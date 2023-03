He pasado toda mi vida tratando de entender el mundo en el que nací, y puedo reclamar un éxito modesto. A una edad relativamente temprana, me di cuenta de que nuestra comprensión es inherentemente imperfecta.



Eso es porque somos parte del mundo en el que vivimos. Somos participantes y observadores. Como participantes, queremos cambiar el mundo a nuestro favor. Como observadores, queremos entender la realidad tal como es. Y estos dos objetivos interfieren entre sí.



La interferencia no afecta a todos los dominios de la realidad por igual. Por ejemplo, los científicos naturales como los astrónomos pueden acercarse al conocimiento perfecto porque tienen un criterio objetivo, como el movimiento de las estrellas, que les permite juzgar si sus predicciones son correctas.



Los científicos sociales no lo tienen tan fácil. El comportamiento de las personas ya refleja su comprensión imperfecta. Por lo tanto, no proporciona un criterio tan confiable para los científicos sociales como lo hace el movimiento de las estrellas para los astrónomos.



Entonces, ¿cómo podemos entender el estado actual de las cosas? Debemos encontrar una manera de distinguir lo que es importante de lo que no lo es tanto.



Comencemos con una afirmación audaz. Mientras dos sistemas de gobierno están comprometidos en una lucha por la dominación global, nuestra civilización está en peligro de colapso debido al avance inexorable del cambio climático. Esta es una declaración muy sucinta, pero creo que proporciona un resumen preciso de la situación actual.



Mi declaración vincula el cambio climático, que pertenece principalmente a las ciencias naturales, con los sistemas de gobernanza, que es un concepto social.

Hablaré primero sobre el cambio climático y de los sistemas de gobernanza después.





La relevancia de Groenlandia



Siempre me ha fascinado la capa de hielo de Groenlandia, que tiene varios kilómetros de profundidad y se ha acumulado durante más de mil años. En julio de 2022, se produjo un fenómeno meteorológico extremo en Groenlandia. Hacía tanto calor que los científicos podían jugar al voleibol en camisas de manga corta y pantalones cortos.



Cuando vi esto, envié un equipo de fotógrafos a Groenlandia para reunir pruebas visuales. Estuvieron presentes cuando ocurrió un segundo evento de derretimiento de la capa de hielo, en septiembre, y lo grabaron en vivo.



El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia aumentaría el nivel de los océanos en siete metros y eso representa una amenaza para la supervivencia de nuestra civilización. No estaba dispuesto a aceptar ese destino, así que traté de averiguar si se podía hacer algo para evitarlo.



Me dirigieron a David King, un científico del clima que había sido asesor científico principal de los gobiernos británicos anteriores. Él ha desarrollado una teoría que es ampliamente compartida por los científicos del clima.



Sostiene que el Círculo Polar Ártico solía estar aislado del resto del mundo por vientos que soplaban en una dirección predecible, circular y en sentido contrario a las agujas del reloj, pero que el cambio climático provocado por el hombre rompió este aislamiento y el equilibrio en el sistema climático global.



El viento circular solía mantener el aire frío dentro del Círculo Polar Ártico y el aire caliente fuera. Pero ahora el aire frío se filtra desde el Ártico y es reemplazado por aire caliente que es aspirado desde el sur.



Esto explica, entre otras cosas, la explosión ártica que azotó a los Estados Unidos la Navidad pasada y la ola de frío que azotó a Texas recientemente.

La capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo, por lo menos, un siete por ciento más rápido de lo que se creía. Foto: AFP

Un plan y un mensaje

El océano Ártico solía estar cubierto por nieve prístina y hielo que reflejaba el sol en lo que se llama el ‘efecto albedo’. Pero el aumento de las temperaturas ha provocado que el hielo se derrita y la capa de hielo de Groenlandia ya no es tan prístina; está cubierto por el hollín de los incendios forestales del año pasado en la costa oeste de América, el transporte marítimo del Ártico y otras causas.



David King tiene un plan para reparar el sistema climático. Quiere recrear el efecto albedo creando nubes blancas muy por encima de la tierra. Con las salvaguardias científicas adecuadas y en consulta con las comunidades indígenas locales, este proyecto podría ayudar a reestabilizar el sistema climático del Ártico que gobierna todo el sistema climático global.



El mensaje es claro: la interferencia humana ha destruido un sistema previamente estable y se necesitará el ingenio humano, tanto local como internacional, para restaurarlo. En la actualidad, prácticamente todos los esfuerzos para combatir el cambio climático se centran en la mitigación y adaptación. Son necesarios, pero no suficientes.



El sistema climático está roto y necesita ser reparado. Ese es el mensaje principal que me gustaría transmitir.



El mensaje es urgente porque estamos peligrosamente cerca de violar el límite de 1,5 grados Celsius establecido en el acuerdo de París de 2015. Ya estamos en 1,2 °C y si mantenemos nuestro curso actual, el calentamiento global alcanzará más de 2,5 °C alrededor del 2070. Eso nos llevaría más allá de varios puntos de inflexión, como el derretimiento del permafrost ártico. Una vez que eso suceda, la cantidad de dinero necesaria para reestabilizar o reparar el sistema climático crecerá exponencialmente.



El ritmo acelerado del cambio climático también causará una migración a gran escala para la cual el mundo está mal preparado. A menos que cambiemos la forma en que lidiamos con el cambio climático, nuestra civilización se verá completamente perturbada por el aumento de las temperaturas, lo que hará que grandes partes del mundo sean prácticamente inhabitables.



Debemos reorientar nuestras instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Mundial, para que se centren en el cambio climático. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien era un negacionista del clima, ya anunció que dejará la entidad el 30 de junio.

Dos concepciones enfrentadas

Ahora, me gustaría pasar a la geopolítica. Hay dos sistemas de gobernanza que luchan por la dominación global. Estoy hablando de sociedades abiertas y cerradas.



He definido la diferencia entre ellos tan sencillamente como puedo: en una sociedad abierta, el papel del Estado es proteger la libertad del individuo; en una sociedad cerrada, el papel del individuo es servir a los intereses del Estado. Como fundador de Open Society Foundations, las sociedades abiertas están obviamente cerca de mi corazón, y las considero moralmente superiores a las cerradas.



Cuando hablamos de superioridad moral, sin embargo, nos encontramos con una dificultad: ambos sistemas se consideran superiores. Por lo tanto, las sociedades abiertas deben distinguirse protegiendo realmente la libertad del individuo. Eso ciertamente atraería a personas que viven en sociedades cerradas.



Por supuesto, los Estados represivos aún pueden prevalecer porque pueden obligar a sus súbditos a servirles. El hecho es que ambos sistemas tienen sus fortalezas y debilidades. Al comprenderlos mejor, podemos mejorar nuestra comprensión del mundo.



Esto de sociedades abiertas y cerradas deja fuera a muchos países que han hecho todo lo posible para evitar atarse irrevocablemente a un lado u otro. India es un caso interesante aquí. Es una democracia, pero su líder, el primer ministro Narendra Modi, no es un demócrata. La incitación a la violencia contra los musulmanes fue un factor importante en su ascenso meteórico.



Modi mantiene estrechas relaciones con sociedades abiertas y cerradas. India es miembro del Quad (que también incluye a Australia, Estados Unidos y Japón), pero desde el comienzo de la guerra de Ucrania ha estado comprando una gran cantidad de petróleo ruso con un gran descuento y gana mucho dinero con él.



El singular caso de Turquía



La Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan es quizás un caso aún más interesante de un país que busca tener un pie en ambos campos. Erdogan está activamente comprometido con ambos lados de la guerra ucraniana y se estableció como un intermediario neutral entre ellos. Erdogan tiene mucho en común con Modi. Pero, aunque Modi parecía estar firmemente en la silla hasta hace poco, Erdogan ha administrado mal la economía turca y enfrentará elecciones en mayo.



Todos sus esfuerzos están enfocados en ganar las elecciones. Se ha acercado a Putin, quien hará de Turquía un centro de distribución de petróleo ruso, lo que le dará a Erdogan el dinero que necesita para las elecciones.



También se ha vuelto más autocrático en casa. Está tratando de encarcelar a su oponente más poderoso, el alcalde de Estambul, y prohibir que el partido kurdo participe en las elecciones. Pero no podrá romper la tradición que permite a los partidos políticos supervisar el conteo de los votos. Esto dificultará la falsificación de los resultados.



El terremoto de magnitud 7,8 que azotó Turquía a principios de febrero es sin duda una gran tragedia. Pero la conmoción se está convirtiendo en ira en muchas áreas afectadas debido a la lenta respuesta del Gobierno y el deseo de controlar todos los esfuerzos de ayuda. Y esto no es culpa del destino. Además, las prácticas de construcción laxas de Turquía y el modelo de crecimiento impulsado por la construcción de Erdogan empeoraron todo. La mejor manera de abordar estos problemas, todo parece indicar, es celebrar elecciones.



Volviendo a la India, Modi y el magnate de los negocios Gautam Adani son aliados cercanos; su destino está entrelazado. Adani Enterprises intentó recaudar fondos en el mercado de valores, pero fracasó. Adani es acusado de manipulación de acciones y sus acciones colapsaron como un castillo de naipes. Modi ha guardado silencio sobre el tema, pero eventualmente tendrá que responder preguntas de inversores extranjeros y, probablemente, también en el parlamento.



Esto debilitará significativamente el dominio de Modi sobre el gobierno federal de la India y abrirá la puerta para impulsar reformas institucionales muy necesarias. Puede que sea ingenuo, pero espero un renacimiento democrático en la India.

Brasil, en primera línea



Hay muchas otras potencias regionales que pueden influir en el curso de la historia. Brasil se destaca. La elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales del año pasado fue crucial. El 8 de enero hubo un intento de golpe de Estado muy parecido al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos.



Lula manejó magistralmente el intento de golpe y estableció su autoridad como presidente. Brasil está en la primera línea del conflicto entre sociedades abiertas y cerradas; También está en la primera línea de la lucha contra el cambio climático.



Lula debe proteger la selva tropical, promover la justicia social y reavivar el crecimiento económico, todo al mismo tiempo. Necesitará un fuerte apoyo internacional porque no hay camino hacia las emisiones netas cero si falla.

La guerra que hay que ganar



La situación actual tiene algunas similitudes con la Guerra Fría, pero las diferencias son mucho mayores. De hecho, hay una verdadera guerra en curso en Ucrania que lo ha cambiado todo.



Hasta octubre, Ucrania estaba ganando en el campo de batalla. Luego, Rusia, con la ayuda de Irán, introdujo drones a gran escala. Su objetivo era privar a la población civil de electricidad, calefacción y agua y socavar su moral. Esto ha puesto a Ucrania a la defensiva.



El ejército regular ruso está en una situación desesperada. Está mal dirigido, mal equipado y desmoralizado. Putin reconoció esto y tomó una apuesta desesperada. Se dirigió a Yevgeny Prigozhin, que posee un ejército de mercenarios llamado Grupo Wagner y está ansioso por demostrar que puede hacerlo mejor que el ejército regular.

Prigozhin tiene antecedentes penales y sabe cómo tratar con los delincuentes. Putin le permitió reclutar prisioneros de las cárceles. Eso viola la ley rusa, pero Putin no obedece ninguna ley.



La apuesta funcionó. Con la ayuda de los prisioneros, Wagner comenzó a ganar territorio. El ejército ucraniano frenó su avance, pero estaba perdiendo más de cien soldados entrenados al día, algo que no podía permitirse. Ucrania se enfrentó a una elección estratégica: empantanarse en mantener a raya a Wagner o darle a Rusia una victoria propagandística y preservar sus recursos limitados para un contraataque.



El 21 de diciembre, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, voló a Washington, DC, para discutir la situación con el presidente Joe Biden. Estuvieron de acuerdo en que la única manera de poner fin a la guerra es ganarla. Pero Biden advirtió a Zelensky que hay límites a lo que está dispuesto a hacer. Hay que evitar a toda costa una tercera guerra mundial y debe preservarse el apoyo de Europa a Ucrania.



La administración Biden está proporcionando a Ucrania las armas (defensa aérea, tanques y mucha munición) que se necesitan para derrotar un asalto ruso. Pero la oposición de la Cámara de Representantes liderada por los republicanos hace que otro gran paquete de financiamiento bipartidista de los Estados Unidos sea poco probable. Zelensky emprendió una ofensiva diplomática en los países europeos, instándolos a entregar más tanques más rápido. También pidió aviones de combate, y los países europeos acordaron comenzar a entrenar a pilotos ucranianos para volar aviones de última generación.

Una pequeña ventana

Putin ha ordenado a Prigozhin que produzca una victoria en el campo de batalla. Está tratando de rodear a los defensores ucranianos de la ciudad de Bakhmut, donde goza de superioridad numérica. Es posible que tenga éxito, pero lo considero poco probable porque el ejército ucraniano está oponiendo una fuerte resistencia y una vez que Ucrania pueda usar las armas que se le han prometido, las cosas cambiarán.



El 11 de febrero, Prigozhin dio una entrevista en la que admitió que no podrá atrapar a los defensores ucranianos de Bakhmut. “Hay muchas carreteras de salida y menos carreteras de entrada”, dijo. Tomó una perspectiva de dos a tres años hablando de ocupar la región de Donbás.



Esto le da a Ucrania una estrecha ventana de oportunidad a finales de esta primavera, cuando reciba los armamentos prometidos, para montar un contraataque que determinaría el destino de la invasión rusa de Ucrania.



Los países de la antigua Unión Soviética no pueden esperar a ver a los rusos derrotados en Ucrania porque quieren afirmar su independencia. Esto significa que una victoria ucraniana resultaría en la disolución del imperio ruso. Rusia ya no representaría una amenaza para Europa y el mundo, y eso sería un gran cambio para mejor. Proporcionaría un gran alivio a las sociedades abiertas y crearía enormes problemas para las cerradas.

China, el otro ‘frente’

En cuanto a China, el presidente Xi Jinping sería un perdedor obvio de una derrota rusa en Ucrania. Su estrecha asociación con Putin lo perjudicaría. Pero China ya puede estar experimentando una revolución.



La mayoría de los problemas de Xi son autoinfligidos. Comenzó a administrar mal la economía desde el comienzo de su gobierno cuando hizo todo lo posible para deshacer los logros reformistas de Deng Xiaoping.



La política de cero covid de Xi fue su mayor error. Impuso enormes dificultades a la población y la llevó al borde de la rebelión abierta. Luego, respondiendo a la presión popular, Xi abandonó repentinamente la política sin poner nada más en su lugar. El resultado fue una forma de Armagedón social.



Sin las inoculaciones adecuadas, las infecciones se propagan como un reguero de pólvora. Los hospitales y las morgues se vieron abrumados y un número incalculable de personas, la mayoría de ellas ancianos, murieron en un período de tiempo muy corto. El régimen dejó de proporcionar información, pero la gente podía ver lo que estaba pasando cuando sus familiares y amigos comenzaron a morir.



La primera ola urbana de infecciones alcanzó su punto máximo en enero; la segunda ola rural lo está haciendo casi ahora, pero tomará otro mes más o menos para que el sistema de salud comience a funcionar normalmente.

Un error costoso



La forma caótica en que Xi salió de cero covid sacudió la confianza del pueblo chino en el Partido Comunista bajo su liderazgo. La situación actual cumple con todas las condiciones previas para el cambio de régimen o la revolución. Pero esto es solo el comienzo de un proceso opaco, cuyas repercusiones se sentirán durante un período de tiempo más largo.



A corto plazo, es probable que Xi permanezca en el poder porque tiene el control firme de todos los instrumentos de represión. Pero estoy convencido de que Xi no permanecerá en el cargo de por vida, y mientras esté en el cargo, China no se convertirá en la fuerza militar y política dominante a la que apunta Xi.



Afortunadamente para Xi, no está personalmente amenazado desde el extranjero porque Biden no está interesado en el cambio de régimen en China. Todo lo que quiere es restablecer el statu quo en Taiwán.



Debido a su débil posición en casa, Xi respondió positivamente a la oferta de Biden en Bali de bajar las temperaturas entre Estados Unidos y China. Pero el descubrimiento de globos de vigilancia chino atravesando Estados Unidos agrió nuevamente las relaciones y el examen preliminar de los restos indica que al menos uno de ellos fue diseñado para espiar objetivos militares, no con fines meteorológicos.



En cualquier caso, la conversión de Xi a la cooperación habría sido solo temporal y táctica. No sería quien es si pudiera abandonar sus creencias profundamente sentidas tan fácilmente.



Pero el hecho importante aquí es que estamos presenciando un proceso histórico en China, cuya importancia no es ampliamente apreciada.

El fantasma de Trump



ara completar el cuadro geopolítico, también debo examinar cómo funciona la democracia en los Estados Unidos. Obviamente, no muy bien.



Cuando Donald Trump se convirtió en presidente en 2016, representaba una amenaza real para la democracia estadounidense. Trump es un personaje profundamente defectuoso, un embaucador de confianza cuyo narcisismo se convirtió en una enfermedad. No siente ningún compromiso con la democracia. La democracia simplemente le proporciona un escenario en el que actuar.



Como presidente, estaba más interesado en codearse con dictadores que en promover principios democráticos.



El modelo a seguir de Trump fue Putin, quien amasó una fortuna mientras afirmaba el control total sobre su país. Trump atrajo a muchos seguidores blancos sin educación, pero sus mayores patrocinadores fueron los megarricos, y ciertamente cumplió con ellos. Primero, redujo sus impuestos. En segundo lugar, nominó a la Corte Suprema a ideólogos que abrazaron una versión extrema de la agenda republicana. En tercer lugar, puso al Partido Republicano bajo su control amenazando a aquellos que no le juraron lealtad con un desafío en las primarias.



Por último, alentó a los estados controlados por los republicanos a introducir medidas escandalosas de supresión de votantes para garantizar que su partido permanezca en el poder indefinidamente. Con ese programa, casi fue reelegido en 2020.

Mi esperanza para 2024 es que Trump y el gobernador Ron DeSantis de Florida se peleen por la nominación republicana. Trump se ha convertido en una figura lamentable, lamentando continuamente su pérdida en 2020. Los grandes donantes republicanos lo están abandonando en masa. DeSantis es astuto, despiadado y ambicioso. Es probable que sea el candidato republicano.



Esto podría inducir a Trump a postularse como candidato de un tercer partido. Esto conduciría a un deslizamiento de tierra demócrata y obligaría al Partido Republicano a reformarse. Pero tal vez pueda ser un poco parcial aquí.



Para concluir, quiero repetir lo que dije al principio: mientras las sociedades abiertas y cerradas están en una lucha por la dominación global, nuestra civilización está en peligro de colapsar debido al avance inexorable del cambio climático. Creo que esto resume con precisión la situación actual.



También creo que una sociedad abierta es superior a una sociedad cerrada, y me duele por las personas que deben vivir bajo regímenes represivos, como la Siria de Assad, Bielorrusia, Irán y Myanmar.



George Soros

© Project Syndicate - Múnich

