Anti tapabocas se burlan de niño que contó que su abuela murió de covid-19

Durante una audiencia escolar en la que se debatía sobre el uso mandatorio o no de tapabocas, de mascarillas, en la escuela Central Magnet en Murfreesboro, Tennesee, un grupo de adultos que se oponen al uso de los tapabocas se burlaron de un niño que, para defender su uso, recordó que "mi abuela murió de covid por alguien que no usó una mascarilla".



El deplorable hecho ha sido ampliamente criticado por medios de comunicación y redes en Estados Unidos, por las burlas, el matoneo y el "¡cállate!" que le gritaban los adultos 'anti tapabocas' durante la sesión. En video quedó registrado el hecho.

El chico, Grady Knox, hablaba ante la audiencia, con su tapabocas puesto. El salón estaba lleno de adultos sin tapabocas que portaban letreros como "dejen a nuestros niños sonreir", entre otros.



Knox, estudiante de tercer grado, comentaba que estaba "preocupado por mi familia. Si me da covid, se lo voy a llevar a mi familia. El año pasado, mi abuela, que era maestra en el sistema escolar del condado de Rutherford, murió de COVID, porque alguien no estaba usando una máscara", momento en que los abuchearon, se rieron y lo mandaron a callar los adultos, según se ve en el reporte de News 4 Nashville.



El joven comentó a los medios que se sintió abrumado por las burlas. El jefe de la audiencia pidió "profesionalismo" a los adultos 'anti tapabocas' presentes en la reunión que matoneaban al niño: