación. “Creo que para mí hubiera sido duro que me hubieran separado de alguno de mis hijos, afortunadamente tuve que hacer la cuarentena sola”, comenta esta bogotana casada con un alemán que trabaja para el sector automotor y con quien tiene dos hijos.



Después de 9 años de vivir en Alemania, la compañía de su esposo les ofreció un traslado a China en junio de 2019. Llegaron en Febrero a Pekín con algo de prevención por las noticias del virus, sin imaginar que los primeros meses estarían pasando por una rigurosa cuarentena en el país en cual comenzó la pandemia que puso en jaque al mundo.



(Le recomendamos: Moscú, primera ciudad en comenzar vacunación masiva contra el covid-19).

Desde hace nueve meses Johana Gómez vive con su familia en Pekín (China). Foto: Archivo Particular

La Odisea

Durante ese tiempo tuvo que aplazar algunos compromisos de trabajo pendientes en Stuttgart, pero en septiembre tomó la decisión de regresar temporalmente a Alemania para finalizarlos. Y ahí es donde empezó toda esta historia. “Para lograr mi retorno a China desde Alemania tuve que presentar una prueba PCR con resultado negativo tomada 72 horas antes del vuelo, que también tuve que pagar, y enviar el resultado a la embajada china, que devuelve por correo electrónico el certificado”. Es el visto bueno para empezar la odisea.



En el aeropuerto alemán los trámites fueron normales: toma de temperatura, presentar los resultados de la prueba y la documentación normal. Sin embargo, al abordar el avión de Air China las cosas parecen más estrictas. Todo el personal de vuelo está protegido con trajes e implementos de bioseguridad de pies a cabeza, e intentan tener el mínimo contacto con los pasajeros.



(Más historias: ‘Uno sale de la UCI hecho otra persona, acabada de nacer’).



La comida, entregada en el abordaje, es fría y totalmente empacada, y cada persona recibe suficientes botellas de agua como para no tener que pedir más durante el vuelo. El ambiente es frío, tanto en el trato como en la temperatura, debido a que la calefacción está apagada y no hay cobertores por medidas de higiene. “Escogí viajar con una aerolínea china por las altas multas que tienen que pagar en caso de que se detecte algún viajero contagiado con covid-19 en alguno de sus vuelos, eso representa más seguridad para evitar el contagio”.



Muy diferente fue la experiencia de ingreso a Alemania, donde no hubo cuarentena ni le pidieron el test con resultado negativo, por ser China considerado un país con un riesgo muy bajo.



Ya en suelo chino, en Chengdu –porque en dos oportunidades le cancelaron el vuelo a Pekín, lo cual ella no cree casual–, y después del desembarque y la separación en grupos, hay que llenar un formulario en el que le piden a los viajeros contar qué lugares visitaron en las dos últimas semanas, si han presentado algún síntoma relacionado con el covid-19 y los datos del lugar destino en China, entre otras informaciones. Mientras esto pasa, personal del aeropuerto está constantemente fumigando con desinfectante a los viajeros. Luego toman dos test: uno de nariz y otro de garganta; y continúan con el proceso de migración.



(Además: El reencuentro de una madre y su bebé tras vencer juntos al covid).

Todo el personal de vuelo de Air China está debidamente protegido con trajes de pies a cabeza y demás accesorios de bioseguridad. El trato con los pasajeros es mìnimo. Foto: Johana Gómez

El aeropuerto está dividido en sectores donde los viajeros de vuelos nacionales nunca se mezclan con los internacionales, quienes permanecen en una zona vacía donde solo tienen acceso a los buses que los llevarán directamente al hotel. El silencio reina en el ambiente. “Creo que lo más loco de la experiencia para mí fue cuando llegué al hotel y luego de otra desinfección me quitaron inmediatamente el pasaporte en la recepción. En ese momento pensé: ‘Bueno, ahora sí no me puedo ir de acá, ni porque me entre la desesperación de estar encerrada’”. A cambio reciben la tarjeta de la habitación, y cada uno va subiendo directamente con sus maletas.



Todo en los corredores está envuelto en plástico y cada habitación tiene una silla afuera en donde dejan la comida, que puede ser del hotel o de un domicilio externo. En el interior hay una caja de agua grande para aproximadamente una semana y suficientes elementos de aseo para no tener que pedir nada durante los 14 días de la cuarentena. No hay prácticamente comunicación con nadie. Ni con la gente del hotel ni con los otros huéspedes. “Solo hay opción de comunicarse con alguien de la recepción por WeChat, pero varias veces mis solicitudes no fueron atendidas”, cuenta la colombiana.



(Le puede interesar: China aprobará la comercialización de 600 millones de vacunas este año).



La sensación de estar en un régimen muy estricto está siempre presente. Todos los días a las 10 a. m. y 3 p. m. pasan tomando la temperatura, y llevan la comida tres veces al día sin preguntar. Se pueden pedir cosas de afuera, pero se reparten únicamente a las 12:30 p. m. y 6:30 p. m.



Con el paso de los días la comunicación fue la dificultad más grande que enfrentó esta bogotana, artista y diseñadora de vestuario para teatro, que apenas empieza a aprender mandarín. “En la habitación del frente había un joven chino del cual noté desde el avión que hablaba alemán. Un día, mientras nos tomaban la temperatura, intenté hacer contacto con él a través de señales porque necesitaba ayuda para pedir comida e intenté acercarme solo un poco, pero él se asustó mucho y cerró la puerta señalando que había una cámara grabando en el corredor”.



“Es un choque cuando vienes de un país como Alemania. Yo siento que allí la gente hace las cosas más por convicción y aquí, claro que hay convicción, pero también está el miedo, eso de saber que es algo que no se debe hacer, que está en la cultura, porque hay más control, mucha vigilancia e información sobre la gente y sobre lo que pasa alrededor del covid.En Alemania las personas se cuidan, pero procuran convivir con el virus dejando que la normalidad fluya. En china son otras reglas, aquí simplemente no quieren el virus y hacen todo para evitarlo”.



Los 14 días de aislamiento y soledad pasaron entre actividades como leer, hacer ejercicio, dibujar, coser y muchas horas de sueño. Luego de varios días y debido al cambio de zona horaria, no hay mucha diferencia entre el día y la noche. Todo se trataba de esperar.



(Le sugerimos: Hackers atacan sistemas de cadena de frío de vacunas contra el covid).

El mobiliario del hotel está protegido con plástico y la comida es entregada en una silla en la puerta de cada habitación tres veces al día en horarios fijos Foto: Johana Gómez

La Tranquilidad

La experiencia que vivió Johana la reafirmó en la idea de no volver a viajar fuera de China por un buen tiempo, menos ahora que ya puede moverse con tranquilidad en un país donde se siente segura frente al virus. “Quiero aprovechar la posibilidad de vivir con normalidad. Mis hijos regresaron al colegio desde septiembre, y hasta el momento no se ha reportado ningún contagio allí. Mis hijos pueden vivir más libres y con calma frente a toda esta situación”.



Todos los días en la noche, Johana toma la temperatura de los dos niños y la ingresa en una aplicación del Gobierno. “Son muy pocos los padres que han decidido no enviar a los niños a estudiar. La verdad es que adaptarse al control es difícil, pero cuando finalmente regreso a mi casa, en Pekín, me doy cuenta de que todo ese control me hace la vida más fácil. Mis hijos tienen una infancia normal y como son pequeños van sin máscara. Yo puedo seguir con mi cotidianidad, tengo que usar máscara en lugares cerrados, pero no en la calle, ya no es un requisito”.



Hoy en China, luego de un año del reporte del primer caso de covid-19, la vida es muy parecida a la verdadera normalidad. “A pesar de que tuve que asumir todos los costos, ahora entiendo que es una medida que tiene sentido. Yo decidí salir del país y exponerme a traer la enfermedad. No fue linda la cuarentena, pero tiene que ver con los otros. Y aquí las normas se cumplen”.



(Siga leyendo: ‘Gobierno debe advertir a ciudadanos de riesgos eventuales de vacunas’).

ANDREA MORENO

Instagram @andreamphoto