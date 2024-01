América Latina, una región divida en el Foro de Davos/ Análisis de Ricardo Ávila

Desde hace décadas América Latina se ha presentado ante el mundo como una región diversa. Dicha caracterización, que usualmente hace referencia a la geografía, la etnia o la cultura, quedó confirmada ayer en Davos por cuenta de la política.

Y es que en apenas media jornada los asistentes al salón principal del Centro de Congresos de la población suiza fueron testigos de dos maneras muy distintas de ver las cosas en esta parte del planeta. La razón es que los dos únicos presidentes latinoamericanos presentes en el Foro Económico hicieron un análisis radicalmente distinto de lo que sucede.



En un extremo se ubicó Gustavo Petro, quien participó al filo del mediodía en un panel sobre el cismo entre el norte y el sur, en el cual estaban también personalidades como el fundador de Microsoft, Bill Gates, o la directora general de la Organización Mundial de Comercio, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Si bien el mandatario ya había estado en otros dos eventos, este tuvo lugar en el escenario principal, minutos después de hablara el Secretario General de la ONU.



(También puede leer aquí: 'Presidente Petro habló con EL TIEMPO e hizo un balance sobre el foro económico en Davos').

Durante sus intervenciones, el presidente colombiano insistió en que la humanidad se encuentra en un momento crítico, debido a los desafíos que plantea al cambio climático. Subrayó que la única salida posible para evitar “la barbarie”, es la planificación y la intervención abierta para financiar la protección de la naturaleza, junto a la transición hacia un modelo productivo sostenible en aquellas naciones en donde existen bosques y selvas como la Amazonia.



No habían transcurrido cuatro horas, cuando el turno fue para Javier Milei, el presidente de Argentina que lleva apenas cinco semanas en el cargo. A lo largo de 30 minutos, el exdiputado reiteró los mensajes libertarios que lo llevaron al poder, alabó el poder de los mercados, atacó de frente la ideología socialista por ser una amenaza y subrayó que hoy los habitantes del planeta son más prósperos, educados y sanos que nunca, gracias al capitalismo.



(También puede interesarle: 'La fragmentación mundial, una preocupación en el Foro de Davos').



Que el cisma que hay en el mundo no es sólo entre el Norte y el Sur, sino también entre el Sur y el Sur -al menos en América del Sur- quedó plenamente demostrado. Como señaló un asistente a un panel posterior “dependiendo a quien escucho, no sé si alegrarme o deprimirme”.



El contraste entre una perspectiva casi apocalíptica y otra esperanzadora en la cual se le da crédito a las fuerzas positivas que puede desatar la iniciativa individual opaca una realidad regional que, a primera vista, no es tan angustiante como la de otros continentes. Para comenzar, esta parte del mapamundi no es escenario de ningún conflicto militar, ni cuenta con armas nucleares que pongan en jaque la tranquilidad de cualquiera.

Aún a pesar de mostrar tasas de crecimiento que están por debajo del promedio internacional y de enfrentar desafíos profundos en materia de crimen o desigualdad, los expertos presentes en Davos insisten en que las perspectivas latinoamericanas son buenas, gracias a los recursos con que cuenta. Por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, dijo ayer que es optimista frente al futuro debido a las oportunidades que se abren con procesos como el de la transformación energética.



No obstante, la apreciación es que las diferencias políticas actúan con un lastre que viene con su cuenta de cobro. Para citar un caso, la Alianza del Pacífico, que llegó a ser vista como un referente de integración profunda, está en etapa de hibernación por cuenta de las diferencias entre los gobernantes de Colombia y México, frente a la administración de Dina Boluarte en Perú.



(Puede interesarle: 'Cámara de 50 Años descubierta en una montaña argentina desentraña historia olvidada').



Además, falta observar lo que sucede en Mercosur, ahora que Javier Milei quiere un enfoque diferente de ese esquema. Para decirlo con franqueza no se trata solamente de negocios, sino de ideología.



Si algo quedó claro en Davos es que lo de ahora va más allá de la distancia de siempre entre izquierda y derecha, pues hay una brecha más amplia que hará todavía más lejano el sueño de la unidad latinoamericana, al menos en el futuro previsible. Y eso tendrá no solo consecuencias diplomáticas sino comerciales, que se traducirán en un ritmo de progreso más bajo para una región en donde cada uno decidió ir por su lado.





RICARDO ÁVILA - ANALISTA SÉNIOR - ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

Más noticias aquí: